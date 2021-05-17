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Вчителька на Львівщині змусила школяра з'їсти паперовий літачок і погрожувала йому ножем, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Події

Вчителька на Львівщині змусила школяра з'їсти паперовий літачок і погрожувала йому ножем, - ЗМІ

12-річний хлопчик забув удома ручку. Педагог розмахувала перед ним ножем і погрожувала, що змусить його писати власною кров'ю. Тепер вона стверджує, що "пожартувала".

Про це йдеться в сюжеті ТСН, інформує Цензор.НЕТ.

"Кинули літачок, я підняв його і поклав на парту. Вчителька подумала, що це я його кинув, і змусила мене його з'їсти. Потім ще побачила, що у мене немає ручки, принесла ніж і сказала, що я кров'ю буду писати, вона мені палець поріже", - розповів Владислав Виборнов.

Свідками дій педагога були більше двох десятків учнів. Деякі з них злякалися і розповіли про те, що трапилося батькам. Розгорівся скандал.

За словами вчительки, це був жарт, який діти не зрозуміли.

Тепер розбиратися буде поліція - батьки Владислава написали заяву.

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Топ коментарі
+16
В шутку посадить на 5 лет гы,гы
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17.05.2021 19:17
+15
"С криком "Москалей на ножи!" неадекватная бандеровская учительница набросилась на русскоязычного мальчика в фашиствующем Львове за то, что тот запустил самолётик с красными звёздочками ко Дню Победы" Учительница на Львовщине заставила школьника съесть бумажный самолетик и угрожала ему ножом, - СМИ - Цензор.НЕТ 3075
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17.05.2021 19:28
+12
Вас бы туда на месяц...это стая со своей ерархией и не дай вам бог где-то дать слабину вмиг вся стая будет об вас ноги вытерать. Уверен что 90% родителей даже не представляют на что
способны их дети в коллективной борьбе против ненависной училки.
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17.05.2021 19:29
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В шутку посадить на 5 лет гы,гы
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17.05.2021 19:17 Відповісти
Владислав Выборнов - і звідки такі хлопчики на львівщині беруться?...
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17.05.2021 20:11 Відповісти
Шутка шуткой,но соответствующей статьей УК Украины попахивает таки густо...
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17.05.2021 20:45 Відповісти
В мое время в школе еще не так шутили) Физрук мог дать пендель, я уже молчу сколько подзатыльников везде прилетало) А указками как лупили, вообще огонь)
С этой сворой в классе тяжко, нужно иметь нервы и яйца. Не перегибать, но и на место ставить как полагается. А размазня только шутит криво)
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17.05.2021 19:19 Відповісти
Часи змінилися і стан суспільства лише викликає співчуття,як вчителям так і батькам з учнями !!)))
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17.05.2021 19:23 Відповісти
У меня была классная, которая могла "строить" класс не повышая голоса. И очень-очень вежливо. И мы были готовы провалиться сквозь землю.
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17.05.2021 19:40 Відповісти
І яка червоніла коли діти дарували їй квіти на 8 березня чи 1 вересня, а не золоті прикраси,а лише квіти !!!))
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17.05.2021 19:46 Відповісти
И за которую мы стояли горой и ходили ругаться с директором школы, когда посчитали, что ее незаслуженно обидели. Но таких учителей "от Бога" много быть не может.
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17.05.2021 19:51 Відповісти
насправді таких вчителів було багато. але всьому свій час. я теж пам"ятаю, що наші вчителі мали авторитет, який, доречі, підтримували й наші батьки. про який авторитет ми говоримо, коли вчителі часто-густо сплять з учнями, разом курять за углами школи, в парку на сусідніх лавках з учнями п"ють пиво. а тоді намагаються в класі добитися від учнів якоїсь поваги. не думаю, що вчитель, який сам добре знає свій предмет, який може цікаво й доступно донести знання учням, буде примушувати до дисципліни таким шляхом, як це викладено в статті.
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17.05.2021 22:09 Відповісти
брешешь
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18.05.2021 08:59 Відповісти
Це ж не колонія. Якось в Сполучених Штатах вчителі справляються без фізичного насилля, а там діти значно більш відморожені розкуті.
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18.05.2021 00:46 Відповісти
В деяких Штатах йдуть розмови про озброєння вчителів, а цей час в Україні незнають як додавити вчителів.
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18.05.2021 09:01 Відповісти
Тому що там вільний обіг зброї і вчителям треба захищати себе і клас. Це ж не в дітей стріляти зброя потрібна. Вчителів потрібно захищати, і потрібні якісь не фізичні покарання для дітей які зривають уроки, розмовляють матом, тиранять сусідів по парті і так далі. Але і учнів потрібно захищати, такі розбірки не є нормальними. Ідеальним рішенням були б камери які тихенько пишуть 24/7, а у випадку інцидентів запис піднімається і розглядається. І вчителі себе б тримали в руках, і учні, знаючи що батьки можуть передивитись проблемні моменти і вдома буде ой. Але чомусь такі рішення блокуються ще на рівні школи. Хоча скільки проблем вирішили відеореєстратори на дорогах, не перерахувати.

Взагалі нам було б варто домовитись з Канадою про обмін вчителів на практикум. Їхні працюють місяць тут, наші там. У мене так друг в НАСА працює. З цього був би толк 100%.
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18.05.2021 10:28 Відповісти
А чому не домовиться з Папуа Новая-Гвинея. Дебілів вистачає і в Канаді. А відеорегістратори небажають ставити саме батьки, бо потім дитині оцінку не виправити.
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18.05.2021 13:33 Відповісти
Дистанционка повально попрорывала крыши
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17.05.2021 19:20 Відповісти
ага. особливо у вчителів, які вже звикли працювати аби як, а заробітну плату отримувати в повному обсязі, ще й з 30% надбавкою "за престижність педагогічної праці".
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17.05.2021 22:11 Відповісти
Чого ж ти не пішло на цю пристижну працю?
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18.05.2021 09:02 Відповісти
Такі жартівниці в 95 кварталі потрібні !!!)))
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17.05.2021 19:20 Відповісти
На прямом им удобнее, уважаемый! Учительница на Львовщине заставила школьника съесть бумажный самолетик и угрожала ему ножом, - СМИ - Цензор.НЕТ 8275
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17.05.2021 19:23 Відповісти
ещё круче чем распятый мальчик.....
есть все скрепные тэги раша сми разнесут эту новость и преукрасят........
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17.05.2021 19:21 Відповісти
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главное чтобі вчителька біла в вішиванке а в класе красовался портрет Тараса Шевченко.
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17.05.2021 19:23 Відповісти
То ти кацап?
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17.05.2021 19:27 Відповісти
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Тю а шо? Ти Шевченка ненавидиш?
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17.05.2021 19:31 Відповісти
Трольню, що захопила форум, якось не дуже ********.
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17.05.2021 19:34 Відповісти
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Ти притомний, га? Всюди москалі? Йди вина попий французського, попустить.
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17.05.2021 19:35 Відповісти
Поки притомний. Можливо стьоб не зацінив.
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17.05.2021 19:42 Відповісти
Та он даже не кацап, рашотролль обыкновенный. Ни ума, ни совести, только буквы на клавиатуре набирать умеет.
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17.05.2021 19:32 Відповісти
"С криком "Москалей на ножи!" неадекватная бандеровская учительница набросилась на русскоязычного мальчика в фашиствующем Львове за то, что тот запустил самолётик с красными звёздочками ко Дню Победы" Учительница на Львовщине заставила школьника съесть бумажный самолетик и угрожала ему ножом, - СМИ - Цензор.НЕТ 3075
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17.05.2021 19:28 Відповісти
Певно ніколи не чули в оригіналі. "Москалів - на ножі". І чим далі, тим актуальніше.
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17.05.2021 19:37 Відповісти
Костя,продай свою"горбуху"скобеевой и Мао-Дзе соловьеву,ей-ей,большие бабки отгребешь,на лимузине кататься будешь!
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17.05.2021 20:53 Відповісти
Літачок збито, пілота взято у полон.
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18.05.2021 09:03 Відповісти
Пошутить с ней сроком лет на пять, может тогда поймет, что к чему! Учительница на Львовщине заставила школьника съесть бумажный самолетик и угрожала ему ножом, - СМИ - Цензор.НЕТ 2657
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17.05.2021 19:22 Відповісти
Хто ж сіятиме вічне...? Вчителів за ніщо ставлять заробітчани! Раніше ВЧИТЕЛЬ був поважаною людиною, поважали як ученики так і дорослі! Тепер одні нерви.... та хами - недоумки. Он в Англії, за 100тис. долл. на рік на казарменному стані і наказують, - Петро і К там виховують своїх.... І соплі не розпускають, а ці "добрі люди".... Он "грамотєй" 17 років - вбив бпатьків і малого брата.... Хто з добреньких за це відповість?
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17.05.2021 19:39 Відповісти
рассказал Владислав Выборнов
душевная история. - украинская училка с ножем, русский мальчик в трусиках. Учительница на Львовщине заставила школьника съесть бумажный самолетик и угрожала ему ножом, - СМИ - Цензор.НЕТ 6166
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17.05.2021 19:23 Відповісти
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Мне одному показалось что учителька - лубянский агент?
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17.05.2021 19:25 Відповісти
Вана панаєхавшая
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17.05.2021 19:44 Відповісти
Вас бы туда на месяц...это стая со своей ерархией и не дай вам бог где-то дать слабину вмиг вся стая будет об вас ноги вытерать. Уверен что 90% родителей даже не представляют на что
способны их дети в коллективной борьбе против ненависной училки.
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17.05.2021 19:29 Відповісти
Ненависна вчилка це вже діагноз, бо нормальне здорове суспільство просто природньо діліться на провладну частину та опозицію. Коли весь народ (клас) опозиція, це проблема влади.
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18.05.2021 01:00 Відповісти
На всю голову юмористка...
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17.05.2021 19:31 Відповісти
С 5 по 9 класс ученики вообще безбашенные! А еще они дети безбашенных родителей, поколения такого ....Учителя всякие бывают, но дети всегда безбашенные в таком возрасте!
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17.05.2021 19:34 Відповісти
Интересно, у них в "педе" наверное какой-то спецкурс был? По ножевому бою и методике устрашения?
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17.05.2021 19:40 Відповісти
Та ні,вона ВНЗ на зоні,мабуть,закінчувала.Тепер це стало модним.
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17.05.2021 21:01 Відповісти
Мабуть же ж достав стєрвєц. У вчительки вичерпався весь словарний запас по виховній роботі і більше аргументів не було Учительница на Львовщине заставила школьника съесть бумажный самолетик и угрожала ему ножом, - СМИ - Цензор.НЕТ 3397
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17.05.2021 19:41 Відповісти
с такой зарплатой, скоро будет с ножом бутерброд отнимать
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17.05.2021 19:43 Відповісти
зарплата не при чем.
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17.05.2021 19:45 Відповісти
Їй що, $4000 замало?
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17.05.2021 19:46 Відповісти
Ну *** кацапам пищу дали...
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17.05.2021 19:44 Відповісти
я взагалі дивуюсь, як іншим вчителям вдається утримуватись від такого
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17.05.2021 19:45 Відповісти
возглавляют эту отару
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17.05.2021 19:48 Відповісти
Тре нерви мати ,як корабельні канати !!!)))
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17.05.2021 19:48 Відповісти
Хтось її змушує працювати з дітьми? Якщо в неї нерви не в порядку, хай йде прибиральницею працює чи в морг..там тихо,ніхто не нервує
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14.06.2021 18:56 Відповісти
да эта учительница тянет на премию А.С.Макаренко по воспитанию подростков... Вчителька на Львівщині змусила школяра з'їсти паперовий літачок і погрожувала йому ножем, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4932
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17.05.2021 19:46 Відповісти
Ссать кровью это действительно страшно! Изверг! )
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17.05.2021 19:57 Відповісти
чертешо...
верю, что могли достать педагога до печени... но так...не уважать себя.. разве она не понимала, что это совсем не смешно? что это опасно и плохой пример? что так не должна себя вести учитель, женщина, человек? х/з о чем она думала...но то что это плохой учитель - факт!
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17.05.2021 20:01 Відповісти
Что-то вы, батенька, загнались.
В то время, когда люди стреляют друг в друга в автобусе, ресторане, на дороге, считаете, что плохая шутка достойна бОльшего осуждения?!
Что дальше? За двойку по домашке учителей будем вешать?
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17.05.2021 20:30 Відповісти
не передергивайте...
учитель - должен учить, давать знания, азы поведения в обществе... и быть примером для подражания, в хорошем смысле этого слова...
даже шутить должен не подебильному...
с ножом к детям - по Вашему это смешно и достойно???
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17.05.2021 20:42 Відповісти
Да бросьте!!
Какой нож?! Вы верите всему, что напишут?!
Учитель должен учить, полицейский-охранять, прокурор-хранить закон, депутат-блюсти интересы избирателя,, президент-вести страну к прогрессу...
Вы всеми довольны, кроме учителя?!
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17.05.2021 23:15 Відповісти
в этой теме мы обсуждаем учителя (в статье она была с ножом)
и я имею право высказать свои мыслишкм по конкретному случаю, указанному в статье
если у Вас есть другие факты по этому прецеденту - поделитесь...
чем я вообще не доволен по жизни ))))) - не тема обсуждения
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18.05.2021 07:54 Відповісти
Во Львове это что, учительская норма на уроки приходить с ножом и шутить про "порежу палец" или может про "отрежу ухо"?
Когда кто-нибудь из ее бывших учеников придет проведать школу с дробовиком и отстрелит ей башню, ей наверное понравится шутка ...
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17.05.2021 20:54 Відповісти
А вы, господин Пономарёва, во Львове были?
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17.05.2021 23:18 Відповісти
А это как-то связано с обсуждаемым поведением учительницы?
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17.05.2021 23:26 Відповісти
это случайно не тот мальчик который говорил ---- мы с мамой переселенцы, а папа остался в Донецке укропов мочить ?
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17.05.2021 20:16 Відповісти
Там ще продолжение есть...В ответ мальчик достал бензопилу и предложил учительнице маникюр и роспись на стенах Вчителька на Львівщині змусила школяра з'їсти паперовий літачок і погрожувала йому ножем, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2434
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17.05.2021 20:19 Відповісти
когда то военрук мог веником грязным так рожу набить - и ничего ему не было
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17.05.2021 20:19 Відповісти
Прямо как в кацапстане😁😁😁😁
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17.05.2021 20:35 Відповісти
вспоминаю совковую школу. мне за 50. сравниваю с нынешней гле учаться внучки. разница колосальная. учаться те кто хочет и кого заставляют родители. в остальном как институт, программу прочиталт, хочешь учи хочешь гуляй. всем все пох.... а это какая то не от мира сего или фанатка науки.
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17.05.2021 20:40 Відповісти
Співчуваю вчительці.
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17.05.2021 20:46 Відповісти
Нужно в штате школы держать работника, который будет ремнём воспитывать детей в комнате для наказаний, в присутствии школьного медработника и обязательно должна быть комната ожидания перед воспитательным кабинетом Вчителька на Львівщині змусила школяра з'їсти паперовий літачок і погрожувала йому ножем, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 248
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17.05.2021 21:01 Відповісти
Депутаты и матросы Вы где? вперёд... Вчителька на Львівщині змусила школяра з'їсти паперовий літачок і погрожувала йому ножем, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7745
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17.05.2021 21:02 Відповісти
А чому у класі немає відеореєстраторів?
Чисто для контролю. У школах також би не завадило ввести це за правило.
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17.05.2021 21:37 Відповісти
Вчителька на Львівщині змусила школяра з'їсти паперовий літачок і погрожувала йому ножем, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2099
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17.05.2021 21:40 Відповісти
"Хорошая" учительница и предмет интересный.
АУЕ преподает?
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17.05.2021 23:09 Відповісти
Над этой училкой не будут издеваться ученики!
Вчителька на Львівщині змусила школяра з'їсти паперовий літачок і погрожувала йому ножем, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6390
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18.05.2021 09:45 Відповісти
Вчителька із ножем погрожує учню, а інші учні підтверджують тільки словами?
І відеозапису ніхто із класу не зробив?
Та тут розбиратись і розбиратись...
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14.06.2021 18:07 Відповісти
 
 