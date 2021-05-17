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Новини Політика України
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членство в НАТО (539) Естонія (347) членство в ЄС (140) Каллас Кая (24)

Найкраща відповідь на агресію РФ - успіх у реформах, це наблизить вас до ЄС і НАТО, - прем'єр Естонії Каллас

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Найкраща відповідь на агресію РФ - успіх у реформах, це наблизить вас до ЄС і НАТО, - прем'єр Естонії Каллас

Естонія зробить усе від неї залежне, щоб упевнитися, що двері НАТО залишаються відкритими для України

Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас на пресконференції після переговорів з прем'єр-міністром України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Найкраща відповідь на агресію - це завжди досягнення успіху в реформах, це наблизить вас до ЄС і НАТО. Естонія підтримує територіальну цілісність і євроатлантичну інтеграцію України. Наша підтримка завжди була і завжди буде гучною і чіткою. Ми також зробимо все від нас залежне, щоб упевнитися, що двері НАТО залишаються відкритими, а в ЄС ми працюватимемо над відповіддю на провокаційні дії Росії", - сказала Каллас 

Вона наголосила, що реформи зроблять життя кращим для всіх в Україні, оскільки вони створять нові можливості для навчання, відкриття нових підприємств і для розвитку громадянського суспільства.

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"Ми знаємо, що Україна хоче більшої інтеграції з ЄС, ми можемо підтримати вас у цьому. Чим кращі ви в реформах, тим більше у нас є чого запропонувати. Це добре, що український уряд створив сприятливий діловий клімат і політику, оскільки це пріоритет. вам треба домогтися успіху в боротьбі з корупцією, тому що корупція позбавляє демократії. Вам треба досягти успіху в судовій реформі. Тільки коли суди ухвалює справедливі вироки, інвестори будуть впевнені, що вони можуть інвестувати у вашу країну. Це найкраща підтримка, яка допоможе перебудувати країну", - наголосила Каллас.

Глава уряду відзначила успіх України в електронному урядуванні.

Крім того, прем'єр-міністр запевнила, що Естонія ніколи не визнає незаконної анексії Криму.

"Ми працюємо разом з ЄС над тим, щоб забезпечити, що Крим буде частиною вільного світу знову. Попри російську агресію, ви відстояли свою позицію і набралися терпіння, тож що зберігайте позитивний дух", - наголосила Каллас.

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Топ коментарі
+6
Лучший ответ на агрессию РФ - успех в реформах, это приблизит вас к ЕС и НАТО, - премьер Эстонии Каллас - Цензор.НЕТ 3326Ха. та у Нас в Украине во власти одни диверсанты кацапов и они делают как раз все наоборот !
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17.05.2021 20:20
+4
Це очевидно, коли країною правлять патріоти, а не вороги.
Украинские электростанции сокращают производство из-за бездействия НКРЭКУ, - Волынец

"Сегодня Украина в очередной раз закупила 100 МВт-часов электроэнергии из России. Это покупка, которая заставила снижать мощности украинских производителей электроэнергии. Что делает независимый регулятор НКРЭКУ? Молча наблюдает и выписывает себе премии"
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17.05.2021 20:33
+2
Зелена пліснява ,наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!))
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17.05.2021 20:58
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Лучший ответ на агрессию РФ - успех в реформах, это приблизит вас к ЕС и НАТО, - премьер Эстонии Каллас - Цензор.НЕТ 3326Ха. та у Нас в Украине во власти одни диверсанты кацапов и они делают как раз все наоборот !
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17.05.2021 20:20 Відповісти
Сама дієва санкція проти Росіі,це вдала євроінтеграція України ,це гаплик "Русскому миру" та імперським амбіціям кремля!!!)))
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17.05.2021 21:00 Відповісти
да, но не с этой властью..
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17.05.2021 21:14 Відповісти
Только не с этим правительством и олигархами !!!!!!!1

А ТАК ДЕЛЬНО !!!!!
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17.05.2021 20:25 Відповісти
Цікаво,і хто це обрав цю потворну зелену плісняву,хто делегував ім суверенні права на владу ???)))
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17.05.2021 20:54 Відповісти
если для серьезного ответа россии нужны серьезние реформы то это значит что никакого ответа не будет, так как реформ никаких нет. все на словах и на бумаге
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17.05.2021 20:29 Відповісти
Тому що зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація ,тому будь-яка іх діяльність ,це лише імітація державної діяльності !!))
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17.05.2021 20:56 Відповісти
Це очевидно, коли країною правлять патріоти, а не вороги.
Украинские электростанции сокращают производство из-за бездействия НКРЭКУ, - Волынец

"Сегодня Украина в очередной раз закупила 100 МВт-часов электроэнергии из России. Это покупка, которая заставила снижать мощности украинских производителей электроэнергии. Что делает независимый регулятор НКРЭКУ? Молча наблюдает и выписывает себе премии"
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17.05.2021 20:33 Відповісти
Зелена пліснява ,наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!))
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17.05.2021 20:58 Відповісти
Найкраща відповідь на агресію РФ - успіх у реформах, це наблизить вас до ЄС і НАТО, - прем'єр Естонії Каллас - Цензор.НЕТ 8929 ,,,, Вибачте шановна пані прем'єр , ви розумієте КОМУ ви про це кажете?? Найкраща відповідь на агресію РФ - успіх у реформах, це наблизить вас до ЄС і НАТО, - прем'єр Естонії Каллас - Цензор.НЕТ 7600 .
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17.05.2021 20:36 Відповісти
глядя на презедента и шмігаля понимеш шо успех реформ близок как никогда.
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17.05.2021 20:43 Відповісти
Зеленский, вместе с окружающей его шоблой, и реформы - вещи несовместимые. Шабаша олигархов и предателей Украины продолжается и набирает силу.
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17.05.2021 20:45 Відповісти
Це вона про що? Запитали наші вори казнокради чинуші.
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17.05.2021 21:00 Відповісти
Найкраща відповідь на агресію РФ - успіх у реформах, це наблизить вас до ЄС і НАТО, - прем'єр Естонії Каллас - Цензор.НЕТ 5445
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17.05.2021 22:32 Відповісти
О такі слова прим'єра Естонії сильно демотивують. Для того у нас не достатньо естонців Як раз чіткі мінімально необхідні вимоги від ЄС і НАТО допомогли б давити на владу, а просто заклик позбудьтесь усіх проблем, то для того треба ще років 100 еволюції. Як раз вступивши в ЄС та НАТО реформи б прискорились, а так....
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17.05.2021 23:42 Відповісти
золотые слова, но с нашим быдлом только в стоило)))
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18.05.2021 06:37 Відповісти
Это полный звездец! "Чтобы Коля тебя не бил - покажи ему какой ты воспитанный мальчик. Ему станет стыдно и он перестанет тебя обижать". Одни ходили с цветами, а теперь их будут расстреливать с танков (Белокакашенко)
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18.05.2021 07:55 Відповісти
 
 