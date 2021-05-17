Ізраїль завдаватиме ударів по Сектору Гази ще як мінімум 2 дні, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Ізраїль не має наміру розглядати можливість введення режиму припинення вогню з рухом ХАМАС до четверга.
Про це повідомляє з посиланням на джерело газета The Jerusalem Post, інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на "Інтерфакс-Україна".
Співрозмовник запевнив кореспондентів видання, що такий режим припинення вогню не буде введено до четверга.
Раніше видання The Times of Israel повідомляло, що міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц закликав ізраїльських військових бути пильними, оскільки операція з нанесення ударів по сектору Гази буде продовжена.
Під час відвідування армійських позицій на півдні країни разом із главою армії оборони Ізраїлю Авівом Кохаві, Ганц заявив офіцерам, що їм слід "бути напоготові, оскільки очікується, що бойові дії триватимуть".
Заява Ганца прозвучала на тлі закликів міжнародного співтовариства до сторін конфлікту на Близькому Сході покласти край ескалації в ситуації навколо Сектору Гази і мирно врегулювати розбіжності.
Ситуація на кордоні Ізраїлю і Сектору Гази залишається напруженою вже впродовж тижня. Спочатку бойовики в Секторі Гази почали ракетний обстріл, щоб підтримати палестинських демонстрантів у Єрусалимі. Ситуація в регіоні ускладнилася на тлі рішення ізраїльського суду про виселення кількох палестинських сімей з їхніх будинків у Шейх Джарраха.
Ракетні обстріли території Ізраїлю з боку Гази практично не припиняються. Армія оборони Ізраїлю робить відповідні дії. З обох сторін є жертви і постраждалі.
Будь ласка, зачекайте...
После предварительных ласк оно всегда лучше, чем всухую.
тётя роза
- Изя, Израиль нанёс новую серию ударов по лидерам ХАМАСа.
- С такими делами, Сёма, Лаврову скоро не с кем будет встречаться.
Армия обороны Израиля
Только что из Ливана было выпущено 6 ракет в сторону северной части Израиля, все они упали на территории Ливана. В ответ наша артиллерия открыла огонь по местам запуска этих ракет.
Оно понятно.
В мире нет бойца смелей, чем перепуганный еврей!
Терористи не зможуть розмножуватись без помешкань , газу , води , електрики , продуктів , медицини та інтернету.
Ти хоч думав, коли свої "розмишлізми" викладав і "аналогії" проводив? Адже вже давно відомо, що підриви будинків у Росії були проведені ФСБ, щоб звинуватить чеченців, "сплатить весь народ против "угрозы чеченского терроризма" і наділить Путіна необмеженою владою. А про тероризм ХАМАС знає весь світ уже давно. Почали обстріл не євреї Гази, а ХАМАС - Ізраїлю... Тоді поясни мені, де ж тут аналогія у Путіна і Нетаньяху?