Дружина Чауса впізнала чоловіка в опублікованому 17 травня ролику: слава богу, живий, але на себе не схожий

Дружина зниклого екссудді Миколи Чауса Світлана Чаус впевнена, що його викрали не в квітні 2021-го, а ще в 2016-му і залякуваннями змушували залишатися в Молдові.

Так вона прокоментувала Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Світлана Чаус впізнала чоловіка на відео: "Слава богу, живий, але на себе не схожий. Інформація дуже сумнівна, оскільки виходить, що він по своїй волі перебував в ізоляції від своєї сім'ї та адвокатів".

Вона додала, що за час зникнення її чоловік не давав їй ніякої інформації.

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"Ніяких звісток не було. Останній раз бачила 3 квітня 2021 року. Змінилася (з тих пір. - ред.) міміка і вираз обличчя", - розповіла Світлана.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.