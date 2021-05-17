Держрегулювання цін на пальне посилить конкуренцію на ринку АЗС, - радник голови ОП Милованов

Позаштатний радник керівника Офісу Президента Тимофій Милованов вважає, що державне регулювання цін на пальне дозволить відновити і посилити конкуренцію на ринку АЗС.

Про це він заявив у коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Економічна наука довела, що програми лояльності призводять до збільшення цін на ринку і збільшують прибутки компаній вище, ніж за умови вільної конкуренції. Важливо відновити і посилити конкуренцію на ринку АЗС, що буде вигідно і покупцям, і всьому суспільству", - сказав радник голови ОП.

"Держрегулювання - вимушений захід для досягнення цієї мети. Вона тимчасова", - додав Милованов.

Водночас, за його словами, тривалість її залежить від переговорів між компаніями, урядом.

"Мережі реагують на такий крок негативно, не сприймають державне регулювання економіки - люди вже звикли до ринкової економіки, і це добре. Вони побоюються негативних наслідків держрегулювання, і з цим я згоден: якщо вводити необережно держрегулювання, можуть бути негативні наслідки. Тому я сподіваюся , що держава і ринок знайдуть спільну мову досить швидко і вийдуть на належний рівень конкуренції", - наголосив Милованов.

Як повідомлялося раніше, на своєму засіданні 14 травня Кабінет Міністрів України прийняв постанову, якою до закінчення карантину ввів держрегулювання цін на бензин і дизельне пальне.

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