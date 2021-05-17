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Новини Політика України
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Денісова (519) Донбас (14568) полонені (784) зниклий безвісти (36)

Від липня минулого року не відбулося жодного засідання робочої групи при президентові з питань зниклих безвісти на Донбасі, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Від липня минулого року не відбулося жодного засідання робочої групи при президентові з питань зниклих безвісти на Донбасі, - Денісова

Від минулого року не відбулося жодного засідання робочої групи при президенті України з питань зниклих безвісти на Донбасі військових і цивільних заручників (полонених).

Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова після зустрічі з матерями військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти, і представниками громадських організацій, що представляють інтереси членів сімей зазначених осіб, інформує Цензор.НЕТ.

За словами омбудсмена, на окупованих українських територіях пропали безвісти 258 осіб.

"Обговорили роботу з пошуку зниклих безвісти на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей, яких налічується 258 громадян України. Матері висловили стурбованість тим фактом, що з минулого року не відбулося жодного засідання робочої групи при президенті України з питань зниклих безвісти на Донбасі військових і цивільних заручників (полонених)", - зазначила Денісова.

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Вона нагадала, що востаннє на засідання члени робочої групи збиралися 9 липня 2020 року.

"Вважаю, що для ефективної роботи групи необхідно оновити її склад. Туди мають увійти представники сімей осіб зниклих безвісти, громадських організацій та владних структур. З такою пропозицією буду звертатися до голови Офісу президента України Андрію Єрмака", - написала омбудсмен.

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Топ коментарі
+12
Не удивлен
С июля прошлого года не состоялось ни одного заседания рабочей группы при Президенте по вопросам пропавших без вести на Донбассе, - Денисова - Цензор.НЕТ 5517
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17.05.2021 23:09
+11
А кловуну воно потрібно? На цьому не пропіаришся.
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17.05.2021 23:09
+9
видосиков достаточно
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17.05.2021 23:12
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Не удивлен
С июля прошлого года не состоялось ни одного заседания рабочей группы при Президенте по вопросам пропавших без вести на Донбассе, - Денисова - Цензор.НЕТ 5517
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17.05.2021 23:09 Відповісти
коментар відмічено як спам
Кількість звільнених з полону прямо залежить від кількості тих, хто потрапив у полон. Далі аналогію проведеш сам.
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17.05.2021 23:14 Відповісти
Давай сравним количество освобождённых территорий и населения? Что, зебилов думать не учили? Від липня минулого року не відбулося жодного засідання робочої групи при президентові з питань зниклих безвісти на Донбасі, - Денісова - Цензор.НЕТ 6960
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18.05.2021 01:30 Відповісти
Ну так тоді визволенням полонених займався Мертвенчук,а зараз він під домашнім арештом.
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17.05.2021 23:24 Відповісти
Від липня минулого року не відбулося жодного засідання робочої групи при президентові з питань зниклих безвісти на Донбасі, - Денісова - Цензор.НЕТ 2782
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17.05.2021 23:26 Відповісти
Скільки потрапило у полон при Зелі?
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17.05.2021 23:36 Відповісти
Скільки території звільнено при ВАЗеленському?
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17.05.2021 23:46 Відповісти
Сколько населения на освобождённых территориях тогда, и сейчас? Від липня минулого року не відбулося жодного засідання робочої групи при президентові з питань зниклих безвісти на Донбасі, - Денісова - Цензор.НЕТ 4628
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18.05.2021 01:31 Відповісти
А кловуну воно потрібно? На цьому не пропіаришся.
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17.05.2021 23:09 Відповісти
А від Віслючка бодай щось залежить???)))
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17.05.2021 23:14 Відповісти
И не стыришь , как на «великим крадивництве»
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18.05.2021 07:44 Відповісти
видосиков достаточно
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17.05.2021 23:12 Відповісти
В кремлівському сценаріі лялькового балагана про це нічого нема !!)))
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17.05.2021 23:12 Відповісти
На цій темі гундосиків не напатякаєш!
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17.05.2021 23:26 Відповісти
 
 