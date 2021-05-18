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Набутий після перенесеного COVID-19 імунітет не гарантує захисту від повторного зараження, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Набутий після перенесеного COVID-19 імунітет не гарантує захисту від повторного зараження, - МОЗ

Набутий після перенесеного COVID-19 імунітет не вберігає від повторного зараження в майбутньому, тоді як вакцинація дає організму надійніший захист.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ви перехворіли на COVID-19 у безсимптомній, легкій або важкій формі, ваш організм вже познайомився з коронавірусів SARS-CoV-2 і виробив до нього імунітет. Імунітет, вироблений таким чином, називається набутим природним. Але такий імунітет після перенесеного COVID-19 не гарантує того, що ви не захворієте знову на цю інфекцію. І тяжкість нового захворювання не залежить від того, як ви хворіли на COVID-19 раніше", - зазначають у МОЗ.

Водночас, імунітет, який розвивається після вакцинації, надасть надійний захист від коронавірусної хвороби, стверджують в МОЗ. "Вакциновані люди дуже рідко хворіють на COVID-19. А якщо таке трапляється, то переносять хворобу набагато легше і з меншою кількістю ускладнень", - сказано в повідомленні.

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У МОЗ пояснили, що це відбувається тому, що вакцини краще стимулюють утворення антитіл і Т-клітин, які знешкоджують вірус.

"Тому навіть якщо ви перехворіли на COVID-19 вам варто пройти вакцинацію і забезпечити кращий імунітет. Після перенесеної хвороби вакцинація може бути відкладена на період до 6 місяців, упродов яких рідко повідомляється про повторні випадки COVID-19. За наявності достатньої кількості вакцин можна вакцинуватися раніше - вже через 4 тижні після перших симптомів хвороби. Робити тест на антитіла до COVID-19 перед щепленням не потрібно!", - зазначають у МОЗ.

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Топ коментарі
+10
Вывод - значить и вакцинация не гарантирует от повторного заражения !?.. тогда накуя этот весь движ !? Приобретенный после перенесенного COVID-19 иммунитет не гарантирует защиту от повторного заражения, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4996
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17.05.2021 17:42
+9
Иммунитета век недолог .. Приобретенный после перенесенного COVID-19 иммунитет не гарантирует защиту от повторного заражения, - Минздрав - Цензор.НЕТ 254а скоро выяснится ,что прививаться надо три раза в день ...
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17.05.2021 17:42
+6
Идиотизм зашкаливает, иммунитет на маленькую самть вируса в вакцине лучше защищает , чем иммунитет выработанный на целый вирус!А как же быть с китайской вакциной , там целый нейтрализованный вирус??!!
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17.05.2021 17:50
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17.05.2021 17:36 Відповісти
еще чип от майкрософта в растворе Приобретенный после перенесенного COVID-19 иммунитет не гарантирует защиту от повторного заражения, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2540
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17.05.2021 17:47 Відповісти
я бы с удовольствием поменялся с Преображенским (и взял же ник, прости господи) двумя неделями в полубессознательном состоянии на нежелание верить что Ковид - реален.

Хотя врагу и то такого не пожелаешь. Особенность этой хвори в том, что при гриппе тебе вот 3 дня х..во шокапец, трясет под 39,а потом ты просто слабенький несколько дней, и в понедельник - на работу.

При Ковиде у нас с женой началось все с.. бессонницы. Две ночи. Потом температура 37,5 - 37,7, но ломает и колбасит как при всех 39. И вот через дней пять, когда тебе кажется что пора бы уже начинать выздоравливать, тебя накрывает ПОЛНОСТЬЮ. 39 и не сбивается. становится хуже чем на первой неделе, конкретно.
Вот примерно на 12-14-й день ты или начинает потихоньку в себя приходить, проклиная ковид, или начинаются осложнения и ложишься в больничку, потому что дышать сам уже не в состоянии - в больничку, это если иммунитет взбесился. Ну, у меня поражение легких было всего 15% обошелся без больницы.
Кстати, на удивление, за тест договорился просто по горячей линии, потом семейный врач перезвонил, направил на бесплатный экспресс-тест, а потом врач перезвонила и консультировала по телефону. В принципе, если нет осложнений, то вполне достаточно - а что там, лежи, пей аспирин и пей 3 литра жидкости в день.
В моем случае на второй неделе температура не сбивалась - колол себе дексаметазон. Сразу в норму пришел. по температуре, не по состоянию. Неделю просыпался ночью в поту - футболки менять. В мокрой как из ванной футболке спать как-то неуютно. И так 3-4 раза за ночь, пока сухие футболки не заканчивались.
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17.05.2021 18:04 Відповісти
ошибся - парацетамол конечно, какой аспирин.. аспирин при ковиде нельзя.
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17.05.2021 18:07 Відповісти
Как раз надо аспирин для розрідження крови пить- после ковида очень часто образуются тромбы.
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17.05.2021 19:43 Відповісти
Ув. автор, вы убедительны, но есть одно но.
Цитирую "Неделю просыпался ночью в поту - футболки менять"
Вот этот пот ведрами = результат стресса. Испуга если хотите. У вас в этот период должны были быть проблемы не только со сном, но и с питанием. В частности тошнота не позволяет ничего в рот положить. А по внешним данным, человек в норме. Нет видимых признаков проблем с почками или с желудком или даже печень. А от стресса, начинается целый каскад ощущений, с общими симптомами , похожими и на те и на эти и на другие. Начинаешь обследоваться принудительно и все здоровое по отдельности. Так вот, если первый раз человек переболев "нервным срывом + орз" но с диагнозом ковид, продолжит свято верить что это так, то при каждой простуде, страх будет возвращаться и уничтожать организм. Только здравым рассудком, можно уберечься от необоснованного залечивания. Не теряйте голову. Страх губительнее всего, на почве массовой истерии.
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17.05.2021 18:18 Відповісти
У меня декабрь 2020 выпал из жизни. 2 гепацефа утром и 2 вечером не считая дексаметазона. 500 грн в сутки и так 20 дней.
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17.05.2021 18:22 Відповісти
Від моїх критичних коментарів лише хрестки залишилися. Зате проплачених панікерів залишили. Оце і все, що треба знати про "пандемію" і про генеральну лінію партії глобалістів. Сцукерберги труть в соціальних мережах усю аргументовану критику ковідобєсія. Цензор.ТАК тримається в руслі.
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18.05.2021 14:19 Відповісти
Как ты себя будешь корить когда подцепишь эту заразу. После неё если выживешь, будешь и по 3 маски надевать и диз раствором умываться...
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17.05.2021 20:42 Відповісти
Я не бот - я просто переболел. А ты идиот....
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18.05.2021 08:35 Відповісти
Ты давно болеешь
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18.05.2021 10:10 Відповісти
Повякаешь когда прихватит...
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18.05.2021 14:46 Відповісти
Иммунитета век недолог .. Приобретенный после перенесенного COVID-19 иммунитет не гарантирует защиту от повторного заражения, - Минздрав - Цензор.НЕТ 254а скоро выяснится ,что прививаться надо три раза в день ...
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17.05.2021 17:42 Відповісти
Тогда лучшее уж причащаться...
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17.05.2021 18:01 Відповісти
Да ,причащаться и чем чаще тем лучше ... Приобретенный после перенесенного COVID-19 иммунитет не гарантирует защиту от повторного заражения, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9506
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17.05.2021 19:53 Відповісти
Вывод - значить и вакцинация не гарантирует от повторного заражения !?.. тогда накуя этот весь движ !? Приобретенный после перенесенного COVID-19 иммунитет не гарантирует защиту от повторного заражения, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4996
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17.05.2021 17:42 Відповісти
можешь просто переболеть, твое дело.

Бустерные вакцины на основе РНК вполне эффективны. Это те которые дважды колят.

Но никто не может сказать, сколько именно они будут действовать по простой причине - нет опыта в применении. Год ТОЧНО действуют, т.к. первые вакцинированные были год назад (и то те кто участвовал в испытаниях).
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17.05.2021 18:06 Відповісти
я то переболел..... и кста никто не может сказать о возможных побочках через год-два после вакцинации тоже..
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17.05.2021 18:10 Відповісти
вакцины на основе РНК это новая технология меняющая ДНК человека. Неизвестно какие еще будут долговременные последствия. Технология то новая.
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17.05.2021 18:11 Відповісти
РНК может изменить ДНК только с участием ретровирусов. Коронавирусы к ним не относятся, а у клеток человека такого процесса нет.
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18.05.2021 08:07 Відповісти
И шах и мат.
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18.05.2021 09:48 Відповісти
И не год а максимум полгода действуют
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17.05.2021 18:12 Відповісти
ага ...- а от вакцинізація, і ще фуй знае чим ..- панацея... Приобретенный после перенесенного COVID-19 иммунитет не гарантирует защиту от повторного заражения, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1270- от ідійоти непугані...наш організм в мільйон разів розумнішший отіеї "вакцини" а тим більше той який вже перехворів і набув природній імунітет...
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17.05.2021 17:43 Відповісти
Найкращій імунітет - природній. Якщо він звісно є.
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17.05.2021 17:47 Відповісти
Идиотизм зашкаливает, иммунитет на маленькую самть вируса в вакцине лучше защищает , чем иммунитет выработанный на целый вирус!А как же быть с китайской вакциной , там целый нейтрализованный вирус??!!
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17.05.2021 17:50 Відповісти
Так вакцина это и есть своего рода заражение. В чем тогда разница?
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17.05.2021 18:08 Відповісти
Как между учеиями и реальным боем.
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18.05.2021 08:08 Відповісти
учениями
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18.05.2021 08:09 Відповісти
Знов перевернули з ніг на голову, бо:

Імуніте́т (лат. immunitas - «вільний», «захищений») - сукупність захисних механізмів, які допомагають організму боротися з чужорідними чинниками: бактеріями, вірусами, найпростішими, гельмінтами, їхніми токсинами, різноманітними хімічними речовинами тощо.

Тобто він або є, або його немає. Йдеться про набутий, який є і який, ніби, не захищає. На дурня.
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17.05.2021 18:16 Відповісти
Ви неправі. Можливі такі основні варіанти
1. Взагалі немає антитіл проти певного антигена (припустимо, віруса).
2. Антитіла проти певного антигена є, але титр антитіл недостатній для попередження зараження, але який вберігає від тяжкої форми захворювань та зменшує або унеможливлює виділення захворівшим життєздатних вірусів.
3. Титр антитіл достатній для попередження зараження.
Можливі ще проміжні стани між вказаними.
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18.05.2021 10:43 Відповісти
Коли ж ти навчишся читати?
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18.05.2021 11:54 Відповісти
По суті Вам нема чого заперечити? То йдіть собі.
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18.05.2021 11:57 Відповісти
Всю жизнь люди болеют ГРИППом. Иногда он легко проходит, иногда тяжело, но никто не делал из этого вселенской трагедии.
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17.05.2021 18:27 Відповісти
дебил, если заболеешь спомни свои слова о вселенской трагедии.
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17.05.2021 22:16 Відповісти
Но если туп, как дерево, - родишься баобабом. И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь.
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18.05.2021 10:12 Відповісти
я желаю тебе дебилу, пережить только то что пережил я при белезни и ничего более
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18.05.2021 21:25 Відповісти
Почитай про испанский грипп.
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18.05.2021 07:41 Відповісти
Досадно попугаем жить Набутий після перенесеного COVID-19 імунітет не гарантує захисту від повторного зараження, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7407
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18.05.2021 10:13 Відповісти
Сочуствую.
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18.05.2021 10:36 Відповісти
В тоже время
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17.05.2021 18:38 Відповісти
Иммунитет от вакцины тоже!
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17.05.2021 22:26 Відповісти
Есть два основных типа ковидоотрицателей.

1. Полуграмотные...
2. Подонки.

Подонки, это те, которые рассказывают что никакого вируса нет, а сами втихаря вакцинируються. Знаю одного такого ковидоотрицателя который отрицал, отрицал, а потом как подхватил именно этот вирус, так две недели в больнице в живот и в попу разные лекарства кололи.

Зачем шёл в больницу, если не веришь в короновирус? Отдай это место тому кто верит что этот вирус есть и он гадостный. Лицемеры. Как приспичидо так побежал по знакомым врачам для спасите-помогите. А сколько людей заразилось потому что ты ходил и дезинформацию рассказывал? Терпеть таких не могу.
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17.05.2021 22:44 Відповісти
Здравствуй коронопсихозный больной
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18.05.2021 10:14 Відповісти
 
 