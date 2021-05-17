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Окупанти від початку доби двічі порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події

Окупанти від початку доби двічі порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська з початку доби двічі відкривали вогонь. Втрат серед українських вояків за минулу добу немає.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Поблизу Причепилівки противник відкривав вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля населеного пункту Новотошківське ворог здійснив обстріл із підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ.

У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання і інші складові сил оборони.

Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 1,5 гектара території і передали на знищення 6 вибухонебезпечних предметів.

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Оккупанты сначала суток дважды нарушили режим прекращения огня
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17.05.2021 18:37 Відповісти
"Режим припинення вогню", за сьогодні, два рази втратив цноту.
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17.05.2021 18:38 Відповісти
Не "режим припинення вогню", а ворожі обстріли окупаційними російськими військами позицій ЗСУ! І обов'язково казати:" На лінії фронту !".
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17.05.2021 21:22 Відповісти
 
 