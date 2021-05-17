Головні новини 17 травня: Чаус показався на відео, "слуги" готові відставити Степанова

Колишній суддя Чаус на відео каже, що з ним все в порядку, але адвокати не вірять. "Слуги народу" і Шмигаль хочуть відправити Степанова у відставку, а от комітет Ради - не дуже. "ОПЗЖ" лякає "великою війною в Європі" через суд над Медведчуком. Головні новини України 17 травня.

Відео Чауса

Колишній суддя Микола Чаус, викрадений на території Молдови у квітні, опублікував відео, на якому говорить, що з ним все в порядку. Адвокати не вірять, що ці заяви були зроблені добровільно, дружина каже, що він сам на себе не схожий. А журналісти вивчили ролик і з'ясували, що він був змонтований у професійній програмі для монтажу, вихідна папка називається "Гусь".

Степанова хочуть відправити у відставку. Але не всі.

Шмигаль пояснив, що хоче звільнити Степанова через провал вакцинації. Степанов говорить, що не писав заяви про звільнення за власним бажанням, а "прибрати" його хочуть, тому що він бореться за високі зарплати для лікарів. З вимогою замінити міністра біля будівлі Міністерства охорони здоров'я сьогодні мітингували пацієнтські організації, але при цьому 55% ​​українців, згідно з опитуванням, вважають, що змінювати Степанова не треба. Питання обговорювали на засіданні комітету з охорони здоров'я Верховної Ради - для того, щоб рекомендувати парламенту звільнити Степанова, не вистачило лише одного голосу. При цьому шестеро "слуг" пішли проти волі партії та обрали варіант "утримався". А от на вечірньому засіданні фракції СН все було однозначно: "слуги" підтримали відставку міністрів охорони здоров'я, інфраструктури та економіки. Степанова, вважають у партії, має замінити Ляшко. Обіцяють забезпечити для цього в парламенті 200 голосів "за".

ОПЗЖ погрожує великою війною в Європі через справу проти Медведчука

Партія випустила заяву, в якій звинуватила владу України в "масовому політичному цькуванні інакомислення" і назвала одним із можливих наслідків "ескалацію конфлікту на Донбасі, який потенційно здатний перерости у велику війну в Європі".

Секретар РНБО Данілов у відповідь на це заявив, що ОПЗЖ - опозиція не до влади, а до факту існування незалежної української держави, і назвав їх "філією" Єдиної Росії".

Тим часом журналісти "Бігус-інфо" проаналізували прослушку переговорів Медведчука за 4 роки і зробили приблизно такі самі висновки, що й Данілов.

Німеччина пустила до себе "Північний потік-2"

Берлін дозволив прокласти у своїх водах 2 кілометри споруджуваного російського газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу активно виступають США, а також Україна і країни Балтії, які побоюються посилення впливу Росії на європейському енергетичному ринку.

Семенченко в реанімації

Екснардеп Семен Семенченко, якого підозрюють у створенні незаконного збройного формування та організації обстрілу телеканалу "112 Україна", з-під варти потрапив у кардіологічну реанімацію. "Стан на сьогодні з'ясовуємо, перебуває Семен не в палаті для затриманих, як зазвичай", - розповіла його дружина.

Двоє українських туристів загинули в Туреччині

Хлопець і дівчина потрапили в ДТП - їхній автомобіль втратив керування, вилетів з траси у поле і перекинувся. За життя ще однієї дівчини борються лікарі.