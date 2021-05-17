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Новини Суспільство
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Вища рада правосуддя (354) Вовк Павло (213) Маселко (79)

Вища рада правосуддя відклала розгляд скарги на скандального голову ОАСК Вовка, - Маселко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Вища рада правосуддя відклала розгляд скарги на скандального голову ОАСК Вовка, - Маселко

ВРП має розглянути питання про те, чи порушує Павло Вовк, який ховається від правосуддя, суддівську етику.

Про це пише у Фейсбуці адвокат Роман Маселко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вища рада правосуддя вже вдруге відкладає розгляд скарги на Павла Вовка. Все ніяк не можуть вирішити - якщо суддя ховається від примусового приводу до суду, це порушення суддівської етики чи ні", - написав Маселко.

Читайте також: Голова ОАСК Вовк повідомив, що ЄСПЛ прийняв до розгляду його скаргу на НАБУ

Нагадаємо, що 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

3 лютого 2021 року суддя ВАКС Андрій Біцюк задовольнив клопотання детективів НАБУ про примусовий привід до суду глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Сам Вовк назвав таке рішення ВАКС незаконним. 8 лютого Антикорупційний суд вдруге дозволив примусово доставити в суд главу ОАСК Вовка. Так вже повторювалося 7 разів.

13 квітня Зеленський вніс у Раду законопроект про нагальну ліквідацію Окружного адмінсуду Києва.

Вища рада правосуддя відклала розгляд скарги на скандального голову ОАСК Вовка, - Маселко 01

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Топ коментарі
+3
сцыкливое купленое прокацапское правосудие это всё равно что беззаконие
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17.05.2021 17:56
+2
судді заклякли на понятті "судійська етика"
що воно за фрукт і з чим його їдять ? Высший совет правосудия отложил рассмотрение жалобы на скандального главу ОАСК Вовка, - Маселко - Цензор.НЕТ 621
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17.05.2021 18:17
+2
Слів нема,дно вже давно над головою. Після тих рішень дуже хочеться побачити суд Лінча над всім тим кривосуддям. Высший совет правосудия отложил рассмотрение жалобы на скандального главу ОАСК Вовка, - Маселко - Цензор.НЕТ 3323
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17.05.2021 18:28
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Ой як негарно палучилось.. рух опору капiтуляції вiдповiдає‎ з IP 185.129.100.113, шо прям в Ростове-на-Дону... шо ж це робицця! От клятий Зеленський, пiдсунув Порошенку свыню!
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17.05.2021 17:56 Відповісти
Ви про що?
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17.05.2021 18:23 Відповісти
За вас прочитати що я написав?
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17.05.2021 18:28 Відповісти
сцыкливое купленое прокацапское правосудие это всё равно что беззаконие
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17.05.2021 17:56 Відповісти
судді заклякли на понятті "судійська етика"
що воно за фрукт і з чим його їдять ? Высший совет правосудия отложил рассмотрение жалобы на скандального главу ОАСК Вовка, - Маселко - Цензор.НЕТ 621
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17.05.2021 18:17 Відповісти
це лями зЭлені...
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17.05.2021 18:38 Відповісти
Слів нема,дно вже давно над головою. Після тих рішень дуже хочеться побачити суд Лінча над всім тим кривосуддям. Высший совет правосудия отложил рассмотрение жалобы на скандального главу ОАСК Вовка, - Маселко - Цензор.НЕТ 3323
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17.05.2021 18:28 Відповісти
Як на мене, даремно. Погана у них "чуйка".
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17.05.2021 18:36 Відповісти
ну да - они ж одного "племени"...- панять и прастить...
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17.05.2021 18:37 Відповісти
Все никак не могут решить - если судья скрывается от принудительного привода в суд, это нарушение судейской этики или нет

Ой, боже ж мой, да конечно же - нет никакого нарушения. В глаза смотрели, что-то в них видели? Вот и я о чём? Да и куда спешить, никто же не гонит
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17.05.2021 18:57 Відповісти
Шось движуха по вовку притихла, мабуть добазарились ссуки...
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17.05.2021 19:00 Відповісти
нехрен жаловаться. он наверное тоже друг. раз его никто не трогает, как тупицкого, например
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17.05.2021 20:54 Відповісти
ВРП розпустити разом з ОАСК кругова порука це одна банда, своїх не здаєм ,яких ще доказів треба знайшли в орендованый квартирі вовка майже 5 мільйонів доларів за "правильні" рішення в вас хоч би інстинкт самозбереження був ,а то винесуть вас разом з вовчим суддом.
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17.05.2021 21:16 Відповісти
У наорода Украины уже есть приговор - судья, априори вор и преступник.
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17.05.2021 21:31 Відповісти
Надеюсь, ВСП сможет справделиво разрешить ситуацию, а именно - выразить глубокую озабоченность. Вища рада правосуддя відклала розгляд скарги на скандального голову ОАСК Вовка, - Маселко - Цензор.НЕТ 8261 Вища рада правосуддя відклала розгляд скарги на скандального голову ОАСК Вовка, - Маселко - Цензор.НЕТ 8261 Вища рада правосуддя відклала розгляд скарги на скандального голову ОАСК Вовка, - Маселко - Цензор.НЕТ 8261
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17.05.2021 22:02 Відповісти
Волков бояться-в суд не ходить
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17.05.2021 22:58 Відповісти
 
 