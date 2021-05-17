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Медведчук не став оскаржувати рішення суду щодо книги "Справа Василя Стуса", - Кіпіані

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Медведчук не став оскаржувати рішення суду щодо книги "Справа Василя Стуса", - Кіпіані

Кум Путіна, нардеп ОПЗЖ Віктор Медведчук не став подавати касаційну скаргу на рішення апеляційного суду щодо книги "Справа Василя Стуса".

Про це повідомив у Facebook автор книги журналіст Вахтанг Кіпіані, передає Цензор.НЕТ.

" Є гарна новина. Маємо документальний доказ, що нєкто Медведчук не подав касаційну скаргу на рішення апеляційного суду щодо книги "Справа Василя Стуса". Отже, крапку іменем України поставлено. Лояльний КГБ екс-адвокат не отримав бажаного - ні заборони книги "в будь-який спосіб на будь-якій території", ні жодних вилучень з моїх текстів, ні спроби отримати фактичне вето на згадування свого імені в контексті розправ над українськими поетами Стусом і Литвином", - написав Кіпіані.

Він подякував адвоката В'ячеслава Якубенка, "який знайшов усі необхідні аргументи для суду", Євгена Захарова та Харківську правозахисну групу за підтримку його представника в суді, а також видавництво Vivat, "яке не тільки видає чудові книги, а й має бійцівські здібності".

Читайте також: З Медведчука стягнуть майже 140 тис. грн на користь видавництва, книгу про Стуса якого він намагався заборонити

Водночас Кіпіані зауважив, що попереду ще рішення суду, що стосується розміру витрат на юридичну допомогу. А також повідомив, що Медведчук не хоче компенсувати оплату роботи захисників видавництва.

Медведчук не став оскаржувати рішення суду щодо книги Справа Василя Стуса, - Кіпіані 01

Нагадаємо, у вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", оскільки вона нібито містить "висловлювання, що не відповідають дійсності". Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова. Суд мав вирішити, чи дійсно в 9 епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності і принижують честь і гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Стуса в процесі 1980 року.

19 жовтня Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса.

Після рішення суду заборонену судом за позовом Медведчука книгу про Стуса розкупили за лічені хвилини. У видавництві заявили, що "вирішили додрукувати новий наклад".

19 березня суд скасував заборону книги про Стуса.

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Топ коментарі
+13
Скабеева скоро сотрет зубы до корней из-за новостей про Медведчука.
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17.05.2021 20:36
+10
***
То все не так! Бо ти не ти,
I не живий. А тільки згадка
минулих літ. Через мости
віків блага маленька кладка.
І небо корчиться в тобі
своїм надсадним загасанням,
яке ти тільки звеш стражданням.
Як ці роки, в зневазі і в ганьбі..
То так судилося? О, ні...

Василь СТУС
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17.05.2021 20:55
+9
Медведчук не став оскаржувати рішення суду щодо книги "Справа Василя Стуса", - Кіпіані - Цензор.НЕТ 5674
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17.05.2021 20:49
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Скабеева скоро сотрет зубы до корней из-за новостей про Медведчука.
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17.05.2021 20:36 Відповісти
Языком весь микрофон вылежит Медведчук не став оскаржувати рішення суду щодо книги "Справа Василя Стуса", - Кіпіані - Цензор.НЕТ 5777
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17.05.2021 20:48 Відповісти
зараз це така мєлочь!
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17.05.2021 20:39 Відповісти
Это, конечно, верно сказано. Но плюс в том что Мертвечук наконец-то начал понимать что тупин не всесилен, а он не великий кум пуйла. А обделавшихся соратников (включая кумовьев) он просто убирает. Как у Булгакова сам попросится в бронированную камеру.
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17.05.2021 20:49 Відповісти
не у всесиллі справа, а як у шкільних вчилок: не випускати компромат, щоб не дай боже хтось того компромату не послухав. ніхто не знає - живуть спокійно і гадять у голови далі. а у мертвечука вийшло, що він ще більше реклами зробив і зупинити розголос вже ніяк не є можливим.
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17.05.2021 21:09 Відповісти
КГбешники бывшими не бывают. Или Вы, как зеля, видите мир в глазике тупина?
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17.05.2021 21:12 Відповісти
шопопало мелеш. ти щось можеш із голови, чи лише популярні меми завчив і ще не навчився їх приміняти і тичеш в усі дірки?
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17.05.2021 21:15 Відповісти
Вот у Вас сейчас что-то непонятное получилось, попробуйте еще раз сформулировать.
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17.05.2021 21:18 Відповісти
усе у мене понятно, ти не вчився в пострадянській школі і не знаєш, як вчилки захищаються від проколів, замість їх визнати і виправитися?
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17.05.2021 21:20 Відповісти
Ну вот причем тут постсовецкая школа? Вы тему над комментариями читали? Или чтоб пожаловаться на свою классную руководительницу? Мертвечук вроде не был преподавателем.
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17.05.2021 21:24 Відповісти
при тому, що норми ідуть саме звідти, зі школи. ти хочеш сказати, шо у будучі у школі, діти не бачать поведінки вчителів і не беруть то як норму?
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17.05.2021 21:31 Відповісти
Вы тему над комментариями читали?
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17.05.2021 21:35 Відповісти
ястесно. но ти тугий узькомомний видно.
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17.05.2021 21:36 Відповісти
Наприклад, у ваших узкіх учілок, що з гонором королеви викладають узкій язьік у НІмеччині, все ще трактування казки "Жабка-путешественница" на рівні совка, у їхніх курячих педкоронованих головах нічого не змінилось від життя закордоном, вони лише як і при совку, можуть відкрити книжку і папужками переказати дітям те, що ще розказували їхнім батькам, не то шо їм. немає прикладів іншої повдінки, а самі ніяк не допетрають, бо совковий курник, хоч і з німецькими дипломами.
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17.05.2021 21:42 Відповісти
а так, як ти по-ходу теж із того курятника, то ніколи не побачиш різницю і не зробиш їм зауваження апгрейд зробити. будеш їм либиться і вилизувать нижню півкулю і полірувати їхній дипломний кокошник.
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17.05.2021 21:45 Відповісти
якщо у вчилки каша у голові, то 70% вона її передасть. або не дасть нічого для життя, і діти будуть діяти на свій розсуд і коли прийдуть уже в школу у якості батьків, то вчилка почне вапєть про неповагу і почне пресувати дитину, аби тільки заткнуть батьків. Так само діяв Мертвечук - заткнуть, наказать, не розпорошити на усю іванівську.
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17.05.2021 21:35 Відповісти
Медведчук не стал оспаривать решение суда по книге "Дело Василия Стуса"

А ну-ка напишите тупин-йхло, товарищ рашотроль. Я знаю, что Вам за каждый коомент платят, а ВПН не проблема поменять.
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17.05.2021 21:44 Відповісти
класіка жанру: узькомовне чучело, яке само не пише українською, звинувачує україномовного у слугуванні *****, як раз тоді, коли не подобається про узкомозглих написане.
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17.05.2021 21:47 Відповісти
ти такий прєдсказуємьій, як узкие русские училки!
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17.05.2021 21:48 Відповісти
ще раз для тебе, якому русский сделал мозг узким: який сенс оспарювати вирок, коли книжка розійшлася подвійним накладом, і на нього вже справа за держзраду зробила ще більше, ніж книжка? рахунки закриті, як платити адвокатам? зараз головне діло - держзрада.
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17.05.2021 21:51 Відповісти
шопопало мелеш. ти щось можеш із голови, чи лише популярні меми завчив і ще не навчився їх приміняти і тичеш в усі дірки?

С этого началось, твоего, извините, выхлопа мозга.
Еще раз тупин йухло, напиши рашотроль. Или Бортникова боишься?
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17.05.2021 21:55 Відповісти
а чого ти свій висєр не закопипастив? саме він не відповідає темі.
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17.05.2021 21:57 Відповісти
Еще раз тупин йухло, напиши рашотроль. Или Бортникова боишься? Пробуй это на самои деле не страшно.
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17.05.2021 22:13 Відповісти
бот папужний, тобі повилазило? свою жінку вчи команди псячі виконувать.
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17.05.2021 22:17 Відповісти
Тупинское боточмо. Ты прыщавое и недолугое. Та у тебя и девушки нет.
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17.05.2021 22:28 Відповісти
Медведчук не став оскаржувати рішення суду щодо книги "Справа Василя Стуса", - Кіпіані - Цензор.НЕТ 2369ти писало? чи як завжди, такі як ти, целкой-нєвідімкой прикидатись почнеш?:
Сергей Гусаченко a2dcbe9d

КГбешники бывшими не бывают. Или Вы, как зеля, видите мир в глазике тупина?
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17.05.2021 21:59 Відповісти
полностью подтверждаю, а что не так?
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17.05.2021 22:10 Відповісти
ніяк не стикується із моїм стартовим коментом і твоєю відповіддю на нього. тобі треба було шось ляпнуть іти ляпнув.
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17.05.2021 22:14 Відповісти
что, никак забанить не получается? это потому что вы, рашотроли, слишком распознаваемы. Не слюнявь клавиатуру. Будь мужиком. Напиши тупин йхло!
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17.05.2021 22:18 Відповісти
Не час зараз Мертвечуку з книгарями розборки чинити !!!))
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17.05.2021 20:42 Відповісти
щас у него пердак по другому поводу подгорает, но по любому это плюс!
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17.05.2021 20:43 Відповісти
Медведчук не став оскаржувати рішення суду щодо книги "Справа Василя Стуса", - Кіпіані - Цензор.НЕТ 5674
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17.05.2021 20:49 Відповісти
***
Невже ти народився, чоловіче,
щоб зазирати в келію мою?
Невже твоє життя тебе не кличе?
Чи ти спізнав життєву путь свою
на цій безрадісній сумній роботі,
де все людською мукою взялось?
Ти все стоїш... В моїй тяжкій скорботі,
твоїм нещастям серце пойнялось
моє недужне. Ти ж - за мене вдвоє
нещасніший. Я - сам. А ти - лиш тінь.
Я є добро, а ти - труха і тлінь,
а спільне в нас - що в'язні ми обоє
дверей обабоки. Ти - там, я - тут.
Нас порізнили мури, як статут.

Василь СТУС (своєму наглядачу у в"язниці)
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17.05.2021 21:05 Відповісти
***
То все не так! Бо ти не ти,
I не живий. А тільки згадка
минулих літ. Через мости
віків блага маленька кладка.
І небо корчиться в тобі
своїм надсадним загасанням,
яке ти тільки звеш стражданням.
Як ці роки, в зневазі і в ганьбі..
То так судилося? О, ні...

Василь СТУС
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17.05.2021 20:55 Відповісти
А що Мусійчук скаже? На хліб не намажеш?
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17.05.2021 20:58 Відповісти
Тут дехто на ЦН стогне, що їм олія непосильно дорога... Півроку тому стогнали за дорогі помідори... Перед тим ще щось їм задороге було... Хто б це міг бути? Невже Мусійчук?
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17.05.2021 21:52 Відповісти
Справу проти медведчука символычно вдкрили того ж числа , що й справу проти книги проти Стуса ) Здаэться мены що йому щось прижали [wronger]
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17.05.2021 21:03 Відповісти
Чорний юрист розуміє, справа безпреспективна длья нього, особливо саме зараз.
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17.05.2021 21:06 Відповісти
Сейчас гебнявому стукачу Мертвечуку не до апелляций по поводу книги Кипиани о Стусе и это здорово! Одно печалит, а с другой стороны радует, что нынешняя зеленая шобла имитаторов вдруг с перепугу "озаботилась" кумом ху@ла только лишь после "теплого" общения ЗЕ клоуна с гос-секретарем США Блинкеном ... до сих пор остается загадкой: какие же аргументы нашел гос-секретарь в разговоре, чтобы отвлечь членограя от его навязчивой идеи заглянуть куда-нибудь путину?? Медведчук не став оскаржувати рішення суду щодо книги "Справа Василя Стуса", - Кіпіані - Цензор.НЕТ 6416
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17.05.2021 21:53 Відповісти
"Він подякував адвоката" - неукраїнські неуки в редакції.
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17.05.2021 22:48 Відповісти
мертвячуку сейчас не до книги.
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17.05.2021 22:54 Відповісти
Вітаю пана Кіпіані з успішним завершенням (надіюсь) цього протистояння. Дурнуватий нехристь і комуняка мертвечук не розуміє одного: треба було б ще в девяності покаяться: да било дєло, комунякі маглі партбілєта лішить і в катузку посадіть вмєстє со Стусом. Ну іспугался я і мнє очєнь горько. Народ у нас довірливий і немстивий. Тим більше що про Стуса тоді ще менше чули, ніж зараз.
Додам не по темі: кравчук, кучма, марчук-кгб та багато інших, що їх ще ніхто не описав у книжках - яскраві представники тодішнього злочинного режиму і якоюсь мірою теж несуть відповідальність за трагічну долю поета.
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17.05.2021 23:09 Відповісти
Маска снята--за ней гбовский агент!!! В 90гг -не обнародовали списки агентуры гб!! Вот и выгребаем 30 лет и впереди еще лет 20 !!
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18.05.2021 08:41 Відповісти
 
 