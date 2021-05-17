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Середня ціна однієї дози вакцини від COVID-19 становить трохи більше за 7 доларів, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Середня ціна однієї дози вакцини від COVID-19 становить трохи більше за 7 доларів, - Степанов

Середня ціна на вакцину, яку Україна отримала за прямими контрактами, становить 7,52 долара

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на засіданні Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"Ми маємо 42 млн доз вакцини, які законтрактовані. Згідно з контрактами, які ми отримали, це разом з COVAX, в першому кварталі ми повинні були отримати 3 млн 184 тис. доз, в другому кварталі - 5 млн 16 тис. доз вакцини. Середня ціна на вакцину, яку ми отримали за прямими контрактами, становить 7,52 долара", - сказав Степанов.

Читайте також: Степанов спростував слова нардепа "Голосу" Стефанишиної, що переговори про закупівлю вакцин від COVID-19 почалися в грудні

Міністр зауважив, що терміни постачання вакцин зриваються по всьому світу через великий попит. За його словами, перемовини з виробниками про постачання вакцин від COVID-19 Україна розпочала ще в липні 2020 року, за повідомленнями компаній постачання вакцин в Україну терміни поставок кінець ІІІ - початок IV кварталу 2021 року.

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Топ коментарі
+8
"Средняя температура по больнице":
Пфайзер = $ 3
Модерна = $ 3
Синофак = $ 2
Ковишилд = $ 20
--------------------------------------
(3+3+2+20)/4= 7 (!!!) "Алле-оп! и... КУРТОЧКА!"
Средняя цена одной дозы вакцины от COVID-19 составляет чуть больше 7 долларов, - Степанов - Цензор.НЕТ 3248 Средняя цена одной дозы вакцины от COVID-19 составляет чуть больше 7 долларов, - Степанов - Цензор.НЕТ 2656 Средняя цена одной дозы вакцины от COVID-19 составляет чуть больше 7 долларов, - Степанов - Цензор.НЕТ 3248
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17.05.2021 20:10
+5
да и по сути зачем Нам знать цену - за сколько он купил вакцину должно интересовать только счетную палату и следователей ...
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17.05.2021 20:01
+5
За 80 дней проведения кампании по вакцинации в Украине, было вакцинировано 1 миллион человек.
Т.е. для вакцинации 42 миллионов, потребуется что то около 9 лет...
В среднем, я бы сказал, что это просто полный п-ц.
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17.05.2021 20:02
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коммерсант пуев.. Средняя цена одной дозы вакцины от COVID-19 составляет чуть больше 7 долларов, - Степанов - Цензор.НЕТ 1339 во всем Мире бесплатно вакцинируют а тут бизнес...капец
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17.05.2021 19:58 Відповісти
да и по сути зачем Нам знать цену - за сколько он купил вакцину должно интересовать только счетную палату и следователей ...
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17.05.2021 20:01 Відповісти
На 7 мая в Одессе было 11 пунктов вакцинации. Нормальные люди звонили в поликлиники, узнавали телефоны, записывались и вакцинировались в течении одного - двух дней БЕСПЛАТНО. Мой сын узнал, провакцинировался, позвонил нам на следующий день. Мы с утра позвонили и нам сказали приходите - к 12 часам. Пришли, была очередь, но - 13 часам после получасового сидения после вакцинации ушли домой. После этого все знакомые начали вакцинироваться.
А нас в квартире газ, А у вас?
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17.05.2021 20:55 Відповісти
да вакцинируйтесь !!! я не против !!! здоровье ваше...и деньги сэкономите - вам в дальнейшем они пригодятся лечить побочки от вакцины...
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17.05.2021 20:59 Відповісти
Хоче урвати в останній раз. І побільше.
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17.05.2021 20:06 Відповісти
Черный рынок покажет...
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17.05.2021 19:59 Відповісти
єто с учетом куртки?
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17.05.2021 20:00 Відповісти
З такою ціною ,лише на фуфайку вистачить!!!)))
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17.05.2021 20:16 Відповісти
За 80 дней проведения кампании по вакцинации в Украине, было вакцинировано 1 миллион человек.
Т.е. для вакцинации 42 миллионов, потребуется что то около 9 лет...
В среднем, я бы сказал, что это просто полный п-ц.
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17.05.2021 20:02 Відповісти
обозреватель пише, що Слуги народу зібрались на засідання фракції по міністрам. це там він це говорить?
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17.05.2021 20:02 Відповісти
"Средняя температура по больнице":
Пфайзер = $ 3
Модерна = $ 3
Синофак = $ 2
Ковишилд = $ 20
--------------------------------------
(3+3+2+20)/4= 7 (!!!) "Алле-оп! и... КУРТОЧКА!"
Средняя цена одной дозы вакцины от COVID-19 составляет чуть больше 7 долларов, - Степанов - Цензор.НЕТ 3248 Средняя цена одной дозы вакцины от COVID-19 составляет чуть больше 7 долларов, - Степанов - Цензор.НЕТ 2656 Средняя цена одной дозы вакцины от COVID-19 составляет чуть больше 7 долларов, - Степанов - Цензор.НЕТ 3248
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17.05.2021 20:10 Відповісти
А куртка у Степанова стоит - 280 000 грн.
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17.05.2021 20:10 Відповісти
ТА УЖЕ БОЛЕЕ 90 % НАСЕЛЕНИЯ ПЕРЕБОЛЕЛО ,,,,,,,,

ЕСЛИ БЫ ВИРУС БЫЛ СМЕРТЕЛЬНЫЙ ,,,,, УКРАИНЫ УЖЕ НЕБЫЛО !!!!!!!!!!
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17.05.2021 20:28 Відповісти
7баксов? А если без Богатыревской прокладки?
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17.05.2021 21:52 Відповісти
Если нет позитивного результата теста - то не переболел. Если легко переболел - то можно ещё крепче переболеть. Что мой знакомый и сделал - второй раз заболел так как давно не болел.
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17.05.2021 22:49 Відповісти
 
 