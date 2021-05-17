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Новини Політика України
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Дружина Чауса впізнала чоловіка в опублікованому 17 травня ролику: слава богу, живий, але на себе не схожий

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Дружина Чауса впізнала чоловіка в опублікованому 17 травня ролику: слава богу, живий, але на себе не схожий

Дружина зниклого екссудді Миколи Чауса Світлана Чаус впевнена, що його викрали не в квітні 2021-го, а ще в 2016-му і залякуваннями змушували залишатися в Молдові.

Так вона прокоментувала Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Світлана Чаус впізнала чоловіка на відео: "Слава богу, живий, але на себе не схожий. Інформація дуже сумнівна, оскільки виходить, що він по своїй волі перебував в ізоляції від своєї сім'ї та адвокатів".

Вона додала, що за час зникнення її чоловік не давав їй ніякої інформації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прокуратура Молдови вивчає відео з колишнім суддею Чаусом

"Ніяких звісток не було. Останній раз бачила 3 квітня 2021 року. Змінилася (з тих пір. - ред.) міміка і вираз обличчя", - розповіла Світлана.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

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Топ коментарі
+13
это, господа-панове уже не цирк дю Солей и даже не Шапито, а дешевый Балаган,
в стиле столпа "креативной индустрии" Вовы ЗЕленского и его продюсеров Шиферов с вечно провальным Ермаком
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17.05.2021 18:14
+10
Ну так клиента ведь прессовали сколько времени, не на курорте чай прохлаждался.
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17.05.2021 17:59
+7
З полегшенням,недолуге !!)))
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17.05.2021 18:14
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Ну так клиента ведь прессовали сколько времени, не на курорте чай прохлаждался.
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17.05.2021 17:59 Відповісти
в ОП(Г) бесноватого вовки-шута даже кликуху чауса "гусь" - случайно зашкварили Дружина Чауса впізнала чоловіка в опублікованому 17 травня ролику: слава богу, живий, але на себе не схожий - Цензор.НЕТ 3977
а уж после месяца увещиваний этого "гуся" против кого он должен давать показания - естественно чаус сам на себя ен похож))
и, кстати, а кто вообще даст гарантии что это н, а не загриммированный двойник)) а сам чаус давно червей кормит..
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17.05.2021 18:10 Відповісти
это, господа-панове уже не цирк дю Солей и даже не Шапито, а дешевый Балаган,
в стиле столпа "креативной индустрии" Вовы ЗЕленского и его продюсеров Шиферов с вечно провальным Ермаком
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17.05.2021 18:14 Відповісти
Щось на кшталт дубліката *****.
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17.05.2021 18:23 Відповісти
Так что закапывай банки назад, жена.
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17.05.2021 18:01 Відповісти
Жена Чауса узнала мужа в опубликованном 17 мая ролике: Слава богу, жив, но на себя не похож - Цензор.НЕТ 4194 еще пригодятся для БеняДиктовны
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17.05.2021 18:09 Відповісти
Одна фразочка от жоны слава Богу жив -но на себя не похож?? это как????? знаете мы так осточертел этот подонок Чаус что самому хочется его где то ...ну вы поняли... чтобы больше о нем не воняло... фля в стране нет больше тем как осуждать о каком то ублюдке...
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17.05.2021 19:36 Відповісти
ото ж!
поЗЕленел "консерватор" от Фемиды Жена Чауса узнала мужа в опубликованном 17 мая ролике: Слава богу, жив, но на себя не похож - Цензор.НЕТ 3332

скоро "узник Пуркарьских подвалов" вывалит кучу офигительных изобличений по Пороху Жена Чауса узнала мужа в опубликованном 17 мая ролике: Слава богу, жив, но на себя не похож - Цензор.НЕТ 3332
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17.05.2021 18:07 Відповісти
оборжемся, когда этот кристальной чистоты человек будет давать клятву на (чем-то там) клеймить Дружина Чауса впізнала чоловіка в опублікованому 17 травня ролику: слава богу, живий, але на себе не схожий - Цензор.НЕТ 9389
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17.05.2021 18:22 Відповісти
Отъелся на казенных харчах, у товарищей.
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17.05.2021 18:02 Відповісти
То правда. Так, як говорить у цьому відео Чаус, як відкриває і закриває рота, говорить людина, у якої ще е зовсім зажила зламана щелепа.
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17.05.2021 18:02 Відповісти
"А теперь скажи все это еще раз, но с мимикой твоего лица, как ты умешь" )) (ц)
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17.05.2021 18:07 Відповісти
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Жена Чауса узнала мужа в опубликованном 17 мая ролике: Слава богу, жив, но на себя не похож - Цензор.НЕТ 5014
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17.05.2021 18:07 Відповісти
Замість корита доречно розбиту склянну банку
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17.05.2021 18:20 Відповісти
Может это артист 95-квартала был, загримированный? Потому и жене не звонил
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17.05.2021 18:08 Відповісти
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Не горюй, матушка, терпи. Бог даст, заживем мы
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17.05.2021 18:08 Відповісти
сивочолий спіймав "зраду"...
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17.05.2021 18:11 Відповісти
З полегшенням,недолуге !!)))
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17.05.2021 18:14 Відповісти
знайомі?
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17.05.2021 18:16 Відповісти
Ну всё нормально Чё так было переживать ?
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17.05.2021 18:17 Відповісти
Дружина Чауса впізнала чоловіка в опублікованому 17 травня ролику: слава богу, живий, але на себе не схожий - Цензор.НЕТ 2599
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17.05.2021 18:19 Відповісти
Фантомас
Дружина Чауса впізнала чоловіка в опублікованому 17 травня ролику: слава богу, живий, але на себе не схожий - Цензор.НЕТ 3662
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17.05.2021 18:21 Відповісти
Неудивительно будет если ему за эти 5 лет "капала" суддейская зарплата.
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17.05.2021 18:28 Відповісти
так може він комп"ютерна анімація. зараз такі проги вже і на відео, не лише на голос.
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17.05.2021 18:34 Відповісти
Сторонники сивочолого вже не знають що придумати, вже и чаус не справжнiй Дружина Чауса впізнала чоловіка в опублікованому 17 травня ролику: слава богу, живий, але на себе не схожий - Цензор.НЕТ 1857
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17.05.2021 18:41 Відповісти
Пасіба що живий, частина друга
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17.05.2021 18:42 Відповісти
Чаус жив!Чаус вернись к жене,хватит куралесить
Дружина Чауса впізнала чоловіка в опублікованому 17 травня ролику: слава богу, живий, але на себе не схожий - Цензор.НЕТ 8665 Дружина Чауса впізнала чоловіка в опублікованому 17 травня ролику: слава богу, живий, але на себе не схожий - Цензор.НЕТ 5247
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17.05.2021 18:52 Відповісти
да чаус це чаус. хорошо отмудоханий та тяпляп загримірований.
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17.05.2021 19:16 Відповісти
Взяточник Чаус становится эпохальной фигурой… Дружина Чауса впізнала чоловіка в опублікованому 17 травня ролику: слава богу, живий, але на себе не схожий - Цензор.НЕТ 7238 Потому что он может сообщить, как пятый президент ввозил его в Молдову, а шестой - вывозил оттуда...
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17.05.2021 20:17 Відповісти
конечно на себя не похож.
это же полтора месяца трезвости, родная жена и не узнала.
зато организм отдохнул.
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18.05.2021 05:50 Відповісти
 
 