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ВР (8166) звільнення (874) Степанов Максим (1948)

Комітет Ради не підтримав подання Шмигаля про відставку Степанова. Питання залишили на розгляд парламенту

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Комітет Ради не підтримав подання Шмигаля про відставку Степанова. Питання залишили на розгляд парламенту

Профільний комітет Верховної Ради не підтримав відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Питання рекомендували винести на розсуд парламенту.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне рішення прийнято на засіданні комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і страхування.

Так, на засіданні комітету його голова Михайло Радуцький заявив: "Вношу пропозицію. Рекомендувати ВР України підтримати подання прем'єр-міністра України Шмигаля Дениса Анатолійовича про звільнення Степанова Максима Володимировича з посади міністра охорони здоров'я України".

Так, 7 членів комітету проголосували "за", 7 утрималися і один проголосував "проти".

"Рішення не прийнято. Виношу іншу пропозицію рекомендувати раді визначитися шляхом голосуванням щодо підтримки або не підтримки подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про звільнення Степанова", - сказав Радуцький.

13 членів комітету підтримали рішення винести звільнення Степанова на розсуд парламенту.

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Топ коментарі
+4
Торги идут не прекращаясь и ставки повышаются. Кто все-таки даст больше?
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17.05.2021 17:51
+3
Радуцького теж потрібно знімати, він абсолютно неефективний і проштовхує злочинні кримінальні схеми руками Степанова! Для підвищення ефективності роботи медицини потрібно знімати Степанова разом з Радуцьким! Ці люди провалили всю роботу медицини під час епідемії та війни!
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17.05.2021 18:00
+3
Решали как на сходняке.
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17.05.2021 18:04
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Торги идут не прекращаясь и ставки повышаются. Кто все-таки даст больше?
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17.05.2021 17:51 Відповісти
Радуцького теж потрібно знімати, він абсолютно неефективний і ********** злочинні кримінальні схеми руками Степанова! Для підвищення ефективності роботи медицини потрібно знімати Степанова разом з Радуцьким! Ці люди провалили всю роботу медицини під час епідемії та війни!
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17.05.2021 18:00 Відповісти
Игорь Л, та Супрун жеж провалила всю медицину, забыл?
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17.05.2021 20:31 Відповісти
Решали как на сходняке.
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17.05.2021 18:04 Відповісти
коментар відмічено як спам
Респект пану Степанову! Комітет Ради не підтримав подання Шмигаля про відставку Степанова. Питання залишили на розгляд парламенту - Цензор.НЕТ 2072
Не дождетесь! Комітет Ради не підтримав подання Шмигаля про відставку Степанова. Питання залишили на розгляд парламенту - Цензор.НЕТ 3085
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17.05.2021 18:07 Відповісти
Майже 50 тис. від ковіду померло - не дождетесь, поки ще 50 тис. не помре?
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17.05.2021 18:16 Відповісти
Какие математически точные результаты голосования. Как ожидаем результат.
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17.05.2021 18:07 Відповісти
Слуги-бувші базарники, випадково набрані у ВР, по призову 2019 року.
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17.05.2021 18:09 Відповісти
Степанов тут підсуєтився - заніс???
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17.05.2021 18:10 Відповісти
Прям незаменимый ценный кадр)))
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17.05.2021 18:13 Відповісти
а може він нормальний. просто постсовки уміють ставити палки у колеса. і те що Шмигаль написав подання на звільнення, може ще казати про те, що у них терки реально по причині заядлості Степанова покрашити медицину. одне не таке слово, і ти в опалі і навіть на те, на що до "слова" могли дать грошей, вже не дадуть.
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17.05.2021 18:38 Відповісти
Нормальний не ходив би в куртці за ціною машини, а натомість вакцинував би десь стільки ж населення, як у Польщі...
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17.05.2021 21:08 Відповісти
тобі не надоїло бути пропагандною папугою?
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17.05.2021 21:10 Відповісти
Мені не надоїло бути українцем і я хочу, щоб при владі були 1) свідомі українці; 2) високоосвічені інтелектуали. Народжений в рашці Степанов НІКОЛИ не працював лікарем! От якраз Степанов - це і є постсовок. Ви бачили Маска, Гейтса чи там Безоса в таких дорогих куртах? Ні, бо на Заході навіть мільярдери одягаються у звичайних магазинах!
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18.05.2021 07:34 Відповісти
класно прикрив ти патріотизмом своє папужне повторення за пропагандою. тобі сказали, і ти настроїв удобну платістінку, на яку завжди можна зіскочити, коли твої мізки не можуть зпродукувати аргумент 2. як показує практика, високоосвіченість не є запоркуою успіху, але ти ще в це як сокове дитя віриш.
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18.05.2021 08:29 Відповісти
Чувак, навчися спочатку писати грамотно, а потім уже інших повчатимеш! Помилка на помилці і помилкою поганяє!
І яка пропаганда? До чого тут пропаганда, якщо ненависть до зелених слуг неукраїнського народу в мене йде щиро від серця? Комітет Ради не підтримав подання Шмигаля про відставку Степанова. Питання залишили на розгляд парламенту - Цензор.НЕТ 4785
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18.05.2021 08:37 Відповісти
ще один злив, коли немає аргументів, совки злітають на граматику. куртка - це пропаганда, а ти як псіна з грілкою з нею бігаєш. докази окрім трьопа Лероса є? нема!
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18.05.2021 09:22 Відповісти
не видно, що в тебе та ненавість від щиорого серця, бо ти не власні думки видаєш, а популярні меми. ти папужка, шароварна.
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18.05.2021 09:24 Відповісти
Те, що Степанов жодного дня не пропрацював лікарем, це популярний мем? Наскільки я пригадую, це якраз зеботи таке про Супрун писали, а про Степанова ніхто цього не пише!
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18.05.2021 10:06 Відповісти
ти знов злився: скачеш як обисраний, притягуючи усякі неаргумент. ти почав із куртки, так і залишайся із нею.
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18.05.2021 10:29 Відповісти
"вастрєбаваній чєл"
ще знадобиться...
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17.05.2021 18:14 Відповісти
Демократія має свої вади.
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17.05.2021 18:25 Відповісти
Это не демократия - это терки олигархических партий.
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17.05.2021 18:32 Відповісти
Та і тоталітарізмом це не назвеш.
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17.05.2021 18:38 Відповісти
А причем тут тоталитаризм. Вы в курсе, что мир не черно-белый? Есть еще южноамериканская олигархическая модель. Вот прям как у нас почти.
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17.05.2021 19:35 Відповісти
Маскування під демократію. Не перший рік живу. Є таке. Світова демократія хаває.🥴
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17.05.2021 19:47 Відповісти
Куртку наверное отдал за возможность грабить Украину?
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17.05.2021 18:28 Відповісти
Видимо что еще мало украинцев маланцы на тот свет отправили!!!!!
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17.05.2021 18:54 Відповісти
виртуальный мир. выбор решения "одно из двух" всегда находится в соотношении фифти-фифти. нужна хорошая интуиция, чтобы оценить минимальный перевес вероятности правильного выбора и сделать его.
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17.05.2021 19:15 Відповісти
Комітет Ради не підтримав подання Шмигаля про відставку Степанова. Питання залишили на розгляд парламенту - Цензор.НЕТ 5481
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17.05.2021 19:28 Відповісти
Крадуцький і Степашка - партнери по бізнесу(розкраданню) в медицині. Як же можна його у відставку?
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17.05.2021 21:33 Відповісти
 
 