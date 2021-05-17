Найкраща відповідь на агресію РФ - успіх у реформах, це наблизить вас до ЄС і НАТО, - прем'єр Естонії Каллас

Естонія зробить усе від неї залежне, щоб упевнитися, що двері НАТО залишаються відкритими для України

Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас на пресконференції після переговорів з прем'єр-міністром України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Найкраща відповідь на агресію - це завжди досягнення успіху в реформах, це наблизить вас до ЄС і НАТО. Естонія підтримує територіальну цілісність і євроатлантичну інтеграцію України. Наша підтримка завжди була і завжди буде гучною і чіткою. Ми також зробимо все від нас залежне, щоб упевнитися, що двері НАТО залишаються відкритими, а в ЄС ми працюватимемо над відповіддю на провокаційні дії Росії", - сказала Каллас

Вона наголосила, що реформи зроблять життя кращим для всіх в Україні, оскільки вони створять нові можливості для навчання, відкриття нових підприємств і для розвитку громадянського суспільства.

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"Ми знаємо, що Україна хоче більшої інтеграції з ЄС, ми можемо підтримати вас у цьому. Чим кращі ви в реформах, тим більше у нас є чого запропонувати. Це добре, що український уряд створив сприятливий діловий клімат і політику, оскільки це пріоритет. вам треба домогтися успіху в боротьбі з корупцією, тому що корупція позбавляє демократії. Вам треба досягти успіху в судовій реформі. Тільки коли суди ухвалює справедливі вироки, інвестори будуть впевнені, що вони можуть інвестувати у вашу країну. Це найкраща підтримка, яка допоможе перебудувати країну", - наголосила Каллас.

Глава уряду відзначила успіх України в електронному урядуванні.

Крім того, прем'єр-міністр запевнила, що Естонія ніколи не визнає незаконної анексії Криму.

"Ми працюємо разом з ЄС над тим, щоб забезпечити, що Крим буде частиною вільного світу знову. Попри російську агресію, ви відстояли свою позицію і набралися терпіння, тож що зберігайте позитивний дух", - наголосила Каллас.