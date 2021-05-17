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Новини Політика України
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Данілов (591) Опозиційна платформа - За життя (339)

Данілов: ОПЗЖ перебуває в опозиції не до влади, а до самого існування української держави

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Данілов: ОПЗЖ перебуває в опозиції не до влади, а до самого існування української держави

"Опозиційна платформа - За життя" шантажує Україну і світ загрозою розв'язання в Європі масштабної війни шляхом активізації воєнних дій на сході України.

Про це пише у фейсбуці секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ. Таким чином він прокоментував останню заяву ОПЗЖ.

"Сьогодні Україна перебуває в ситуації російської військової агресії, яка супроводжується окупацією Криму й окремих районів Сходу. Однак у ці складні часи всередині країни у нас опозиція не до влади, а опозиція до держави, до самого факту її існування", - вважає Данілов.

Він називає ОПЗЖ "філією" Єдиної Росії "і стверджує, що партія шантажує Україну і світ загрозою розв'язання війни в Європі. "Нахабно погрожує нам на нашій землі, прозоро натякаючи на російські війська, які вони розглядають як свій актив тиску на українську владу і світове співтовариство", - написав Данілов.

Читайте також: ОПЗЖ про справу Медведчука: Українська влада скочується до відвертої диктатури

Секретар РНБО також нагадав, що саме політики, які входять до складу ОПЗЖ, кілька десятиліть вибудовували кланово-олігархічну державу з корупційною судовою системою, з законами, виписаними під "схеми" і "відкати" і з вертикаллю державного управління, налаштованою на "розпил" бюджетних коштів.

"Вони говорять про правила, які вони формували під себе, під свої "чорні схеми", вони закликають до правосуддя в судах, які вони корумпували. Для них справедливий суд - це суд над Василем Стусом 1980 року", - вважає Данілов.

Раніше "Опозиційна платформа - За життя" оприлюднила заяву, в якій звинуватила владу України в "масовому політичному цькуванні інакомислення" і назвала одним із можливих наслідків "ескалацію конфлікту на Донбасі, який потенційно здатний перерости у велику війну в Європі".

Данілов: ОПЗЖ перебуває в опозиції не до влади, а до самого існування української держави 01
Данілов: ОПЗЖ перебуває в опозиції не до влади, а до самого існування української держави 02

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Топ коментарі
+35
почему не ставите вопрос о запрете опзж не как оппозиционной партии, а как организации , подрывающей устои украинской государственности ?
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17.05.2021 21:44
+27
В 2013 с Даниловым встречался у Михаила Бродского в Госкомпреде, когда тот сидел сбитым летчиком в кабинете размером с туалет (Янык его торбил).
Тогда общего языка мы не нашли.
Показался таким чиновником, морда кирпичом, унтер пришибеев ))))
Но сейчас понял, насколько ошибался в этом человеке.

Респектище и уважуха.
А казалось бы? Мэр Луганска, губернатор Луганской области.
И фамилия русская.
А вот так вот.

Наша людина!
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17.05.2021 21:43
+20
Кремлівські підстилки не бачать держави Україна. Лише знищення
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17.05.2021 21:40
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Зелена пліснява наполеглево та послідовно торує шлях до влади в Україні зажопінцям !!! Реванш кремлівської гидоти триває !!)))
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17.05.2021 21:39 Відповісти
Ти не пробував пігулки від дурості?
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17.05.2021 21:41 Відповісти
Мені сарказм та іронія допомогають,спробуй, можливо і від "мудрісті" допоможе !!!))))
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17.05.2021 21:45 Відповісти
Витікає логічний висновок: заборонити цю антиукраїнську шоблу, а тих, хто сидить в парламенті, позбавати мандата. Крапка.
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18.05.2021 08:21 Відповісти
По тебе плачет психбольница!!!! Может много пьешь водяры?!
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17.05.2021 22:51 Відповісти
Краще пити водяру,краще "Самжене",ніж слухати вселяку хрєнь !!Про ОПЗЖ ,як реальну загрозу суверенітету та соборності Україи та українцям ,як націі ,я пишу вже не перший рік!!! А з вуст можновладців це звучить як звичайний звіздьож,тобто лише імітація!!! Влада має діяти,а не звіздіти !!))
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17.05.2021 23:04 Відповісти
А че, мне понравилось - ********** гринпоц ломает старые схемы ! Рыдаю! Святой человек!Все для благо страны! Все для народа! Все, обрыдался! )))))))
гринпоц- такая же дрянь как и его друзяки региАналы, и схемы он ломает только чтобы убрать всех оттуда- и зайти туда со своей шоблой самому! И суды у него ровно такие же как и у рыгов- точно все как со Стусом! Если нет к чему прицепиться- придумает-нарисуем, всех кого надо посодим, кого надо- отпустим! И так всем пунктам далее по тексту. зажописты- это те же уродливые суки, только в профиль!
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18.05.2021 00:33 Відповісти
в украине суды есть честные и справедливые никто с этим не спорит.. только для кого они честные вот вопрос, и выполнение решений судов...есть статья 382 уголовного кодекса но никто решения ссудов не выполняет и ГЛАВНОЕ НИКТО ПО ЭТОЙ СтаТЬЕ НЕ ОСуЖДЁН... А данилову судьба в сскором времени преподнесёт сУрприз.. решение СНБО по сути это решение РЭВОЛЮЦИОННОЙ ТРОЙКИ ВЧК и НКВД 1937-1938 гг вспомним где они эти члены тройки.. да последующие регулярно расстреливали предыдущих членов САМИ СЕБЯ ПОЖИРАЛИ
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18.05.2021 07:54 Відповісти
Кремлівські підстилки не бачать держави Україна. Лише знищення
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17.05.2021 21:40 Відповісти
Из-за дела Медведчука пострадает «Квартал 95» - политолог
Мнения 17-май, 04:219 2 313 0

Российский политолог Станислав Белковский считает, что уголовное дело против лидера «ОПЗЖ» Виктора Медведчука может отрицательно сказаться на заработках студии «Квартал 95», в которой раньше работал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает российская радиостанция «Эхо Москвы».

Белковский утверждает, что нового витка российско-украинской войны из-за уголовного дела Медведчука не будет и Путин не будет вводить из-за этого войска.

В то же время политолог считает, что будущие российские экономические санкции могут затронуть интересы некоторых украинских олигархов. Также может пострадать и студия «Квартал 95», важнейшим рынком сбыта для медиапродуктов которой является Россия.

По мнению Белковского, в России могут, например, запретить показывать сериал «Квартала 95» под названием «Папик», который делали по заказу канала «1+1».

Политолог сказал, что вопросы об этом уже задавали жене Владимира Зеленского Елене и она сказала, что ничего не знает про продажу сериала в Россию. Зеленская заявила, что «Квартал 95» только продает сериал фирме из Швеции, а уже эта фирма почему-то поставляет продукт в Россию.

Кроме того, Белковский отметил, что у некоторых людей из окружения президента Зеленского могут возникнуть проблемы с недвижимостью, которой они по-прежнему владеют во временно оккупированном Россией Крыму.

По его словам, некоторые люди, близкие к Зеленскому, имеют активную недвижимость в Крыму, за которую регулярно платятся коммунальные платежи. Таким образом президент Путин, который сегодня фактически контролирует полуостров, может создать для этих людей существенные трудности.
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17.05.2021 21:41 Відповісти
Данілов: ОПЗЖ перебуває в опозиції не до влади, а до самого існування української держави - Цензор.НЕТ 7103
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17.05.2021 21:54 Відповісти
Мы,как раз все понимаем..
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17.05.2021 22:06 Відповісти
Видно, шведи побачили антиукраїнську суть квартального фільму і сплавили на рашу, бо там це подобається.
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18.05.2021 07:32 Відповісти
Звичайне лицемір'я. Продавати росіянам цукерки від яких у них буде карієс та ще більші проблеми із зубами чим є зараз це типу зле, а продавати росіянам фільми це типу добре...
Факт в тому що одне що інше можна робити коли є інші ринки і ринок рф не більше чим вторичка.
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17.05.2021 22:55 Відповісти
ПОЛТОРА МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ взнос ПОтРОШЕНКО в обороноспособность РФ налогами за шоколадную фабрику за период с 2014-2018гг на эти деньги можно содержать ДиВИЗИЮ мотострелков в течении года
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18.05.2021 07:57 Відповісти
Подскажите, пожалуйста, когда секта "Во всем виноват Порох" начнет строить свои храмы? И какой епархии она будет принадлежать?
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18.05.2021 09:46 Відповісти
Московскома патриархату ермака.
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18.05.2021 22:54 Відповісти
"Вьі не понимаете..." Ваші посміховиська з України-порноактриси і українського борделю, де дівчата в українському національному строї обслуговують лише українською мовою... Куди ж нам "понять". Це тільки ти така мудреля знаєш, як заробляти на крові під час російської агресії і окупації.
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18.05.2021 07:10 Відповісти
"Белковский утверждает, что нового витка российско-украинской войны из-за уголовного дела Медведчука не будет и Путин не будет вводить из-за этого войска."

То же самое говорил Белковский перед захватом Крыма в 2014 , что скоро все успокоятся и всё будет нормуль.
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17.05.2021 22:43 Відповісти
Данилов: ОПЗЖ находится в оппозиции не к власти, а к самому существованию украинского государства - Цензор.НЕТ 2581

...
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17.05.2021 21:41 Відповісти
Ну так вы власть, посадите ОПЗЖ или бездействие ваше будет равно пособничеству.
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17.05.2021 21:43 Відповісти
При Петре Алексеевиче такого не было....пособничества? Данілов: ОПЗЖ перебуває в опозиції не до влади, а до самого існування української держави - Цензор.НЕТ 2553
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17.05.2021 22:30 Відповісти
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Жмуруку, абнимаю... так сильно... аж кушать не могу...
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17.05.2021 22:36 Відповісти
а мі посмотрим как народ сотнями тысяч. выйдет на Майдан на защиту ОПЗЖ....)))От тоды реально и посмотрим какие у них выборцы и как они готовы грудью встать на защиту своего голоса..ну и депутата )))
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17.05.2021 22:51 Відповісти
А ця власть і прийшла на ненависті не до Порошенка, а до незалежної держави Україна.
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18.05.2021 07:22 Відповісти
ОПЗЖ признать экстремистской и запретить на территории Украины..... вот что Байден заокеаский вытворяет...... Данилов: ОПЗЖ находится в оппозиции не к власти, а к самому существованию украинского государства - Цензор.НЕТ 6230
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17.05.2021 21:43 Відповісти
В 2013 с Даниловым встречался у Михаила Бродского в Госкомпреде, когда тот сидел сбитым летчиком в кабинете размером с туалет (Янык его торбил).
Тогда общего языка мы не нашли.
Показался таким чиновником, морда кирпичом, унтер пришибеев ))))
Но сейчас понял, насколько ошибался в этом человеке.

Респектище и уважуха.
А казалось бы? Мэр Луганска, губернатор Луганской области.
И фамилия русская.
А вот так вот.

Наша людина!
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17.05.2021 21:43 Відповісти
согласен! только благодаря Данилову, рейтинг Зеленского держится
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17.05.2021 23:26 Відповісти
Как думаете, кто назначил Данилова? А то у вас получается что боярин хороший, а царь плохой.
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18.05.2021 10:34 Відповісти
Та отож. Когда его назначили, думал сепар, да ещё после кровавого пастора. Оказалось человек на своём месте. Как луганчанин, рад за земляка.
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18.05.2021 06:41 Відповісти
Не радуйтеся, у нього тільки роль "хороший - плохой".
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18.05.2021 07:25 Відповісти
Респект ему.И тебе)Мало кто признает свои ошибки.Усрется-дерьмо аж из штанин течет,но оно,захлебываясь,вопит,что то конфета в кармане растаяла)
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18.05.2021 08:00 Відповісти
почему не ставите вопрос о запрете опзж не как оппозиционной партии, а как организации , подрывающей устои украинской государственности ?
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17.05.2021 21:44 Відповісти
Ти про що?? Це лялькі одного балагана ,лише за сценарієм мають різні ролі !!)))
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17.05.2021 21:46 Відповісти
Это бесполезно, они выйдут под новой вывеской! Этих выродков нужно только сажать
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17.05.2021 21:59 Відповісти
Нужно было приезжать гонцам из Штатов и брать за жабры наших власть придержавших,чтоб наконец взялись за Мертветчука и прояснили позицию опзж.А до этого как будто не понимали...не замечали.Без пинков и оплеух никто ничего не делает.Слава Богу,что хоть кто то их заставляет шевелиться.Ибо за набиванием карманов некогда о державе думать.
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17.05.2021 21:46 Відповісти
Ви занадто оптимістичні!!! Будь-які дії зеленої плісняви ,це лише імітація,лялькова вистава !!)))
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17.05.2021 21:48 Відповісти
Таки да. И почему эти "гонцы из Штатов" не приехали лет 5-6 назад к Петру? Уже бы давно ни ОПЗЖ, ни Мертечука не было бы видно и слышно...
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17.05.2021 22:39 Відповісти
Видно готовят общественное мнение для закрытия этой секты.
Давно пора.
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17.05.2021 21:47 Відповісти
так давите их как клопов - у вас же вся гос машина, а у них разные бизнесы и активы нажиты не совсем честным путем
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17.05.2021 21:47 Відповісти
ОПЗЖ - это потомки дети-внуки-правнуки всяких совковых высуванцев из подлой черни, провинциальных чекистов и ментов, низшего и среднего партхозактива 1920-1970-х гг: наследники советских палачей и оккупантов:

их предки выполняли на местах, в районах и областях, преступные приказы по организации Голодомора, по проведению массового террора против украинских крестьян и национальной украинской интеллигенции.
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18.05.2021 01:13 Відповісти
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Скоро врагом народа и Кличко объявят раз шмоны уже кругом идут а там и Петя на очереди. Данилов: ОПЗЖ находится в оппозиции не к власти, а к самому существованию украинского государства - Цензор.НЕТ 205
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17.05.2021 21:48 Відповісти
Тут, понимаешь такое дело - в США больше не делают ставку на клоуна и замена ему уже готова. Данілов: ОПЗЖ перебуває в опозиції не до влади, а до самого існування української держави - Цензор.НЕТ 8861
Так что и за Петю, и за Кличка ЗЕ руки оторвут по самую жопу.
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17.05.2021 21:56 Відповісти
Не лише зажопинці але й вся зелено - коломойська шушваль...
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17.05.2021 21:50 Відповісти
Саме так,це лялькі з однієї скрині ,одного лялькового балагана !!!Звіздьож,це лише імітація ,а реальні справи доводят протилежне !!))))
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17.05.2021 21:53 Відповісти
Ну И... Если секретарь СНБО об этом говорит открыто .Тогда почему не распушенная эта анти украинская организация особенно если учесть по сути продолжающуюся войну ( АТО) и оккупацию , а руководящий состав этой агентурной сети врага ( этак с полсотни голов, минимум ) еще не сидит подвале СБУ или в тюрьме. Получается все все знают, но нужных мер не принимают. А в период войны ( АТО) это тоже преступление.
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17.05.2021 21:56 Відповісти
Тому що звіздіти і робити ,це різні речі!!!)))
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17.05.2021 22:17 Відповісти
Влучніше і не висловити. Повага Олексію Данілову.
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17.05.2021 21:58 Відповісти
Беги, руку господину поцелуй!
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17.05.2021 22:04 Відповісти
а ты быстренько беги целуй руку Януковичу
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17.05.2021 22:38 Відповісти
Это ваших зеленожопых привелегия- целовать жопы и руки кормильцев- рыгоАналам, бабломойскому и *****
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18.05.2021 00:39 Відповісти
Как говорит Виталий Портников,каждому Хан-Батыевскому мацкалю по одному Ведмедчуку без Оксаны Марченко... Данілов: ОПЗЖ перебуває в опозиції не до влади, а до самого існування української держави - Цензор.НЕТ 9457
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17.05.2021 21:59 Відповісти
Кабы министерство юстиции в силах отменить регистрацию любой рартии.
Министр юстиции чей?
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17.05.2021 22:01 Відповісти
И откуда у евреев столько денег? Они видно не ведут "большое строительство дорог" Украины?
СМИ назвали стоимость каждого запуска ракеты израильской системы ПВО "Железный купол"
Запуск каждой ракеты израильской системы противовоздушной обороны "Железный купол", которая используется в борьбе с запущенными из палестинского сектора Газа ракетами, составляет, по разным оценкам, от $50 тыс. до $80 тыс. Об этом 15 мая сообщил The Jerusalem Post.

Издание подчеркнуло, что за несколько дней "Железный купол" выпустил "тысячи ракет".

Расходы Израиля на оборону составляют в 2021 году 5,6% от ВВП страны, отмечала в апреле "Русская служба ВВС". По этому показателю Израиль находится на третьем месте в мире после Саудовской Аравии (8,4%) и Кувейта (6,5%).
Контекст:

Система ПВО "Железный купол" работает в Израиле с 2011 года и защищает важные объекты и населенные пункты путем нейтрализации боевых ракет на подлете к цели. Каждая батарея имеет радиолокационную систему и три пусковые установки с 20 ракетами-перехватчиками в каждой установке.

Перехват осуществляется на расстоянии от четырех до 70 км.

На сегодняшний день в Израиле действует 10 батарей. "Чтобы обеспечить защиту всей территории Израиля, по оценке экспертов, необходимо 13 таких установок"
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17.05.2021 22:02 Відповісти
СНАЧАЛА БЫЛО СЛОВО, ПОТОМ ДЕЛО…. НУ, А ЕСЛИ СЛОВО, СЛОВО, СЛОВО…. ТО ДЛЯ ДЕЛА СОВЕРШЕННО ВРЕМЕНИ НЕ ОСТАНЕТСЯ. (Сеня Яценюк)
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17.05.2021 22:03 Відповісти
Доказать вину Ведмедчука будет очень сложно Зелемойским чувакам,кум Путлер привлечет лучших адвокатов Мира,включая Пола Манафорта... Данілов: ОПЗЖ перебуває в опозиції не до влади, а до самого існування української держави - Цензор.НЕТ 9199Братаны своих не кидають...а еси кидают то в ДурьДуму ...,типа убийца Литвиненко,Луговой,не исключено что ХЕРои РАБссии Боширов и Петров окажутся там же от Донецких чуваков...
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17.05.2021 22:03 Відповісти
А это будет ПОЛИТИЧЕСКОЕ решение о посадке, а не юридическое. Такое уже было в украинской истории.
Чтобы потом Медведчука обменять на наших пленных.
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18.05.2021 06:20 Відповісти
Як казав їх кумір картавий вова члєнін "Гаст'єлять к чьогтавай матєги!"
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17.05.2021 22:05 Відповісти
Данилов один з небагатьох людей в президенській команді який стоїть на державницьких позиціях на жальпереважає квартал "какая разница".
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17.05.2021 22:09 Відповісти
Позавчера Виталий Портников в своем блоге рассказал ситуацию в Мировой политике по косточкам...,включая Израиль и Украину с РАБссией....
мне трудно что либо добавить к словам Виталия...,все четко логично и гениально...
Браво Виталий,100 000 подписчиков за месяц в Ютьюбе,это Супер Данілов: ОПЗЖ перебуває в опозиції не до влади, а до самого існування української держави - Цензор.НЕТ 1314 Данілов: ОПЗЖ перебуває в опозиції не до влади, а до самого існування української держави - Цензор.НЕТ 9516
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17.05.2021 22:09 Відповісти
При всій нелюбові до Слуг і Зе но повністю згідний.
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17.05.2021 22:14 Відповісти
Женщины и лохи любят ушами.
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17.05.2021 22:24 Відповісти
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Партия ОПЗЖ является наследницей ПР, и если копнуть истоки, то Украине это ховнишко,с которым до сих пор не в состоянии справиться никто ,подкинул ее основатель Петр Алексеевич.
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17.05.2021 22:25 Відповісти
Ну, ты и голова!
Назови кто там был в регионах, кроме шуфрича..
У меня склероз.
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17.05.2021 22:36 Відповісти
Ти зрозумій,Україна ,це не Росія ,в Росії в усіх негараздах винен Госдеп,а в Україні-Порошенко !!!)))
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17.05.2021 22:40 Відповісти
Да сходу поправлю твой склероз! Юра Бойко.
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17.05.2021 23:22 Відповісти
Зри в корень-Кучма,якого подкинул Кравчук,якого подкинул Ленин .......і до часів створення світа !!!))))
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17.05.2021 22:38 Відповісти
Ну, так Янук був у нас таким самим. Нічого українського. Двічі пробивався і двічі отримав від українців гарбуза. Справа не в тому звідки і до кого ПР, чи ОПЗЖ заходили/заходять в опозицію. Справа в тому, що одна й друга не є і ніколи не були опозицією до влади. Вони були і є ворожим формуванням до України. Це є ніщо інше як диверсійний загін професійних окупантів у стінах українського парламенту, які діють з метою повернення України в терени абсолютного впливу з боку Кремля. Що тут не зрозумілого??!! Поки ми не покінчимо з цим загоном, доти матимемо геть непотрібні проблеми з парламентом у якому працює проросійське лобі з величезним бабліщем, якого навіть близько немає у загонах проукраїнців. Отже, ВСЕ, геть усе в парламенті продавалося, продається і буде продаватися найближчим часом. Особливо тоді, коли більшість складу парламенту є делітантами і вискочками. Навести приклад? Будьласка. Ми вже заморочились запам"товувати прізвища колейдаскопу КМУ. Згадайте перше прізвище прем"єра. З важкістю!

Все дуже просто. Ніякої ефективної боротьби з зовнішнім агресором, з внутрішніми вошами (олігархами, корупціонерами і т. ін.) не вібудеться, поки в сесійній залі ведеться боротьба не з владою і опозицією, а з Україною у вигляті її найлютішого ворога - паРаші. Досить вже брехати один одному. Потрібно всі речі називати своїми іменами.

Головне ім"я проблеми України - ВІЙНА з Кремлем, з Московією. З цього і потрібно починати все подальше планування. Дістали вже ці подвійні стандарти. Дістала брехня одних і других.

Війна! Іде війна не життя, а на смерть. І хто цього не розуміє, той чи є сліпий, чи є просто мертвим.
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17.05.2021 22:34 Відповісти
ОПЗЖ В ПОВНОМУ СОСТАВІ ТРЕБА НА ЗОНУ ВІДПРАВИТИ Данілов: ОПЗЖ перебуває в опозиції не до влади, а до самого існування української держави - Цензор.НЕТ 3273
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17.05.2021 22:35 Відповісти
Вон Ефремова уже отправляли, и шо ? Надо сначала законодательство про колаборантов нормальное, и не такое, как про депутатскую неприкосновенность - шо его приняли, шо его не приняли бы, результат одинаково хреновый получился. Может Байден как-то убедит Бубочку перестать заниматься "имитацией" борьбы с паразитами ... поглядим, еще пару лет у Бубочки вроде есть.
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17.05.2021 23:29 Відповісти
Нема у вашого Зе пари років, перевибори потрібні вже зараз.
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18.05.2021 01:34 Відповісти
кроме этой кацапской партии у нас еще действует гундяйская бесосекта, которая также подконтрольна козлорылым террористам.
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17.05.2021 22:58 Відповісти
В Україні кремлівських гнид незчисленна кількість !!!)))
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17.05.2021 23:07 Відповісти
Все це так, але за них голосує мудрий нарід.
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17.05.2021 23:21 Відповісти
Опзж это аналог партии палесов внутри Израиля. Как собак не корми, они хозяина помнят.
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18.05.2021 00:26 Відповісти
всё верно сказал.
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18.05.2021 05:30 Відповісти
Похоже, дело идет к запрету ОПЗЖ...
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18.05.2021 06:19 Відповісти
Ну это наконец то правильная формулировка....
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18.05.2021 06:41 Відповісти
Яка дурня.Від "Слуга народа" шкоди більше,ніж від опзж,опоблоку й шаріївців,разом узятих.
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18.05.2021 07:28 Відповісти
Данілов та Кулеба - найкраще , що з"явилось на політичному полі за останні 10 років !
я би так казав : Данілову варто самої високої посади , моя пошана ,тобі чоловіче !!!
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18.05.2021 07:44 Відповісти
ОПЗЖ перебуває в опозиції не до влади, а до самого існування української держави... І які дії будуть з боку держави, пане Данілов? Всі й так знають, що ОПЗЖ і рпц в Україні, вороги державі
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18.05.2021 07:46 Відповісти
Я останнім часом взагалі слабко розумію Данілова. Який гедзь його вкусив? Порошенко? Ярош? Зорян і Шкіряк? Не те щоб я був проти, навпаки - обома руками за таку позицію секретаря РНБО, але, за звичкою, відношуся до них з певною недовірою. Поки що прискіпатися нема до чого - все правильно каже та навіть іноді робить...
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18.05.2021 09:05 Відповісти
Это мнение правильное, поддерживаю. Надо договориться с инопланетянами, что бы забрали опзж на опыты. В один прекрасный день ОПЗЖ исчезнет и следственные мероприятия результата не дадут. Я полагаю у зеленых связь с инопланетянами есть?
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18.05.2021 09:59 Відповісти
Реальна пята колона путлера - ОПЗЖ. Після путінської рф це -найбільша загроза державності України. ЇЇ треба прикрити як компартію.А Мертвечука та всіх лідерів - в буцегарню. Мураєва , Шарія - також.
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18.05.2021 10:41 Відповісти
Данилов ты прозрел? Урод моральный
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18.05.2021 10:58 Відповісти
 
 