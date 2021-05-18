Україна і Молдова укладуть угоду про взаємне визнання сертифікатів про вакцинацію від COVID-19, - МЗС
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч з в.о. прем'єр-міністра, міністром закордонних справ і європейської інтеграції Республіки Молдова Ауреліу Чоко.
"Сторони привітали створення сьогодні в Києві асоційованого тріо - нового тристороннього формату України, Грузії і Молдови, який покликаний сприяти євроінтеграції трьох держав. Дмитро Кулеба і Ауреліу Чокой високо оцінили динаміку двостороннього політичного діалогу і підтвердили готовність обох сторін розвивати співпрацю в дусі добросусідства", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби МЗС.
Міністри домовилися провести найближчим часом двосторонні експертні консультації з будівництва моста в районі населених пунктів Ямпіль-Косеуць та прилеглої до нього інфраструктури, укласти угоду про взаємне визнання сертифікатів про вакцинацію, активізувати торгівлю й економічне співробітництво, зокрема вивчити можливість скасування роумінгової оплати за дзвінки між Україною та Молдовою.
"Сторони окремо обговорили підготовку до саміту Кримської платформи 23 серпня цього року в Києві, а також обмінялися думками з інших питань двостороннього і міжнародного порядку денного", - наголошується в повідомленні.
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