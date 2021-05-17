Держрегулювання цін на пальне посилить конкуренцію на ринку АЗС, - радник голови ОП Милованов
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Позаштатний радник керівника Офісу Президента Тимофій Милованов вважає, що державне регулювання цін на пальне дозволить відновити і посилити конкуренцію на ринку АЗС.
Про це він заявив у коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Економічна наука довела, що програми лояльності призводять до збільшення цін на ринку і збільшують прибутки компаній вище, ніж за умови вільної конкуренції. Важливо відновити і посилити конкуренцію на ринку АЗС, що буде вигідно і покупцям, і всьому суспільству", - сказав радник голови ОП.
"Держрегулювання - вимушений захід для досягнення цієї мети. Вона тимчасова", - додав Милованов.
Водночас, за його словами, тривалість її залежить від переговорів між компаніями, урядом.
"Мережі реагують на такий крок негативно, не сприймають державне регулювання економіки - люди вже звикли до ринкової економіки, і це добре. Вони побоюються негативних наслідків держрегулювання, і з цим я згоден: якщо вводити необережно держрегулювання, можуть бути негативні наслідки. Тому я сподіваюся , що держава і ринок знайдуть спільну мову досить швидко і вийдуть на належний рівень конкуренції", - наголосив Милованов.
Як повідомлялося раніше, на своєму засіданні 14 травня Кабінет Міністрів України прийняв постанову, якою до закінчення карантину ввів держрегулювання цін на бензин і дизельне пальне.
Будь ласка, зачекайте...
С какого лешего им будет хуже, если рынок становится меньше и туда вход станет дороже и менее выгоден? Откуда вообще честная конкуренция возьмется, если цену рулирует не рынок, а дебил типа Милованова? Откуда вобще может взяться мысль, что государство вдруг резко решит регулировать что-то не для целей олигархов, ведь в бюджет от этой регуляции будет попадать меньше, чем без нее?
самі знаєте хто Плямиsтьій 07@Vola08444204 1 ч
Джерело в уряді: наступним кроком буде фіксація цін на пломбір та ковбасу.
Крупнейшие сети заправок на эксперименты Кабмина в «венесуэльском духе» отреагировали просто и показательно: прекратили продажу премиального топлива, чтобы не торговать себе в убыток. На вопрос, кто выиграет от этой ситуации, исчерпывающий ответ дал Бизнес Ассоциация: теневой бизнес с сомнительным качеством горючего.(с)
Делай деньги, делай деньги - остальное дребебедень !!! (с)
в тубзалєтє сідєло-сідєло - і ви... сидєло
для фановой магісралі
"Цей текст для тих, хто книжки не читає. Я один із вас. Я науковець. Я постійно навчаюсь. Я створюю нові наукові статті і освітні курси. Я розвиваю бізнес. Я вважаю освіту найважливішою метою для кожної людини. Але я книжок не читаю і іншим не раджу.
Книжки - це развлєкуха, а не освіта. Сьогодні мені подобається інша развлєкуха - серіали та кіно, подорожі та ресторани. А також танці та клуби. Так, інколи я читаю книжки, але тільки для развлєкухи. Серйозні книжки. Для фану." - https://nv.ua/ukr/opinion/chomu-ya-ne-chitayu-knigi-50020677.html
П.С. Вопрос на засыпку: в какой стране Европы, во время карантина, вводили госрегулирование цен на ГСМ ???
Короче, нам начертан свой, особый Зе-наркоманский путь........
Надо же такое вскукарекнуть: гос. регулирование усиливает конкуренцию. Внатуре дибил.
- как разбодяжить дешевый бензин чтобы снизить себестоимость
- что добавить в дешевый бензин чтобы зарегистрировать его как премиальный
- какие слова добавить в название простого бензина чтобы сделать его непростым +, супер +, супер элит 95...
Пока все идет по сценарию Венесуэлы - просирают один сектор экономики и сразу берутся регулировать другой.
Деньги нужны, но кроме как отобрать и поделить у ЗЕленых Шариковых методов нет.
Все, за что брался ЗЕ и Ко, уже просрано.
Делят совсем другие люди. Достаточно посмотреть на рост состояний Ахметова и Коломоя за эти 2 года.
Яку ще нісенітницю вони вигадають напередодні хрипіння найвеличнішого?