УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
20073 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
5443 34
війна (7386) Ізраїль (492) Сектор Гази (38)

Ізраїль завдаватиме ударів по Сектору Гази ще як мінімум 2 дні, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Ізраїль завдаватиме ударів по Сектору Гази ще як мінімум 2 дні, - ЗМІ

Ізраїль не має наміру розглядати можливість введення режиму припинення вогню з рухом ХАМАС до четверга.

Про це повідомляє з посиланням на джерело газета The Jerusalem Post, інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на "Інтерфакс-Україна".

Співрозмовник запевнив кореспондентів видання, що такий режим припинення вогню не буде введено до четверга.

Раніше видання The Times of Israel повідомляло, що міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц закликав ізраїльських військових бути пильними, оскільки операція з нанесення ударів по сектору Гази буде продовжена.

Під час відвідування армійських позицій на півдні країни разом із главою армії оборони Ізраїлю Авівом Кохаві, Ганц заявив офіцерам, що їм слід "бути напоготові, оскільки очікується, що бойові дії триватимуть".

Читайте також: Сьогодні Радбез ООН проведе термінове засідання через загострення ситуації в Ізраїлі

Заява Ганца прозвучала на тлі закликів міжнародного співтовариства до сторін конфлікту на Близькому Сході покласти край ескалації в ситуації навколо Сектору Гази і мирно врегулювати розбіжності.

Ситуація на кордоні Ізраїлю і Сектору Гази залишається напруженою вже впродовж тижня. Спочатку бойовики в Секторі Гази почали ракетний обстріл, щоб підтримати палестинських демонстрантів у Єрусалимі. Ситуація в регіоні ускладнилася на тлі рішення ізраїльського суду про виселення кількох палестинських сімей з їхніх будинків у Шейх Джарраха.

Ракетні обстріли території Ізраїлю з боку Гази практично не припиняються. Армія оборони Ізраїлю робить відповідні дії. З обох сторін є жертви і постраждалі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Результати точних ударів ВПС Ізраїлю по об'єктах підземної інфраструктури ХАМАС у Секторі Гази. ВІДЕО+ФОТО

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+15
Израиль будет наносить удары по Сектору Газа еще как минимум 2 дня, - СМИ - Цензор.НЕТ 4677
показати весь коментар
17.05.2021 23:28
+15


тётя роза



- Изя, Израиль нанёс новую серию ударов по лидерам ХАМАСа.
- С такими делами, Сёма, Лаврову скоро не с кем будет встречаться.
показати весь коментар
17.05.2021 23:34
+7
Ізраїль завдаватиме ударів по Сектору Гази ще як мінімум 2 дні, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2291
показати весь коментар
17.05.2021 23:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Израиль будет наносить удары по Сектору Газа еще как минимум 2 дня, - СМИ - Цензор.НЕТ 4677
показати весь коментар
17.05.2021 23:28 Відповісти
Де,хто і на що вчив!!! "Хамас" ,це потвора кремлівських селекціонерів !!! )))
показати весь коментар
18.05.2021 00:15 Відповісти
Евреям и палестинцам пора раскрутить трубку мира
показати весь коментар
17.05.2021 23:29 Відповісти
Так евреи не против. Это арабы не хотят
показати весь коментар
17.05.2021 23:32 Відповісти
Если б евреи вместо ракет сбрасывали мешки с канабисом, то всё было б норм
показати весь коментар
17.05.2021 23:35 Відповісти
Ізраїль завдаватиме ударів по Сектору Гази ще як мінімум 2 дні, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2291
показати весь коментар
17.05.2021 23:37 Відповісти
после войны врятли
показати весь коментар
17.05.2021 23:34 Відповісти
Пусть евреи еще немного палестинцев раскурят. А потом уже можно будет.
После предварительных ласк оно всегда лучше, чем всухую. Ізраїль завдаватиме ударів по Сектору Гази ще як мінімум 2 дні, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5282
показати весь коментар
18.05.2021 01:41 Відповісти


тётя роза



- Изя, Израиль нанёс новую серию ударов по лидерам ХАМАСа.
- С такими делами, Сёма, Лаврову скоро не с кем будет встречаться.
показати весь коментар
17.05.2021 23:34 Відповісти
перемирие будет в субботу - бо так положено
показати весь коментар
17.05.2021 23:45 Відповісти
Ракеты закончились - значит нужно срочно вводить режим прекращения огня . Пока новые не подвезут .
показати весь коментар
17.05.2021 23:49 Відповісти
Пане, у кацапов производительность - около 200 ракет в год. Хамасо-кацапским бандитам снабжение приедет через 3-4 года. Это если кацапы не будут стрелять в Сирии и в УКРАИНЕ.
показати весь коментар
18.05.2021 00:58 Відповісти
Уже ракеты с Ливана прилетают в Израиль, так Израиль уже самолеты гоняет над Ливаном - видать ищут кого бы поблагодарить.. Ізраїль завдаватиме ударів по Сектору Гази ще як мінімум 2 дні, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4150... Прямая речь Нетаньяху - Мы найдем всех и рассчитаемся, и никто не избежит наказания !!! НИКТО !!!
показати весь коментар
18.05.2021 00:41 Відповісти
Тю, те кацапотеррористы пару дней назад уже свалили в Сирию, бо из Ливана пульнули тем же почерком. А самолеты - это своевременное решение, насчет банального патрулирования, чтобы лаптеунты из кожи лезли, но если что и предприняли, то тока себе на погибель. Израильтяне работают утонченно , управляемые лаптеракеты разворачивают в место пуска. Одним словом, NO PASARAN !!! и баста...
показати весь коментар
18.05.2021 00:52 Відповісти
Да, 2 дня а потом - полноценная наземная операция по зачистке работников "авиа-сервиса Камаз" !!! Ізраїль завдаватиме ударів по Сектору Гази ще як мінімум 2 дні, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8811
показати весь коментар
18.05.2021 00:52 Відповісти

Армия обороны Израиля



Только что из Ливана было выпущено 6 ракет в сторону северной части Израиля, все они упали на территории Ливана. В ответ наша артиллерия открыла огонь по местам запуска этих ракет.
показати весь коментар
18.05.2021 00:58 Відповісти
а нахрена бомбить их если они своих обстреливают? Ізраїль завдаватиме ударів по Сектору Гази ще як мінімум 2 дні, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8278
показати весь коментар
18.05.2021 02:22 Відповісти
Маланцы из бомбоубежищ строчат...
Оно понятно.
В мире нет бойца смелей, чем перепуганный еврей!
показати весь коментар
18.05.2021 05:45 Відповісти
Просто нада не прекращать бомбить .
Терористи не зможуть розмножуватись без помешкань , газу , води , електрики , продуктів , медицини та інтернету.
показати весь коментар
18.05.2021 06:53 Відповісти
Палестина и Чечня./ Контртеррористическая операция в Чечне 1999- 2009 гг..- в Москве, Волгодонске и Буйнакске были осуществлены взрывы жилых домов. Было принято решение о проведении контртеррористической операции на территории Чечни. Российская авиация начала бомбардировки Грозного. Бронетанковые подразделения российской армии вошли на территорию республики./ Нетаньяха -ученик Путина.
показати весь коментар
18.05.2021 07:14 Відповісти
"Сидоров", а ти "правильні" грибочки сьогодні їв? Виходячи з твоєї "логіки", це євреї запускають ракети з сектора Газа, Лівану і Сирії, по власній території... Тобі не пора на прийом до психіатра?
показати весь коментар
18.05.2021 07:24 Відповісти
Тобі не пора на прийом до психіатра?/ Какой вопрос такой ответ. Сам дурак.
показати весь коментар
18.05.2021 07:33 Відповісти
"Сидоров", і це уся твоя "аргументація"? Ну, чисто по-кацапськи... По "Золотому теляті". Висловлювання отця Вострікова...
Ти хоч думав, коли свої "розмишлізми" викладав і "аналогії" проводив? Адже вже давно відомо, що підриви будинків у Росії були проведені ФСБ, щоб звинуватить чеченців, "сплатить весь народ против "угрозы чеченского терроризма" і наділить Путіна необмеженою владою. А про тероризм ХАМАС знає весь світ уже давно. Почали обстріл не євреї Гази, а ХАМАС - Ізраїлю... Тоді поясни мені, де ж тут аналогія у Путіна і Нетаньяху?
показати весь коментар
18.05.2021 08:41 Відповісти
Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень(!) тесный(?) контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера./ Из интервью Путиной: я не понимала почему Володя в каждую поездку забирал с собой Кони. Последней каплей стали их странные совместные приемы ванной. В медицине у этого есть название. / Бобик сдох. Путин нашёл ему замену.
показати весь коментар
18.05.2021 09:01 Відповісти
"Сидоров", я тебе вже питав - ти, там, випадково, не їси "неправильні грибочки"? Бо, судячи з твого коментаря, у тебе "перемикає"... Почав з Нетаньяху, закінчуєш якоюсь "коні" і ванною... Слава богу, що не написав, що Путін з Нетаньяху разом у ванній милися... Ти приляж, відпочинь день-два... А то, не дай бог, приїдуть санітари... У тебе, реально, "картуз рве". Я про це вже тобі написав, з приводу оцінки теперішніх обстрілів на кордоні Гази та Ізраїлю...
показати весь коментар
18.05.2021 09:14 Відповісти
«факт размещения Нетаньяху крупных денежных сумм в банковских учреждениях за пределами Израиля - это антисионистский поступок» -заявила депутат Кнессета Яхимович / В самолете, на котором Сара и Биньямин Нетаньяху отправятся с визитом во Францию будет установлена двуспальная кровать Что обойдется казне в 310 тысяч долларов/ Трудящиеся Израиля, прогрессивное человечество , люди доброй воли гневно клеймят позором сексуально озабоченного предателя идеалов сионизма и требуют для него сурового наказания.И только Холодный за путинскую проститутку по вызову рвёт отдельную часть тела.
показати весь коментар
18.05.2021 09:30 Відповісти
"Сидоров", ляж... Проспись... Бо щось тебе "понесло"...
показати весь коментар
18.05.2021 09:41 Відповісти
Пиши ещё.Узнаешь много нового и интересного о своём израильском кумире.
показати весь коментар
18.05.2021 09:50 Відповісти
"Сидоров", а по суті у тебе є щось? А то, дивлюсь, ти щось "затупив" з приводу аналогії Путіна і Нетаньяху"...
показати весь коментар
18.05.2021 11:00 Відповісти
Украинский флажок: фуйло - зашкварилось))все ж таки ракеты - фабричные, да в таком количестве что явно сделаны где-нить в рашке.То же говорят флажки израильские. И одновременно : Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера. Европейцам сложно понять эти восточные игры России и Израиля. Израиль: "Мы не говорим, что Израиль - это Европа, и не хотим быть в Европе."
показати весь коментар
18.05.2021 07:49 Відповісти
Пустили бы вишню, вопрос был закрыт.
показати весь коментар
18.05.2021 08:37 Відповісти
 
 