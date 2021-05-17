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Новини Політика України
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Рада в четвер збереться на позачергове засідання за ініціативою Зеленського, - "слуга народу" Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада в четвер збереться на позачергове засідання за ініціативою Зеленського, - "слуга народу" Арахамія

Верховна Рада 20 травня планує провести позачергове засідання для розгляду питань з приводу отримання макрофінансової допомоги від Євросоюзу і траншу Міжнародного валютного фонду

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У четвер за ініціативою президента у нас буде ще одна позачергова сесія (засідання - ІФ). До неї увійдуть 10 законів - так звані "макрофін" і "МВФ", - сказав Арахамія на брифінгу після засідання фракції в понеділок.

При цьому він уточнив, що планується "в першому читанні всі пройти, половину - в другому, і все, що ми залишимо на потім, буде на першому тижні червня".

Також він додав, що в п'ятницю, 21 травня, Рада зможе розглянути нову редакцію законопроекту про проведення у відповідність з Конституцією України закону "Про Національне антикорупційне бюро України".

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Топ коментарі
+6
Рада в четверг соберётся на внеочередное заседание по инициативе Зеленского, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 2355
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17.05.2021 21:59
+4
Он не клоун. Клоуны - это Юрий Никулин, Олег Попов, Михаил Румянцев... коЗеля - оно совсем другое, оно - придворный шут. При всех дворах, и в Украине, и в кацапии. Оно кривлялось за подачки, читая написанное тамбовскими волками... Не обижайте клоунов! Так же как и не обижайте определение "народ", применяя его к 73% биомассы, выбравший себе во время войны это лидером нации, гарантом законности и главнокомандующим.
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17.05.2021 22:17
+3
Будут снова имитировать...

Так в МВФ не дураки сидят. Им не бумажка нужна, а реальные действия и результаты.
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17.05.2021 21:58
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Будут снова имитировать...

Так в МВФ не дураки сидят. Им не бумажка нужна, а реальные действия и результаты.
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17.05.2021 21:58 Відповісти
То отож,США,ЄС,МВФ та т. п.,не споживають зелену локшину,це суто для внутрішнього вжитку ,для "мудрого наріда" ,замість хліба ,а ляльковий балаган як видовище гарантован !!)))
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17.05.2021 22:01 Відповісти







Адам Смит@_Smithchenko 3 ч

В ноябре'20 - феврале'21 так (через 5-летние кредиты банкам) было эмитировано ₴45 млрд. Но потом печатный станок остановился. В мае зашло только ₴1,7 млрд. Уверен, в Кабмине сейчас нервничают, поскольку наполнение бюджета - главная задача Премьера, а за невыполнение - снимают!

К тому же, в апреле НБУ не додал бюджету 9 млрд, "законной" эмиссии, пойдя на принцип. В сочетании с фактической остановкой рефинансирования это выглядит почти как саботаж! Как будто Шевченко идет на обострение со Шмыгалем...

(Кресло под Шмыгалем шатается уже давно, но он почти вытянул безнадежный бюджет-2020, и ему, видимо, решили дать еще один шанс. Но нынешняя отставка сразу трех портфелей из 17 - это знаково. Возможно, Шевченко вписался в чью-то игру или сам на что-то надеется...)

Как бы там ни было, при данных раскладах без массированной эмиссионной помощи НБУ (= цены Рада в четверг соберётся на внеочередное заседание по инициативе Зеленского, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 306, курсРада в четверг соберётся на внеочередное заседание по инициативе Зеленского, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 306) бюджет окажется в глубокой жопе и к сентябрю не сможет даже платить з/п и пенсии. Спасти может только МВФ, но он морозится. А для интриг и подсиживания время выбрано неудачное!

Кстати, еще один способ спасти бюджет - дальнейшее ослабление курса. Но и тут НБУ ушел в отказ, не покупая валюту уже 8 недель на спокойном рынке (такого ранее не случалось!). Может быть, это стратегия "держим курс" (нафига, если выборы нескоро?), а может тоже элемент саботажа.
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17.05.2021 22:44 Відповісти
Рада в четверг соберётся на внеочередное заседание по инициативе Зеленского, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 2355
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17.05.2021 21:59 Відповісти
Ну для зебилов как-то неожиданно стало открытием, что из ЗЕленого говна не получилось ни пули, ни президента. Рада в четверг соберётся на внеочередное заседание по инициативе Зеленского, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 7890
Разочарование года блин... Клоун остался клоуном, а не превратился в Рейгана.
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17.05.2021 22:07 Відповісти
Он не клоун. Клоуны - это Юрий Никулин, Олег Попов, Михаил Румянцев... коЗеля - оно совсем другое, оно - придворный шут. При всех дворах, и в Украине, и в кацапии. Оно кривлялось за подачки, читая написанное тамбовскими волками... Не обижайте клоунов! Так же как и не обижайте определение "народ", применяя его к 73% биомассы, выбравший себе во время войны это лидером нации, гарантом законности и главнокомандующим.
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17.05.2021 22:17 Відповісти
Він звичайна лялька-маріонетка,як здатна лише за волею ляльковода, смикати руками та ногами ,та плямкати ротом !! На самостійну діяльність чи мислення лялька не спроможна!!!)))
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17.05.2021 22:22 Відповісти
Показувати їм відосікбуде чи новий пасаж на роялі?
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17.05.2021 22:08 Відповісти
От скажіть, нащо 450 депутатів коли вирішує все фракція? Краще б бізнесу допомогли, ніж утримувати купу дармоїдів.
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17.05.2021 22:10 Відповісти
Це вже питання до "мудрого наріда" !!! Якому бізнесу,Беня з Ахметом ,що не бізнесмени ????))))))
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17.05.2021 22:24 Відповісти
""Братський борщ": Макаревич пробиває чергове дно.

Тур видатного радянського музиканта Макаревича по "захолустью" все ще триває. Спочатку він здивувався тому, що "захолустна" України виглядає як Європа. Штош, людині, що більшу частину своєї творчої діяльності провела в гастролях по російським містам, дійсно важко пережити такий культурний шок, пише журналіст Антон Павлушко, інформує UAINFO.org.
Купа народу заступились за Макаревича і почали тлумачити його слова, а ось метр видав свої філософські роздуми про борщ, який за його словами не український, а "общій".
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Зацитуємо: - Я думаю, що борщ - це дуже старовинна страва. Його роблять і в Сибіру, і в Краснодарському краю, і в Україні, і в Білорусі. Він всюди трохи різний та чимось відрізняється. Хтось його робить зі свинини, хтось із баранини, білих грибів або вегетаріанський, - сказав Андрій.
Цікаво, Білорусь чи Україна - це колишнє ВКЛ. Краснодарський край - це етнічна Україна. А хто у Сибіру готує борщ? Хм... але читаємо далі:- Ну перші, а якщо другі? Хто це рахував і що це змінює? Адже це не спорт і не забіг на довгу дистанцію. Тисячу років це було в Україні, але тоді її ще не було. Ми жили взагалі в інших умовах, а борщ був, - сказав Андрій.
Фраза про "общій" борщ нагадала старе прислів'я: "Не борщ красить людину, а буряк" (с) хоч бери і патентуй такий вислів
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Якщо борщ належить всім народам, то чому на більшості території росії не вирощують буряк? Ну камон, капуста, гріби, мох, подорожнік, трава, шишкі - ну ми ж не зазіхаємо на російську їжу! Але для борщу на більшості території росії просто не ростуть інгредієнти!"
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17.05.2021 22:22 Відповісти
Борщ красить не буряк, а томат. Їв я такий борщ в Красноярську. Він був червоним саме від буряку.
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17.05.2021 22:52 Відповісти
кацапи варять з червоним буряком борщ ,а треба з жовтим.
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18.05.2021 00:11 Відповісти
а якщо з червоним - то з квашеним )
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18.05.2021 00:13 Відповісти
"...планируется "в первом чтении все пройти, половину - во втором, и все, что мы оставим на потом, будет на первой неделе июня". В турборежиме у зебилов деньги закончились. Рада в четверг соберётся на внеочередное заседание по инициативе Зеленского, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 4218
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17.05.2021 22:39 Відповісти
эти деньги они не в МВФ занимают это они нас грабить собираются. Кто отдавать будет? Ведут себя как короли ,после нас хоть потоп' Колония она и в Африке колония с таким наридом.
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18.05.2021 01:28 Відповісти
 
 