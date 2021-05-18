Набутий після перенесеного COVID-19 імунітет не гарантує захисту від повторного зараження, - МОЗ
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Набутий після перенесеного COVID-19 імунітет не вберігає від повторного зараження в майбутньому, тоді як вакцинація дає організму надійніший захист.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.
"Якщо ви перехворіли на COVID-19 у безсимптомній, легкій або важкій формі, ваш організм вже познайомився з коронавірусів SARS-CoV-2 і виробив до нього імунітет. Імунітет, вироблений таким чином, називається набутим природним. Але такий імунітет після перенесеного COVID-19 не гарантує того, що ви не захворієте знову на цю інфекцію. І тяжкість нового захворювання не залежить від того, як ви хворіли на COVID-19 раніше", - зазначають у МОЗ.
Водночас, імунітет, який розвивається після вакцинації, надасть надійний захист від коронавірусної хвороби, стверджують в МОЗ. "Вакциновані люди дуже рідко хворіють на COVID-19. А якщо таке трапляється, то переносять хворобу набагато легше і з меншою кількістю ускладнень", - сказано в повідомленні.
У МОЗ пояснили, що це відбувається тому, що вакцини краще стимулюють утворення антитіл і Т-клітин, які знешкоджують вірус.
"Тому навіть якщо ви перехворіли на COVID-19 вам варто пройти вакцинацію і забезпечити кращий імунітет. Після перенесеної хвороби вакцинація може бути відкладена на період до 6 місяців, упродов яких рідко повідомляється про повторні випадки COVID-19. За наявності достатньої кількості вакцин можна вакцинуватися раніше - вже через 4 тижні після перших симптомів хвороби. Робити тест на антитіла до COVID-19 перед щепленням не потрібно!", - зазначають у МОЗ.
Будь ласка, зачекайте...
Хотя врагу и то такого не пожелаешь. Особенность этой хвори в том, что при гриппе тебе вот 3 дня х..во шокапец, трясет под 39,а потом ты просто слабенький несколько дней, и в понедельник - на работу.
При Ковиде у нас с женой началось все с.. бессонницы. Две ночи. Потом температура 37,5 - 37,7, но ломает и колбасит как при всех 39. И вот через дней пять, когда тебе кажется что пора бы уже начинать выздоравливать, тебя накрывает ПОЛНОСТЬЮ. 39 и не сбивается. становится хуже чем на первой неделе, конкретно.
Вот примерно на 12-14-й день ты или начинает потихоньку в себя приходить, проклиная ковид, или начинаются осложнения и ложишься в больничку, потому что дышать сам уже не в состоянии - в больничку, это если иммунитет взбесился. Ну, у меня поражение легких было всего 15% обошелся без больницы.
Кстати, на удивление, за тест договорился просто по горячей линии, потом семейный врач перезвонил, направил на бесплатный экспресс-тест, а потом врач перезвонила и консультировала по телефону. В принципе, если нет осложнений, то вполне достаточно - а что там, лежи, пей аспирин и пей 3 литра жидкости в день.
В моем случае на второй неделе температура не сбивалась - колол себе дексаметазон. Сразу в норму пришел. по температуре, не по состоянию. Неделю просыпался ночью в поту - футболки менять. В мокрой как из ванной футболке спать как-то неуютно. И так 3-4 раза за ночь, пока сухие футболки не заканчивались.
Цитирую "Неделю просыпался ночью в поту - футболки менять"
Вот этот пот ведрами = результат стресса. Испуга если хотите. У вас в этот период должны были быть проблемы не только со сном, но и с питанием. В частности тошнота не позволяет ничего в рот положить. А по внешним данным, человек в норме. Нет видимых признаков проблем с почками или с желудком или даже печень. А от стресса, начинается целый каскад ощущений, с общими симптомами , похожими и на те и на эти и на другие. Начинаешь обследоваться принудительно и все здоровое по отдельности. Так вот, если первый раз человек переболев "нервным срывом + орз" но с диагнозом ковид, продолжит свято верить что это так, то при каждой простуде, страх будет возвращаться и уничтожать организм. Только здравым рассудком, можно уберечься от необоснованного залечивания. Не теряйте голову. Страх губительнее всего, на почве массовой истерии.
Бустерные вакцины на основе РНК вполне эффективны. Это те которые дважды колят.
Но никто не может сказать, сколько именно они будут действовать по простой причине - нет опыта в применении. Год ТОЧНО действуют, т.к. первые вакцинированные были год назад (и то те кто участвовал в испытаниях).
Імуніте́т (лат. immunitas - «вільний», «захищений») - сукупність захисних механізмів, які допомагають організму боротися з чужорідними чинниками: бактеріями, вірусами, найпростішими, гельмінтами, їхніми токсинами, різноманітними хімічними речовинами тощо.
Тобто він або є, або його немає. Йдеться про набутий, який є і який, ніби, не захищає. На дурня.
1. Взагалі немає антитіл проти певного антигена (припустимо, віруса).
2. Антитіла проти певного антигена є, але титр антитіл недостатній для попередження зараження, але який вберігає від тяжкої форми захворювань та зменшує або унеможливлює виділення захворівшим життєздатних вірусів.
3. Титр антитіл достатній для попередження зараження.
Можливі ще проміжні стани між вказаними.
1. Полуграмотные...
2. Подонки.
Подонки, это те, которые рассказывают что никакого вируса нет, а сами втихаря вакцинируються. Знаю одного такого ковидоотрицателя который отрицал, отрицал, а потом как подхватил именно этот вирус, так две недели в больнице в живот и в попу разные лекарства кололи.
Зачем шёл в больницу, если не веришь в короновирус? Отдай это место тому кто верит что этот вирус есть и он гадостный. Лицемеры. Как приспичидо так побежал по знакомым врачам для спасите-помогите. А сколько людей заразилось потому что ты ходил и дезинформацию рассказывал? Терпеть таких не могу.