Комітет Ради не підтримав подання Шмигаля про відставку Степанова. Питання залишили на розгляд парламенту

Профільний комітет Верховної Ради не підтримав відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Питання рекомендували винести на розсуд парламенту.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне рішення прийнято на засіданні комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і страхування.

Так, на засіданні комітету його голова Михайло Радуцький заявив: "Вношу пропозицію. Рекомендувати ВР України підтримати подання прем'єр-міністра України Шмигаля Дениса Анатолійовича про звільнення Степанова Максима Володимировича з посади міністра охорони здоров'я України".

Так, 7 членів комітету проголосували "за", 7 утрималися і один проголосував "проти".

"Рішення не прийнято. Виношу іншу пропозицію рекомендувати раді визначитися шляхом голосуванням щодо підтримки або не підтримки подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про звільнення Степанова", - сказав Радуцький.

13 членів комітету підтримали рішення винести звільнення Степанова на розсуд парламенту.

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