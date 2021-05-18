Мінкультури внесло трьох російських акторів, режисера, оператора і композитора в перелік загрозливих для нацбезпеки осіб

Міністерство культури й інформаційної політики України за поданням Служби безпеки України внесло трьох російських акторів, режисера, оператора і композитора до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з оновленнями переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, до списку увійшли російські актори Олександр Зачиняєв, Валерій Карпов, Іван Соловйов, актриса і режисерка Віра Соколова, оператор Леонід Рудкевич і композитор Євген Ширяєв.

Всі перераховані особи брали участь у створенні російського фільму "Пункт пропуску. Офіцерська історія" (2021 рік), який рлзповідає про двох військовослужбовців-кримчан, які потрапляють у полон Служби безпеки України.

Таким чином, на даний момент у цьому переліку перебуває 187 осіб.

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