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Найманця РФ на прізвисько Чорний Ленін, що воював на Донбасі, заочно засудили в Латвії до 2,5 року в'язниці
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Латвії суд заочно засудив найманця РФ, що воював проти України на Донбасі, Бенеса Айо на прізвисько "Чорний Ленін" до двох років і шести місяців позбавлення волі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Айо був визнаний винним у злочинах, передбачених статтями 81, 82 і 83, а саме: заклик до насильницького повалення влади, заклик до ліквідації державної незалежності та заклик до підриву територіальної цілісності Латвії.
Згідно з даними слідства, Бенес Айо брав активну участь в бойових діях на сході України.
Айо з 2020 року перебуває на території РФ.
Бенес Айо народився в Латвії в 1979 році в родині угандійця і мешканки Латвії російського походження.
Топ коментарі
+22 Шрек Баблокат
показати весь коментар17.05.2021 23:57
+13 Elvis2
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+12 fedjka - fedjka
показати весь коментар18.05.2021 00:12
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черные плодятся ...
потому что кацапские "боевые петухи", прошедшие горячие точки, отлично знают, что во время охоты в Палестине дичью будут они сами и вернутся домой только по кусочкам, порванные в клочья высокоточными израильскими дронами.
А прикопали б Лугандонії, нема негра - нема проблем!
пыль антрацитная в кожу въелась, когда грады и танки в копанках отрывал для младонедорецпублики...
Видно ж що воно пришелепкувате.