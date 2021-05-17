Середня ціна однієї дози вакцини від COVID-19 становить трохи більше за 7 доларів, - Степанов
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Середня ціна на вакцину, яку Україна отримала за прямими контрактами, становить 7,52 долара
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на засіданні Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
"Ми маємо 42 млн доз вакцини, які законтрактовані. Згідно з контрактами, які ми отримали, це разом з COVAX, в першому кварталі ми повинні були отримати 3 млн 184 тис. доз, в другому кварталі - 5 млн 16 тис. доз вакцини. Середня ціна на вакцину, яку ми отримали за прямими контрактами, становить 7,52 долара", - сказав Степанов.
Міністр зауважив, що терміни постачання вакцин зриваються по всьому світу через великий попит. За його словами, перемовини з виробниками про постачання вакцин від COVID-19 Україна розпочала ще в липні 2020 року, за повідомленнями компаній постачання вакцин в Україну терміни поставок кінець ІІІ - початок IV кварталу 2021 року.
Будь ласка, зачекайте...
А нас в квартире газ, А у вас?
Т.е. для вакцинации 42 миллионов, потребуется что то около 9 лет...
В среднем, я бы сказал, что это просто полный п-ц.
Пфайзер = $ 3
Модерна = $ 3
Синофак = $ 2
Ковишилд = $ 20
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(3+3+2+20)/4= 7 (!!!) "Алле-оп! и... КУРТОЧКА!"
ЕСЛИ БЫ ВИРУС БЫЛ СМЕРТЕЛЬНЫЙ ,,,,, УКРАИНЫ УЖЕ НЕБЫЛО !!!!!!!!!!