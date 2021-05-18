На засіданні фракції ми переконалися, що Степанов розпочав свою політичну гру, - "слуга народу" Корнієнко. ВIДЕО

Причинами відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова є провал із закупівлею вакцин та організацією вакцинації.

Про це заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

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"Щойно було засідання фракції, там частина людей переконалася, що пан Степанов розпочав якусь свою політичну гру, про що він сам відкрито говорить", - сказав Корнієнко. Він додав, що якщо нинішній глава МОЗ хоче будувати власну політичну кар'єру, то в цьому не повинні йому заважати.

Серед причин подання на відставку Степанова нардеп зазначив провал вакцинації ТА закупівлі вакцин.

"Це дуже чутливе питання у всьому світі. Якщо ти недбало або неефективно робиш маленький шматочок роботи, наприклад, вчасно не зателефонував, не поїхав або несвоєчасно почав реалізовувати на папері домовленість, яку політично досяг з керівництвом компанії президент України, то ти просто втрачаєш вакцину", - пояснив Корнієнко.

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Глава партії СН наголосив, що "одна частина - це отримати вакцини в країну, де допомагає політичне керівництво і президент, а інша - це організувати процес вакцинації".

Нагадаємо, раніше комітет ВР з питань охорони здоров'я не підтримав подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Шмигаль каже, що Степанова хочуть позбавити посади через провал вакцинації. Степанов стверджує, що його хочуть прибрати нібито через боротьбу за високі зарплати для медиків.