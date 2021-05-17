Від липня минулого року не відбулося жодного засідання робочої групи при президентові з питань зниклих безвісти на Донбасі, - Денісова

Від минулого року не відбулося жодного засідання робочої групи при президенті України з питань зниклих безвісти на Донбасі військових і цивільних заручників (полонених).

Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова після зустрічі з матерями військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти, і представниками громадських організацій, що представляють інтереси членів сімей зазначених осіб, інформує Цензор.НЕТ.

За словами омбудсмена, на окупованих українських територіях пропали безвісти 258 осіб.

"Обговорили роботу з пошуку зниклих безвісти на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей, яких налічується 258 громадян України. Матері висловили стурбованість тим фактом, що з минулого року не відбулося жодного засідання робочої групи при президенті України з питань зниклих безвісти на Донбасі військових і цивільних заручників (полонених)", - зазначила Денісова.

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Вона нагадала, що востаннє на засідання члени робочої групи збиралися 9 липня 2020 року.

"Вважаю, що для ефективної роботи групи необхідно оновити її склад. Туди мають увійти представники сімей осіб зниклих безвісти, громадських організацій та владних структур. З такою пропозицією буду звертатися до голови Офісу президента України Андрію Єрмака", - написала омбудсмен.