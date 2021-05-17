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Держрегулювання цін на пальне посилить конкуренцію на ринку АЗС, - радник голови ОП Милованов

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Держрегулювання цін на пальне посилить конкуренцію на ринку АЗС, - радник голови ОП Милованов

Позаштатний радник керівника Офісу Президента Тимофій Милованов вважає, що державне регулювання цін на пальне дозволить відновити і посилити конкуренцію на ринку АЗС.

Про це він заявив у коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Економічна наука довела, що програми лояльності призводять до збільшення цін на ринку і збільшують прибутки компаній вище, ніж за умови вільної конкуренції. Важливо відновити і посилити конкуренцію на ринку АЗС, що буде вигідно і покупцям, і всьому суспільству", - сказав радник голови ОП.

"Держрегулювання - вимушений захід для досягнення цієї мети. Вона тимчасова", - додав Милованов.

Водночас, за його словами, тривалість її залежить від переговорів між компаніями, урядом.

"Мережі реагують на такий крок негативно, не сприймають державне регулювання економіки - люди вже звикли до ринкової економіки, і це добре. Вони побоюються негативних наслідків держрегулювання, і з цим я згоден: якщо вводити необережно держрегулювання, можуть бути негативні наслідки. Тому я сподіваюся , що держава і ринок знайдуть спільну мову досить швидко і вийдуть на належний рівень конкуренції", - наголосив Милованов.

Як повідомлялося раніше, на своєму засіданні 14 травня Кабінет Міністрів України прийняв постанову, якою до закінчення карантину ввів держрегулювання цін на бензин і дизельне пальне.

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Топ коментарі
+17
Госрегулирование цен привело к краху совок.
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17.05.2021 17:31
+14
Контроль государства за ценами - это путь в никуда. А вот нормальная конкуренция, в том числе с иностранными производителями, которых у нас специально ограничивают, вполне вывезет. Государство должно бороться с монополиями и сговорами на рынке, которых у нас полно
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17.05.2021 17:34
+12
Таки да, обычно заканчивается все вот так

Госрегулирование цен на топливо усилит конкуренцию на рынке АЗС, - советник главы ОП Милованов - Цензор.НЕТ 4818
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17.05.2021 17:43
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ВСЕ цены ,на ВСЁ в Украине должны контролироваться государством пока не будет уничтожен олигархат и не появится настоящая, честная конкуренция ,хватит кормить эту падаль ,они уже зажрались до предела ... Госрегулирование цен на топливо усилит конкуренцию на рынке АЗС, - советник главы ОП Милованов - Цензор.НЕТ 4204
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17.05.2021 17:30 Відповісти
Контроль государства за ценами - это путь в никуда. А вот нормальная конкуренция, в том числе с иностранными производителями, которых у нас специально ограничивают, вполне вывезет. Государство должно бороться с монополиями и сговорами на рынке, которых у нас полно
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17.05.2021 17:34 Відповісти
Заправляться будем кварталом

Госрегулирование цен на топливо усилит конкуренцию на рынке АЗС, - советник главы ОП Милованов - Цензор.НЕТ 3068
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17.05.2021 17:46 Відповісти
Лол. Контроль всего государством как раз усиливает не конкуренцию, а олигархов.
С какого лешего им будет хуже, если рынок становится меньше и туда вход станет дороже и менее выгоден? Откуда вообще честная конкуренция возьмется, если цену рулирует не рынок, а дебил типа Милованова? Откуда вобще может взяться мысль, что государство вдруг резко решит регулировать что-то не для целей олигархов, ведь в бюджет от этой регуляции будет попадать меньше, чем без нее?
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17.05.2021 18:27 Відповісти
Госрегулирование цен привело к краху совок.
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17.05.2021 17:31 Відповісти
Таки да, обычно заканчивается все вот так

Госрегулирование цен на топливо усилит конкуренцию на рынке АЗС, - советник главы ОП Милованов - Цензор.НЕТ 4818
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17.05.2021 17:43 Відповісти
Пояснити це ЗЕдебілам і просто дебілам - марна справа. На жаль.
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17.05.2021 17:47 Відповісти
Багато хто зі знайомих мені зебілів щиро вважає, що достатньо надрукувати багато грошей, роздати їх населенню і всі відразу стануть заможними.
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17.05.2021 19:27 Відповісти
И так

Госрегулирование цен на топливо усилит конкуренцию на рынке АЗС, - советник главы ОП Милованов - Цензор.НЕТ 8271
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17.05.2021 17:48 Відповісти


самі знаєте хто Плямиsтьій 07@Vola08444204 1 ч

Джерело в уряді: наступним кроком буде фіксація цін на пломбір та ковбасу.
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17.05.2021 17:31 Відповісти
А результат буде , як у тому прислів'ї : Пливли, пливли - а на березі всралися .
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17.05.2021 17:50 Відповісти
Какая конкуренция? 95 в Украине должен быть только квартал.
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17.05.2021 17:33 Відповісти
Бизнес-сообщество отреагировало на такие действия Кабмина крайне негативно и назвали госрегулирование цен «неприемлемым для цивилизованной европейской страны» и привели ряд аргументов, почему из этой затеи Кабмина ничего хорошего не выйдет.
Крупнейшие сети заправок на эксперименты Кабмина в «венесуэльском духе» отреагировали просто и показательно: прекратили продажу премиального топлива, чтобы не торговать себе в убыток. На вопрос, кто выиграет от этой ситуации, исчерпывающий ответ дал Бизнес Ассоциация: теневой бизнес с сомнительным качеством горючего.(с)
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17.05.2021 17:35 Відповісти
Так в том то и идея - пропихнуть "шмурдяк" !!! Неважно где - топливо , водяра ,и т. д...
Делай деньги, делай деньги - остальное дребебедень !!! (с)
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17.05.2021 17:56 Відповісти
Милованова на Нобелевскую премию! Срочно! Чувак, по ходу, перечеркнул столетия рыночной экономики и открыл новый закон.
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17.05.2021 17:37 Відповісти
оно кніжек нє читало
в тубзалєтє сідєло-сідєло - і ви... сидєло
для фановой магісралі

"Цей текст для тих, хто книжки не читає. Я один із вас. Я науковець. Я постійно навчаюсь. Я створюю нові наукові статті і освітні курси. Я розвиваю бізнес. Я вважаю освіту найважливішою метою для кожної людини. Але я книжок не читаю і іншим не раджу.
Книжки - це развлєкуха, а не освіта. Сьогодні мені подобається інша развлєкуха - серіали та кіно, подорожі та ресторани. А також танці та клуби. Так, інколи я читаю книжки, але тільки для развлєкухи. Серйозні книжки. Для фану." - https://nv.ua/ukr/opinion/chomu-ya-ne-chitayu-knigi-50020677.html
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17.05.2021 17:46 Відповісти
І онє у їхньому зеленому середовищі претендує на економічного гуру! Тому можемо уявити, чого він навчив решту на трускавецьких курсах.
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17.05.2021 17:58 Відповісти
Держрегулявання і конкуренція це два протилежні поняття. А це чудо зв'язало їх до купи. На жаль з цими дибілами наша країна приречена.
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17.05.2021 17:37 Відповісти
Госрегулирование цен на топливо усилит конкуренцию на рынке АЗС, - советник главы ОП Милованов - Цензор.НЕТ 6894
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17.05.2021 17:39 Відповісти
Такі дебіли, як Милованов - явище тимчасове, а от 73% приколістів і імбіцилів, на жаль, постійне.
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17.05.2021 19:31 Відповісти
Нужно не госрегулирование, а эффективно работающий амку
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17.05.2021 17:44 Відповісти
а если сразу ввести талоны на бензин? а потом на мыло, на сахар и т.д.
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17.05.2021 17:45 Відповісти
А Милофанов - этот тот чувак, который сам, на камеру, признался, что минимум 10 раз курил марихуану !?
П.С. Вопрос на засыпку: в какой стране Европы, во время карантина, вводили госрегулирование цен на ГСМ ???
Короче, нам начертан свой, особый Зе-наркоманский путь........
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17.05.2021 17:56 Відповісти
Шнобеля этому ЗЫбилу.
Надо же такое вскукарекнуть: гос. регулирование усиливает конкуренцию. Внатуре дибил.
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17.05.2021 18:06 Відповісти
Он и сам не отрицает это.
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17.05.2021 18:48 Відповісти
если ввести налог на бедность - бедным быть будет не выгодно
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17.05.2021 18:44 Відповісти
госрегулирование цен приведет к видам конкуренции:
- как разбодяжить дешевый бензин чтобы снизить себестоимость
- что добавить в дешевый бензин чтобы зарегистрировать его как премиальный
- какие слова добавить в название простого бензина чтобы сделать его непростым +, супер +, супер элит 95...
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17.05.2021 18:48 Відповісти
Час давно підіймати акциз на бензин, доходи направити на розвиток ОПК, та СБУ - 2/3 автомобільного трафіку України - на роботу-з роботи, пару кварталів за пивом, 7 км до коханки - іншими словами в нікуди. Мільярди доларів торгового балансу України вилітають в пустоту.
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17.05.2021 18:57 Відповісти
100 процентов! Вот в советском союзе конкуренция просто делала чудеса!😁
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17.05.2021 19:11 Відповісти
Если бы совок.
Пока все идет по сценарию Венесуэлы - просирают один сектор экономики и сразу берутся регулировать другой.
Деньги нужны, но кроме как отобрать и поделить у ЗЕленых Шариковых методов нет.
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17.05.2021 19:46 Відповісти
Отобрать у врагов и поделить между друзьями))))) все для людей! )))
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17.05.2021 20:26 Відповісти
Я даже не уверен, что эти ЗЕленые дебилы шото особо успевают поделить. У них тупо все в руках горит.
Все, за что брался ЗЕ и Ко, уже просрано.

Делят совсем другие люди. Достаточно посмотреть на рост состояний Ахметова и Коломоя за эти 2 года.
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17.05.2021 20:29 Відповісти
Ну да, этих "друзей" я и имел ввиду))))))
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17.05.2021 20:41 Відповісти
Рабство - то свобода! Державне регулювання - то конкуренція! Асфальт - то найдієвіша вакцина! Збагачення олігархів в рази - то боротьба з ними!
Яку ще нісенітницю вони вигадають напередодні хрипіння найвеличнішого?
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17.05.2021 19:17 Відповісти
Точняк, госрегулирование цен всегда на пользу экономике и конкуренции. Венесуэла не даст соврать. Держрегулювання цін на пальне посилить конкуренцію на ринку АЗС, - радник голови ОП Милованов - Цензор.НЕТ 5892
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17.05.2021 19:44 Відповісти
Талоны скоро введут в оборот?
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17.05.2021 20:53 Відповісти
все к чему прикасается правительство Шмыгаля превращается в говно! Но, объективности ради, надо отметить что бонусная программа на ОККО, по моему личному опыту, бывала =5,50 грн/л для А-95-го...не думаю что делая скидку с 30,0 грн -5,50 грн компания мало зарабатывала...
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17.05.2021 21:15 Відповісти
Милованов -обычный приспособленец. За возможность быть на должности согласен нести ахинею с утра до вечера. Чувак вроде возглавлял какую то школу, какой то экономики. А мы над Кивой потешаемся. Да такие как Мылованов за деньги не токо Кив докторами наук назначат, а и признают, что земля на трех слонах стоит. Вот такие "вченые" в Украине.
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17.05.2021 23:21 Відповісти
 
 