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Кандидатури Ляшка, Любченка і Кубракова в Кабмін затверджені на засіданні "СН", - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кандидатури Ляшка, Любченка і Кубракова в Кабмін затверджені на засіданні "СН", - Арахамія

Депутатська фракція "Слуга народу" затвердила кандидатуру Віктора Ляшка - на посаду міністра охорони здоров'я, Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури, Олексія Любченка - на посаду міністра економіки - першого віце-прем'єр-міністра.

Про це повідомив журналістам голова фракції СН Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Фракція була присвячена, перш за все, кадровим питанням ... Питання були про зміну трьох міністрів: на посаду міністра інфраструктури замість пана Криклія була підтримана кандидатура пана Кубракова, замість міністра економіки пана Петрашка - кандидатура пана Любченка. Уточнення: пан Любченко пропонується на посаду міністра економіки - першого віцепрем'єра ... І замість пана Степанова - пан Ляшко", - сказав Арахамія на брифінгу після засідання фракції в понеділок.

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Водночас голова фракції СН уточнив, що призначення міністрів відбудеться, швидше за все, в четвер.

"Є процедурне питання. Якщо завтра у нас позачергове засідання, де ми звільняємо трьох міністрів. І щодо пана Степанова, оскільки він добровільно не йде з посади, там дещо інша процедура: спочатку звільнення, потім подання від фракції, потім - подання на голову Верховної Ради, а потім голосування. Десь у четвер ми очікуємо, що відбудеться призначення всіх трьох міністрів", - пояснив Арахамія.

Він також поінформував, що позачергове засідання ВР у вівторок почнеться, орієнтовно, після 15:00.

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Фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуры Кубракова, Любченко и Ляшко на должности министров, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9886
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17.05.2021 21:09 Відповісти
Фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуры Кубракова, Любченко и Ляшко на должности министров, - Арахамия - Цензор.НЕТ 8798
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17.05.2021 21:09 Відповісти
Перестановка кроватей это украинская народная ...то бишь антинародная забава Фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуры Кубракова, Любченко и Ляшко на должности министров, - Арахамия - Цензор.НЕТ 5422систему то менять сложней чем пару рыл у корыта ,да и зачем её менять раз того корыта хватает на все те рыла ... Фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуры Кубракова, Любченко и Ляшко на должности министров, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1095
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17.05.2021 21:13 Відповісти
ну якого біса в українських новинних статтях є ГАСПАНДИНИ??? коли вони лише за порєбріком хоч українською, хоч узькою.
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17.05.2021 21:13 Відповісти
Фракція "Слуга народу" затвердила кандидатури Кубракова, Любченка і Ляшка на посади міністрів, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2723
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17.05.2021 21:15 Відповісти
В Днепре , руководство мусоров , побили своего подичненного , что бы он не поехал в Киев добиыватся встречи з презиком , @pravdorubdnepra на ютубе , СРОЧНО РЕПОСТ!
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17.05.2021 21:17 Відповісти
макаку еще не повесили?
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17.05.2021 22:51 Відповісти
Слуга цыганского народа.*******.
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17.05.2021 23:04 Відповісти
 
 