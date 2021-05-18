Степанов спростував слова нардепа "Голосу" Стефанишиної, що переговори про закупівлю вакцин від COVID-19 почалися в грудні

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов спростував тезу народного депутата "Голосу" Ольги Стефанішиной про початок переговорів про закупівлю вакцин проти коронавірусу в грудні 2020 року.

За його словами, переговори почалися в липні минулого року. передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У мене є відповідні документи про переговори", - аргументував Степанов.

Також під час засідання Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування він повідомив, що фінансування медицини має бути пріоритетним при формуванні державного бюджету.

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"Я вважаю, що фінансування медицини повинне бути збільшене в рази. Я переконаний у цьому. Коли ми говоримо про складання бюджету, то медицина повинна бути у пріоритеті", - сказав Степанов.

Він запевнив, що відстоював збільшення фінансування медицини при розгляді проєкту держбюджету-2021 у Комітеті з питань бюджету.

Нагадаємо, 14 травня до Верховної Ради надійшло подання Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про звільнення Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я. Планується, що подання буде розглянуте у сесійній залі 18 травня.

Основною причиною внесення подання у Верховну Раду щодо звільнення з посади міністра охорони здоров'я Степанова Шмигаль назвав незадовільні темпи вакцинації населення проти коронавірусної інфекції.

17 травня стало відомо, що профільний комітет Верховної Ради не підтримав відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Питання рекомендували винести на розсуд парламенту.