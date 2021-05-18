На засіданні фракції ми переконалися, що Степанов розпочав свою політичну гру, - "слуга народу" Корнієнко. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Причинами відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова є провал із закупівлею вакцин та організацією вакцинації.
Про це заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі ICTV, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно було засідання фракції, там частина людей переконалася, що пан Степанов розпочав якусь свою політичну гру, про що він сам відкрито говорить", - сказав Корнієнко. Він додав, що якщо нинішній глава МОЗ хоче будувати власну політичну кар'єру, то в цьому не повинні йому заважати.
Серед причин подання на відставку Степанова нардеп зазначив провал вакцинації ТА закупівлі вакцин.
"Це дуже чутливе питання у всьому світі. Якщо ти недбало або неефективно робиш маленький шматочок роботи, наприклад, вчасно не зателефонував, не поїхав або несвоєчасно почав реалізовувати на папері домовленість, яку політично досяг з керівництвом компанії президент України, то ти просто втрачаєш вакцину", - пояснив Корнієнко.
Глава партії СН наголосив, що "одна частина - це отримати вакцини в країну, де допомагає політичне керівництво і президент, а інша - це організувати процес вакцинації".
Нагадаємо, раніше комітет ВР з питань охорони здоров'я не підтримав подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
Шмигаль каже, що Степанова хочуть позбавити посади через провал вакцинації. Степанов стверджує, що його хочуть прибрати нібито через боротьбу за високі зарплати для медиків.
Будь ласка, зачекайте...
Но дурман "Сватов" и "Папиков" постепенно выветривается, а на новое теледерьмо нужны деньги и фантазия.
Первое украли у нас с вами, а второго всё меньше !!
Почему не вспоминают про кРадуцкого , который на масках миллионы заработал ?
А для хорошої закупки хороших вакцин , окрім особистої чарівності у переговорах, треба багато бабок - і поскоріше
А про решта - можна говорити , можна сперечатися , переконувати ...
Чи його не хочуть у даній ситуації зробити козлом відпущення ?
вакцин даже крупнейшим странам-производителям не хватает.
Если Израиль вакцинировал уже повторно более половины своих граждан, то у нас первую вакцину получили только 2.5% населения... И смерти половины людей на руках у власти из-за ее бездействия... и мы знаем, что тут виноват не только степашка....
Кто тут еще противник вакцинации? дебилы мля
Вже не раз приводив аналогію - ящірка, відчуваючи загрозу від хижака, відкидає хвіст... Скільки "хвостів" уже "відкинула "влада Блазня"? Богдан, Рябошапка, Гончарук, і т.д. і т.п. ... На черзі - Степанов... Коли американці візьмуться за "кримінальні справи" стосовно Байдена-молодшого, за "Стєпашкою" піде Вєнєдіктова... Ну, і далі, в тому ж руслі...
Йому нічого не буде за заниження щоденної кількості нових хворих в 2-3 рази.
Нічого йому не буде і за списання смертності на хронічні хвороби.
Злочинна бездіяльність та брехня це - щодня близько 300 померлих від Ковід (це те щен вони не можутт списати на хронічні)
Недоміністри, недокарантини...реалії України