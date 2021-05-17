Окупанти від початку доби двічі порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС
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Російсько-окупаційні війська з початку доби двічі відкривали вогонь. Втрат серед українських вояків за минулу добу немає.
Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.
Поблизу Причепилівки противник відкривав вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Біля населеного пункту Новотошківське ворог здійснив обстріл із підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
Бойових втрат серед українських захисників немає.
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ.
У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання і інші складові сил оборони.
Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 1,5 гектара території і передали на знищення 6 вибухонебезпечних предметів.
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