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Новини Політика України
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Міністерство культури (302) СБУ (5559) чорний список (62)

Мінкультури внесло трьох російських акторів, режисера, оператора і композитора в перелік загрозливих для нацбезпеки осіб

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Мінкультури внесло трьох російських акторів, режисера, оператора і композитора в перелік загрозливих для нацбезпеки осіб

Міністерство культури й інформаційної політики України за поданням Служби безпеки України внесло трьох російських акторів, режисера, оператора і композитора до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з оновленнями переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, до списку увійшли російські актори Олександр Зачиняєв, Валерій Карпов, Іван Соловйов, актриса і режисерка Віра Соколова, оператор Леонід Рудкевич і композитор Євген Ширяєв.

Всі перераховані особи брали участь у створенні російського фільму "Пункт пропуску. Офіцерська історія" (2021 рік), який рлзповідає про двох військовослужбовців-кримчан, які потрапляють у полон Служби безпеки України.

Таким чином, на даний момент у цьому переліку перебуває 187 осіб.

Читайте також: Учасників "Хору Турецького" та акторів з пропагандистського фільму "Крим" внесено до переліку осіб, які являють загрозу нацбезпеці України, - МКІП

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Топ коментарі
+13
Сизифов труд эти списки. Проще опубликовать списки россиян, которые не несут угрозы Украине. А таких на Расеи единицы
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17.05.2021 21:16
+8
состоящие на службе рос пропаганды
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17.05.2021 21:10
+4
Мінкультури внесло трьох російських акторів, режисера, оператора і композитора в перелік загрозливих нацбезпеці осіб - Цензор.НЕТ 1027
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17.05.2021 21:59
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хто такие вобще?
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17.05.2021 21:07 Відповісти
состоящие на службе рос пропаганды
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17.05.2021 21:10 Відповісти
...ніхто і звать ніяк
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17.05.2021 22:18 Відповісти
Сизифов труд эти списки. Проще опубликовать списки россиян, которые не несут угрозы Украине. А таких на Расеи единицы
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17.05.2021 21:16 Відповісти
щоб їх прикрили?
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17.05.2021 21:17 Відповісти
а их и так кошмарят. Или ломают или сажают.
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17.05.2021 21:20 Відповісти
ну штазі методи скрізь такі, навіть у Німеччині.
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17.05.2021 21:22 Відповісти
теж було б непогано. московитський ліберал закінчується там, де починається українське питання
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17.05.2021 21:49 Відповісти
готовим льод, зараз почне підгорать на мокшанських болотах.
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17.05.2021 21:16 Відповісти
А сваты чи папики заборонили?
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17.05.2021 21:23 Відповісти
Эммануил Виторган, Михаил Полицеймако уже в списке?
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17.05.2021 21:30 Відповісти
вот мне тоже интересно?
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17.05.2021 21:35 Відповісти
Басту когда внесут?!
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17.05.2021 21:48 Відповісти
В банановой республике до одного места эти списки. У нас же ФСБ, ну то есть СБУ работает. Баста настолько рьяный пропагандист Путина, что даже ватный БэдКомедиан офигевает. И тем не менее, милости просим.
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17.05.2021 21:49 Відповісти
Мінкультури внесло трьох російських акторів, режисера, оператора і композитора в перелік загрозливих нацбезпеці осіб - Цензор.НЕТ 1027
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17.05.2021 21:59 Відповісти
не думал про Виторгана за такое.....
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17.05.2021 22:05 Відповісти
Актеры вологодского оперного театра?
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17.05.2021 22:07 Відповісти
актёришки несут Украине опасность? это уже себя не уважать.
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18.05.2021 05:34 Відповісти
 
 