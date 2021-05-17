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Новини Політика України
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Грузія (864) Зеленський (10456)

Зеленський обговорив з головою МЗС Грузії Залкаліані відновлення співпраці між країнами. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський обговорив з головою МЗС Грузії Залкаліані відновлення співпраці між країнами. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з віцепрем’єр-міністром, міністром закордонних справ Грузії Давідом Залкаліані

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський подякував Грузії за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, додавши, що наша держава також завжди підтримувала суверенітет і територіальну цілісність Грузії. "Дуже радий відновленню предметних, потужних відносин між нашими країнами. Дуже раді вас бачити", – наголосив президент України.

Він поінформував співрозмовника про поточну безпекову ситуацію на Донбасі та в тимчасово окупованому Криму.

Зеленський нагадав про особисте запрошення президенту Грузії Саломе Зурабішвілі взяти участь в інавгураційному саміті Кримської платформи та заходах з нагоди відзначення Дня Незалежності України в серпні 2021 року.

Зеленський обговорив з головою МЗС Грузії Залкаліані відновлення співпраці між країнами 01

Співрозмовники обговорили шляхи активізації двостороннього політичного діалогу та діяльності українсько-грузинської Стратегічної ради високого рівня. Окрема увага під час розмови була приділена практичній взаємодії України та Грузії в контексті подальшого поглиблення відносин з ЄС і НАТО.

Давід Залкаліані подякував Україні за підтримку територіальної цілісності та європейських прагнень Грузії і також відзначив, що дві країни відновили інтенсивну двосторонню співпрацю.

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Топ коментарі
+10
Восстанавливают разрушенное.

Кто же это и когда умудрился разрушить отношения с Грузией ?
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17.05.2021 19:59
+10
Зеленский обсудил с главой МИД Грузии Залкалиани восстановление сотрудничества между странами - Цензор.НЕТ 9764
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17.05.2021 20:09
+8
хорошо бы в знак примирения передать Грузии одного великого реформатора
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17.05.2021 20:03
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Восстанавливают разрушенное.

Кто же это и когда умудрился разрушить отношения с Грузией ?
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17.05.2021 19:59 Відповісти
Как кто??? Конечно же Петро.
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17.05.2021 20:07 Відповісти
Зеленский обсудил с главой МИД Грузии Залкалиани восстановление сотрудничества между странами - Цензор.НЕТ 9764
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17.05.2021 20:09 Відповісти
Отдаете им Саакашвили и все наладится. Зеленский обсудил с главой МИД Грузии Залкалиани восстановление сотрудничества между странами - Цензор.НЕТ 5751

Тем более, что сливать "борцов" с коррупцией ЗЕлени не впервой. Найем не даст соврать.
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17.05.2021 20:02 Відповісти
хорошо бы в знак примирения передать Грузии одного великого реформатора
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17.05.2021 20:03 Відповісти
Он уже наверное и Грузии не нужен.
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17.05.2021 20:13 Відповісти
Опять прочитало с бумажки ?
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17.05.2021 20:31 Відповісти
Притчу знаешь, о том как армию Ксеркса задавили свои же боевые слоны из-за маленькой птички?Птичка невеличка Mimino - Chito Grito simgera https://youtu.be/_5fns2_wa3o Зеленський обговорив з головою МЗС Грузії Залкаліані відновлення співпраці між країнами - Цензор.НЕТ 5909
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17.05.2021 21:11 Відповісти
Ни Украина ни Грузия на это не претендуют в отличие от вяликой гнилозубой рашки.
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17.05.2021 21:59 Відповісти
Молодец Зеленский,работает во благо народа Краины в отличии от папередника. И понимает кому можно жать руку и обнимать!
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17.05.2021 21:10 Відповісти
Кому? Що з цього приводу радить деркач? Зеленський обговорив з головою МЗС Грузії Залкаліані відновлення співпраці між країнами - Цензор.НЕТ 6495
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17.05.2021 21:24 Відповісти
Сподіваюсь, що це сарказм, а не амнезія
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17.05.2021 21:55 Відповісти
Нi,не амнезія, я ж з глузду не з'їхав і не голосував за Порошенка.
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17.05.2021 22:14 Відповісти
"Дипломатический протокол" слышал такое выражение?
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18.05.2021 09:44 Відповісти
ты ж чуть выше написал :

Тупин Вова

Молодец Зеленский,работает во благо народа Краины в отличии от папередника. И понимает кому можно жать руку и обнимать!
17.05.2021 21:10

Или в случае попередника у тебя уши закрыты на выражение "Дипломатический протокол" ?
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18.05.2021 10:51 Відповісти
Ты разницу отличаешь международной встречи на высшем уровне,от лизания дупы Путину по телефону?
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18.05.2021 10:53 Відповісти
а зачем Зеленский лижет ***** задницу по телефону ?

а всем говорил, что в глаза ему вглядывался
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18.05.2021 11:02 Відповісти
Как ты мог голосовать за Порошенко, если в Горловке не бывает выборов ? )))
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18.05.2021 00:00 Відповісти
Зелёные сначала обсирают отношения с ближайшими друзьями Украины, а потом клоун налаживает. С Молдовой не нужно налаживать после Чауса?
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18.05.2021 12:45 Відповісти
 
 