Рада в четвер збереться на позачергове засідання за ініціативою Зеленського, - "слуга народу" Арахамія

Верховна Рада 20 травня планує провести позачергове засідання для розгляду питань з приводу отримання макрофінансової допомоги від Євросоюзу і траншу Міжнародного валютного фонду

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У четвер за ініціативою президента у нас буде ще одна позачергова сесія (засідання - ІФ). До неї увійдуть 10 законів - так звані "макрофін" і "МВФ", - сказав Арахамія на брифінгу після засідання фракції в понеділок.

При цьому він уточнив, що планується "в першому читанні всі пройти, половину - в другому, і все, що ми залишимо на потім, буде на першому тижні червня".

Також він додав, що в п'ятницю, 21 травня, Рада зможе розглянути нову редакцію законопроекту про проведення у відповідність з Конституцією України закону "Про Національне антикорупційне бюро України".

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