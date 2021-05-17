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Я вам не Черновецький. А ви спадкоємці Януковича. І де зараз Янукович? - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Я вам не Черновецький. А ви спадкоємці Януковича. І де зараз Янукович? - Кличко

Атака на столичну владу відбувається за схемою, яку Янукович колись використовував з Черновецьким.

На цьому лідер "Удару", мер Києва Віталій Кличко наголосив у своєму зверненні щодо масових обшуків у столиці, інформує Цензор.НЕТ.

"Це все виглядає заангажовано. Як акція, підготовлена похапцем. Аби підняти галас і облити брудом столичну владу та мене особисто. Скажу одне: ви зараз провертаєте ту ж схему, що робив Янукович з Черновецьким. Бо креативні "юристи" цієї спецоперації ті ж самі. Але врахуйте, будь ласка, я вам не Черновецький. А от ви – таки наступники Януковича. Пам’ятаєте, де він зараз?", - заявив політик.

Він наголосив на тому, що правоохоронці здійснюють "гучні" обшуки в рамках кримінальних проваджень, матеріали яких КМДА передала раніше.

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"Сьогодні перевірки і обшуки здійснюють переважно за тими матеріалами, що передали ми самі. Про ті порушення, що виявили ми самі. Так чим займалися правоохоронні органи? По деяких справах місто передало матеріали ще два роки тому", - уточнив Кличко.

Він звернувся до правоохоронців із закликом прозвітувати про статус справ, щодо яких КМДА передала документи за результатами аудитів.

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"Із 2015-ого року Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА здійснив 385 перевірок. І передав правоохоронцям матеріали за 316 об’єктами аудиту. На сьогодні за цими матеріалами зареєстровані 168 кримінальних проваджень або матеріали долучені до справ, порушених раніше. Але питання: яка ситуація з іншими справами?", - сказав Кличко.

Раніше Віталій Кличко закликав владу припинити тиск на столичну владу, адже незаконні дії шкодять міжнародному іміджу України.

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Топ коментарі
+107
был тут один, - все с Кличка прикалывался со сцены.
А на поверку сам оказался косноязычным рагулем.
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17.05.2021 18:59
+85
Я вам не Черновецкий. А вы наследники Януковича, - Кличко - Цензор.НЕТ 5813
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17.05.2021 18:48
+72
Лучше бы ты, Виталий, один раз приложил ватного недомерка ЗЕ так, чтобы у него голова в трусы провалилась и мошонка лопнула.

Тебе б тогда памятник в Киеве поставили на все времена.
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17.05.2021 18:49
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Кличко і є еталонним лайном.
Найгірший мер Києва за мого життя.
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18.05.2021 01:34 Відповісти
мабуть коротеньке у тебе життя було, 7-річний ви наш Я вам не Черновецький. А ви спадкоємці Януковича. І де зараз Янукович? - Кличко - Цензор.НЕТ 7657
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18.05.2021 11:21 Відповісти
Понад півстоліття прожив у Києві, тож знаю, про що пишу.
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18.05.2021 18:14 Відповісти
Зе пока президент для тех, для кого Гордон - журналист, Усик - боксёр, а Шмарий - блогер.
Но дурман "Сватов" и "Папиков" постепенно выветривается, а на новое теледерьмо нужны деньги и фантазия.
Первое украли у нас с вами, а второго всё меньше.
Кличку респект и поддержка киевлян !👍🏼👍🏼👍🏼😊
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18.05.2021 00:58 Відповісти
кияни, які в 12-му поколінні кияни, вважають, що Омельченко, Черновецький, Попов і Кличко мають бути публічно страчені на Хрещатику
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18.05.2021 01:54 Відповісти
і призначений Ткаченко !!!
це ті Кияни в сотому коліні чи не ті ?
п.с. ідеального мера нема ніде і не буде, в країні де все робиться за відкати.
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18.05.2021 17:34 Відповісти
Воровать не надо и ни чего бы не беспокоился.
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17.05.2021 23:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=czicLYkz1o4
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17.05.2021 23:32 Відповісти
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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17.05.2021 23:53 Відповісти
Шикарное видео наркоши со слонами 👍🏼👍🏼👍🏼😂
Супер , но страшно за страну !
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18.05.2021 01:02 Відповісти
Найбільш шикарне відео де він нереально обдовбаний зараз нажаль вже не знайти
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18.05.2021 01:23 Відповісти
Віталя - двойку Зе клоуну і проблем в Україні не буде
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18.05.2021 01:41 Відповісти
Индюкович дважды не сидевший и три раза отмазанный лучший Крысадент Мира... Я вам не Черновецький. А ви спадкоємці Януковича. І де зараз Янукович? - Кличко - Цензор.НЕТ 5635Отец полицай в Белоруссии,а дед Индюка драл 3 шкуры с краснопузых баранов,отбирал последние крохи у Мавзолейного пролетарьята чЛенина-Сралина.... Я вам не Черновецький. А ви спадкоємці Януковича. І де зараз Янукович? - Кличко - Цензор.НЕТ 5635подпольная кличка Янек-Кровавый...
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18.05.2021 04:02 Відповісти
Только окружение - матёрые коррупционеров. А так, гладкий и пушистый.
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18.05.2021 04:08 Відповісти
вислюк твий бог Я вам не Черновецький. А ви спадкоємці Януковича. І де зараз Янукович? - Кличко - Цензор.НЕТ 1503
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18.05.2021 05:05 Відповісти
Все вы дети Леонида Данилыча и его Олигархии созданной в 1994 году,не парьтесь Я вам не Черновецький. А ви спадкоємці Януковича. І де зараз Янукович? - Кличко - Цензор.НЕТ 5894 Я вам не Черновецький. А ви спадкоємці Януковича. І де зараз Янукович? - Кличко - Цензор.НЕТ 5894
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18.05.2021 05:48 Відповісти
Дуже дивно, що атаку на міських злодіїв Віталій Володимирович назвав атакою на міську владу. Одразу виникає плутанина: чи то міська влада найбільші злодії, чи то найбільші злодії - то міська влада.
Мер Києва мав би підтримати боротьбу зі злодіями, бо саме це підтримувало б його чесне ім'я та повертало б гроші в бюджет Києва і держави. А турбота про бюджет столиці - обов'язок голови міста #1. А крадіжки в Києві на мільйони і десятки мільйонів, а то й сотні мільйонів - якщо це буде доведено, злодії підуть в клітку, а їх майно буде конфісковано для відшкодування - точно буде підтримано більшістю киян.
А не істерика.
Чи для неї є підстави?
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18.05.2021 05:54 Відповісти
Для міської влади також немає держави, а територія для дерибану.
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18.05.2021 17:49 Відповісти
Леня Космос был талантливым болваном,словоблудие Лени помнят фсе...,к примеру фраза Лени типа Я человек успешный и при мне работают люди вопреки здравому смыслу... Я вам не Черновецький. А ви спадкоємці Януковича. І де зараз Янукович? - Кличко - Цензор.НЕТ 8648 такого идиотизма никогда в жизни не читалЯ вам не Черновецький. А ви спадкоємці Януковича. І де зараз Янукович? - Кличко - Цензор.НЕТ 8648Леня Вернись...
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18.05.2021 06:02 Відповісти
Та нехай сидить в Грузії, тут і так клоунів вдосталь, можна експортувати.
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18.05.2021 06:39 Відповісти
между прочим, действительно успешный. В Киеве возможно все. Город чудес.
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18.05.2021 15:56 Відповісти
педалика трудно назвать гигантом мысли а вот то что он настоящий боец об этом клоуны зря
забыли.........
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18.05.2021 07:08 Відповісти
На фоне зебанутого говноралиссимуса бубочки оманского Виталий просто Цицерон.
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18.05.2021 16:07 Відповісти
Не всем дано Богом правду сочинять и честно врать.но Зеля непревзойденный Максим Галкин,типа мастер эпистолярного жанра,чем больше вру,тем быстрее захлебываюсь от собственного самолюбования....,это Нарцисс.... Я вам не Черновецький. А ви спадкоємці Януковича. І де зараз Янукович? - Кличко - Цензор.НЕТ 7065
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18.05.2021 07:20 Відповісти
пишут, что недавно отчалившая американская делегация намекнула, что следующим президентом хотели бы они видеть Кличко. Я вам не Черновецький. А ви спадкоємці Януковича. І де зараз Янукович? - Кличко - Цензор.НЕТ 8711
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18.05.2021 15:57 Відповісти
не знаю, правда или нет
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18.05.2021 15:58 Відповісти
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