Данілов: ОПЗЖ перебуває в опозиції не до влади, а до самого існування української держави
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"Опозиційна платформа - За життя" шантажує Україну і світ загрозою розв'язання в Європі масштабної війни шляхом активізації воєнних дій на сході України.
Про це пише у фейсбуці секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ. Таким чином він прокоментував останню заяву ОПЗЖ.
"Сьогодні Україна перебуває в ситуації російської військової агресії, яка супроводжується окупацією Криму й окремих районів Сходу. Однак у ці складні часи всередині країни у нас опозиція не до влади, а опозиція до держави, до самого факту її існування", - вважає Данілов.
Він називає ОПЗЖ "філією" Єдиної Росії "і стверджує, що партія шантажує Україну і світ загрозою розв'язання війни в Європі. "Нахабно погрожує нам на нашій землі, прозоро натякаючи на російські війська, які вони розглядають як свій актив тиску на українську владу і світове співтовариство", - написав Данілов.
Секретар РНБО також нагадав, що саме політики, які входять до складу ОПЗЖ, кілька десятиліть вибудовували кланово-олігархічну державу з корупційною судовою системою, з законами, виписаними під "схеми" і "відкати" і з вертикаллю державного управління, налаштованою на "розпил" бюджетних коштів.
"Вони говорять про правила, які вони формували під себе, під свої "чорні схеми", вони закликають до правосуддя в судах, які вони корумпували. Для них справедливий суд - це суд над Василем Стусом 1980 року", - вважає Данілов.
Раніше "Опозиційна платформа - За життя" оприлюднила заяву, в якій звинуватила владу України в "масовому політичному цькуванні інакомислення" і назвала одним із можливих наслідків "ескалацію конфлікту на Донбасі, який потенційно здатний перерости у велику війну в Європі".
Будь ласка, зачекайте...
гринпоц- такая же дрянь как и его друзяки региАналы, и схемы он ломает только чтобы убрать всех оттуда- и зайти туда со своей шоблой самому! И суды у него ровно такие же как и у рыгов- точно все как со Стусом! Если нет к чему прицепиться- придумает-нарисуем, всех кого надо посодим, кого надо- отпустим! И так всем пунктам далее по тексту. зажописты- это те же уродливые суки, только в профиль!
Мнения 17-май, 04:219 2 313 0
Российский политолог Станислав Белковский считает, что уголовное дело против лидера «ОПЗЖ» Виктора Медведчука может отрицательно сказаться на заработках студии «Квартал 95», в которой раньше работал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает российская радиостанция «Эхо Москвы».
Белковский утверждает, что нового витка российско-украинской войны из-за уголовного дела Медведчука не будет и Путин не будет вводить из-за этого войска.
В то же время политолог считает, что будущие российские экономические санкции могут затронуть интересы некоторых украинских олигархов. Также может пострадать и студия «Квартал 95», важнейшим рынком сбыта для медиапродуктов которой является Россия.
По мнению Белковского, в России могут, например, запретить показывать сериал «Квартала 95» под названием «Папик», который делали по заказу канала «1+1».
Политолог сказал, что вопросы об этом уже задавали жене Владимира Зеленского Елене и она сказала, что ничего не знает про продажу сериала в Россию. Зеленская заявила, что «Квартал 95» только продает сериал фирме из Швеции, а уже эта фирма почему-то поставляет продукт в Россию.
Кроме того, Белковский отметил, что у некоторых людей из окружения президента Зеленского могут возникнуть проблемы с недвижимостью, которой они по-прежнему владеют во временно оккупированном Россией Крыму.
По его словам, некоторые люди, близкие к Зеленскому, имеют активную недвижимость в Крыму, за которую регулярно платятся коммунальные платежи. Таким образом президент Путин, который сегодня фактически контролирует полуостров, может создать для этих людей существенные трудности.
Факт в тому що одне що інше можна робити коли є інші ринки і ринок рф не більше чим вторичка.
То же самое говорил Белковский перед захватом Крыма в 2014 , что скоро все успокоятся и всё будет нормуль.
...
Тогда общего языка мы не нашли.
Показался таким чиновником, морда кирпичом, унтер пришибеев ))))
Но сейчас понял, насколько ошибался в этом человеке.
Респектище и уважуха.
А казалось бы? Мэр Луганска, губернатор Луганской области.
И фамилия русская.
А вот так вот.
Наша людина!
Давно пора.
их предки выполняли на местах, в районах и областях, преступные приказы по организации Голодомора, по проведению массового террора против украинских крестьян и национальной украинской интеллигенции.
Так что и за Петю, и за Кличка ЗЕ руки оторвут по самую жопу.
Министр юстиции чей?
СМИ назвали стоимость каждого запуска ракеты израильской системы ПВО "Железный купол"
Запуск каждой ракеты израильской системы противовоздушной обороны "Железный купол", которая используется в борьбе с запущенными из палестинского сектора Газа ракетами, составляет, по разным оценкам, от $50 тыс. до $80 тыс. Об этом 15 мая сообщил The Jerusalem Post.
Издание подчеркнуло, что за несколько дней "Железный купол" выпустил "тысячи ракет".
Расходы Израиля на оборону составляют в 2021 году 5,6% от ВВП страны, отмечала в апреле "Русская служба ВВС". По этому показателю Израиль находится на третьем месте в мире после Саудовской Аравии (8,4%) и Кувейта (6,5%).
Контекст:
Система ПВО "Железный купол" работает в Израиле с 2011 года и защищает важные объекты и населенные пункты путем нейтрализации боевых ракет на подлете к цели. Каждая батарея имеет радиолокационную систему и три пусковые установки с 20 ракетами-перехватчиками в каждой установке.
Перехват осуществляется на расстоянии от четырех до 70 км.
На сегодняшний день в Израиле действует 10 батарей. "Чтобы обеспечить защиту всей территории Израиля, по оценке экспертов, необходимо 13 таких установок"
Чтобы потом Медведчука обменять на наших пленных.
мне трудно что либо добавить к словам Виталия...,все четко логично и гениально...
Браво Виталий,100 000 подписчиков за месяц в Ютьюбе,это Супер
Назови кто там был в регионах, кроме шуфрича..
У меня склероз.
Все дуже просто. Ніякої ефективної боротьби з зовнішнім агресором, з внутрішніми вошами (олігархами, корупціонерами і т. ін.) не вібудеться, поки в сесійній залі ведеться боротьба не з владою і опозицією, а з Україною у вигляті її найлютішого ворога - паРаші. Досить вже брехати один одному. Потрібно всі речі називати своїми іменами.
Головне ім"я проблеми України - ВІЙНА з Кремлем, з Московією. З цього і потрібно починати все подальше планування. Дістали вже ці подвійні стандарти. Дістала брехня одних і других.
Війна! Іде війна не життя, а на смерть. І хто цього не розуміє, той чи є сліпий, чи є просто мертвим.
я би так казав : Данілову варто самої високої посади , моя пошана ,тобі чоловіче !!!