Зеленський обговорив з головою МЗС Грузії Залкаліані відновлення співпраці між країнами. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з віцепрем’єр-міністром, міністром закордонних справ Грузії Давідом Залкаліані
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Зеленський подякував Грузії за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, додавши, що наша держава також завжди підтримувала суверенітет і територіальну цілісність Грузії. "Дуже радий відновленню предметних, потужних відносин між нашими країнами. Дуже раді вас бачити", – наголосив президент України.
Він поінформував співрозмовника про поточну безпекову ситуацію на Донбасі та в тимчасово окупованому Криму.
Зеленський нагадав про особисте запрошення президенту Грузії Саломе Зурабішвілі взяти участь в інавгураційному саміті Кримської платформи та заходах з нагоди відзначення Дня Незалежності України в серпні 2021 року.
Співрозмовники обговорили шляхи активізації двостороннього політичного діалогу та діяльності українсько-грузинської Стратегічної ради високого рівня. Окрема увага під час розмови була приділена практичній взаємодії України та Грузії в контексті подальшого поглиблення відносин з ЄС і НАТО.
Давід Залкаліані подякував Україні за підтримку територіальної цілісності та європейських прагнень Грузії і також відзначив, що дві країни відновили інтенсивну двосторонню співпрацю.
Будь ласка, зачекайте...
Кто же это и когда умудрился разрушить отношения с Грузией ?
Тем более, что сливать "борцов" с коррупцией ЗЕлени не впервой. Найем не даст соврать.
Президент Владимиры Зеленский во время "нормандского саммита", который состоялся 9 декабря в Париже, пожал руку российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом сказал президент в эфире ток-шоу "Право на власть" на канале "1+1", отвечая на вопрос ведущей.
Тупин Вова
Молодец Зеленский,работает во благо народа Краины в отличии от папередника. И понимает кому можно жать руку и обнимать!
17.05.2021 21:10
Или в случае попередника у тебя уши закрыты на выражение "Дипломатический протокол" ?
а всем говорил, что в глаза ему вглядывался