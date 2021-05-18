УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
20073 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
5727 26
бойовик (1741) Латвія (315) найманець (157) найманці РФ (1480)

Найманця РФ на прізвисько Чорний Ленін, що воював на Донбасі, заочно засудили в Латвії до 2,5 року в'язниці

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Найманця РФ на прізвисько Чорний Ленін, що воював на Донбасі, заочно засудили в Латвії до 2,5 року в'язниці

У Латвії суд заочно засудив найманця РФ, що воював проти України на Донбасі, Бенеса Айо на прізвисько "Чорний Ленін" до двох років і шести місяців позбавлення волі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Айо був визнаний винним у злочинах, передбачених статтями 81, 82 і 83, а саме: заклик до насильницького повалення влади, заклик до ліквідації державної незалежності та заклик до підриву територіальної цілісності Латвії.

Згідно з даними слідства, Бенес Айо брав активну участь в бойових діях на сході України.

Найманця РФ на прізвисько Чорний Ленін, що воював на Донбасі, заочно засудили в Латвії до 2,5 року вязниці 01

Айо з 2020 року перебуває на території РФ.

Бенес Айо народився в Латвії в 1979 році в родині угандійця і мешканки Латвії російського походження.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+22
что характерно: идеи "рускавага мира" привлекают самых отъявленных длб!..
показати весь коментар
17.05.2021 23:57
+13
Что опять в тюрягу ?
Воевавшего на Донбассе наемника РФ про прозвищу Черный Ленин заочно приговорили в Латвии к 2,5 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 212
показати весь коментар
17.05.2021 23:54
+12
ну вот, были мы латиши фошиздами, теперь и расисстами обвинят, но тот факт что экспермент скрещивать человека с русским потерпел фиаско, это уже очевидный факт.
показати весь коментар
18.05.2021 00:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пока белый в мавзолее -
черные плодятся ...
показати весь коментар
17.05.2021 23:49 Відповісти
Что опять в тюрягу ?
Воевавшего на Донбассе наемника РФ про прозвищу Черный Ленин заочно приговорили в Латвии к 2,5 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 212
показати весь коментар
17.05.2021 23:54 Відповісти
Воно не сповна розуму.
показати весь коментар
17.05.2021 23:56 Відповісти
что характерно: идеи "рускавага мира" привлекают самых отъявленных длб!..
показати весь коментар
17.05.2021 23:57 Відповісти
Зато всяческое отребье приобрело известность. Жизнь удалась,****. Правда не очень долгая,как у моторылы, гывы и прочего хлама.
показати весь коментар
18.05.2021 00:03 Відповісти
..воно не там з дерева злизло...(((
показати весь коментар
18.05.2021 00:11 Відповісти
І впало на росіянку.
показати весь коментар
18.05.2021 07:47 Відповісти
ну вот, были мы латиши фошиздами, теперь и расисстами обвинят, но тот факт что экспермент скрещивать человека с русским потерпел фиаско, это уже очевидный факт.
показати весь коментар
18.05.2021 00:12 Відповісти
Шкода , що цього чорнявого покидька не закопали на Донбасі !!
показати весь коментар
18.05.2021 00:36 Відповісти
хм.. Интересно а кацапо-добровольцы еще не едут в Палестину поохотиться на евреев?! Найманця РФ на прізвисько Чорний Ленін, що воював на Донбасі, заочно засудили в Латвії до 2,5 року в'язниці - Цензор.НЕТ 1799
показати весь коментар
18.05.2021 01:03 Відповісти
Кацапо-добровольцев, желающих поохотиться на евреев, вряд ли не найдётся:
потому что кацапские "боевые петухи", прошедшие горячие точки, отлично знают, что во время охоты в Палестине дичью будут они сами и вернутся домой только по кусочкам, порванные в клочья высокоточными израильскими дронами.
показати весь коментар
18.05.2021 01:21 Відповісти
Явно дитя пьяной ночи... 100 відсотків, що воно хворе на голову.
показати весь коментар
18.05.2021 01:14 Відповісти
Ні х.собі, аж 2,5 років!
А прикопали б Лугандонії, нема негра - нема проблем!
показати весь коментар
18.05.2021 07:36 Відповісти
,,, Убили негра,,, а он встал и пошел ))
показати весь коментар
18.05.2021 07:53 Відповісти
Воевавшего на Донбассе наемника РФ приговорили/ Пример для Израиля , наёмники которой так же участвуют в войне на Донбассе на стороне террористов.
показати весь коментар
18.05.2021 07:40 Відповісти
ЧЛенин
показати весь коментар
18.05.2021 08:11 Відповісти
Выражаем сочуствие Латвии, монстр"Черный Ленин" угандийко-кацапский проект - побочный продукт глобализации. Хай бы ехал в Уганду горилл защищать они реально там вымирают , так куда ЭТО к гориллам, они интеллигентные создания на фоне "Черного Члениа"
показати весь коментар
18.05.2021 08:32 Відповісти
та шо вы прицепились к шахтеру? )))
пыль антрацитная в кожу въелась, когда грады и танки в копанках отрывал для младонедорецпублики...
показати весь коментар
18.05.2021 08:34 Відповісти
Ну як адекватна людина може сприймати цього чорного леніна ?
Видно ж що воно пришелепкувате.
показати весь коментар
18.05.2021 08:41 Відповісти
Забавна мавпочка
показати весь коментар
18.05.2021 09:09 Відповісти
 
 