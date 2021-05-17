Вчителька на Львівщині змусила школяра з'їсти паперовий літачок і погрожувала йому ножем, - ЗМІ
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12-річний хлопчик забув удома ручку. Педагог розмахувала перед ним ножем і погрожувала, що змусить його писати власною кров'ю. Тепер вона стверджує, що "пожартувала".
Про це йдеться в сюжеті ТСН, інформує Цензор.НЕТ.
"Кинули літачок, я підняв його і поклав на парту. Вчителька подумала, що це я його кинув, і змусила мене його з'їсти. Потім ще побачила, що у мене немає ручки, принесла ніж і сказала, що я кров'ю буду писати, вона мені палець поріже", - розповів Владислав Виборнов.
Свідками дій педагога були більше двох десятків учнів. Деякі з них злякалися і розповіли про те, що трапилося батькам. Розгорівся скандал.
За словами вчительки, це був жарт, який діти не зрозуміли.
Тепер розбиратися буде поліція - батьки Владислава написали заяву.
Будь ласка, зачекайте...
С этой сворой в классе тяжко, нужно иметь нервы и яйца. Не перегибать, но и на место ставить как полагается. А размазня только шутит криво)
відмороженірозкуті.
Взагалі нам було б варто домовитись з Канадою про обмін вчителів на практикум. Їхні працюють місяць тут, наші там. У мене так друг в НАСА працює. З цього був би толк 100%.
есть все скрепные тэги раша сми разнесут эту новость и преукрасят........
душевная история. - украинская училка с ножем, русский мальчик в трусиках.
способны их дети в коллективной борьбе против ненависной училки.
верю, что могли достать педагога до печени... но так...не уважать себя.. разве она не понимала, что это совсем не смешно? что это опасно и плохой пример? что так не должна себя вести учитель, женщина, человек? х/з о чем она думала...но то что это плохой учитель - факт!
В то время, когда люди стреляют друг в друга в автобусе, ресторане, на дороге, считаете, что плохая шутка достойна бОльшего осуждения?!
Что дальше? За двойку по домашке учителей будем вешать?
учитель - должен учить, давать знания, азы поведения в обществе... и быть примером для подражания, в хорошем смысле этого слова...
даже шутить должен не подебильному...
с ножом к детям - по Вашему это смешно и достойно???
Какой нож?! Вы верите всему, что напишут?!
Учитель должен учить, полицейский-охранять, прокурор-хранить закон, депутат-блюсти интересы избирателя,, президент-вести страну к прогрессу...
Вы всеми довольны, кроме учителя?!
и я имею право высказать свои мыслишкм по конкретному случаю, указанному в статье
если у Вас есть другие факты по этому прецеденту - поделитесь...
чем я вообще не доволен по жизни ))))) - не тема обсуждения
Когда кто-нибудь из ее бывших учеников придет проведать школу с дробовиком и отстрелит ей башню, ей наверное понравится шутка ...
Чисто для контролю. У школах також би не завадило ввести це за правило.
АУЕ преподает?
І відеозапису ніхто із класу не зробив?
Та тут розбиратись і розбиратись...