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Новини Політика України
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МОЗ (3059) Степанов Максим (1954) Слуга народу (2164) Корнієнко (558)

На засіданні фракції ми переконалися, що Степанов розпочав свою політичну гру, - "слуга народу" Корнієнко. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Причинами відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова є провал із закупівлею вакцин та організацією вакцинації.

Про це заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно було засідання фракції, там частина людей переконалася, що пан Степанов розпочав якусь свою політичну гру, про що він сам відкрито говорить", - сказав Корнієнко. Він додав, що якщо нинішній глава МОЗ хоче будувати власну політичну кар'єру, то в цьому не повинні йому заважати.

Серед причин подання на відставку Степанова нардеп зазначив провал вакцинації ТА закупівлі вакцин.

"Це дуже чутливе питання у всьому світі. Якщо ти недбало або неефективно робиш маленький шматочок роботи, наприклад, вчасно не зателефонував, не поїхав або несвоєчасно почав реалізовувати на папері домовленість, яку політично досяг з керівництвом компанії президент України, то ти просто втрачаєш вакцину", - пояснив Корнієнко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" дасть за відставку Степанова 200 голосів, - Арахамія

Глава партії СН наголосив, що "одна частина - це отримати вакцини в країну, де допомагає політичне керівництво і президент, а інша - це організувати процес вакцинації".

Нагадаємо, раніше комітет ВР з питань охорони здоров'я не підтримав подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Шмигаль каже, що Степанова хочуть позбавити посади через провал вакцинації. Степанов стверджує, що його хочуть прибрати нібито через боротьбу за високі зарплати для медиків.

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Топ коментарі
+30
Зе пока президент для тех, для кого Гордон - журналист, Усик - боксёр, а Шмарий - блогер.
Но дурман "Сватов" и "Папиков" постепенно выветривается, а на новое теледерьмо нужны деньги и фантазия.
Первое украли у нас с вами, а второго всё меньше !!
Почему не вспоминают про кРадуцкого , который на масках миллионы заработал ?
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18.05.2021 01:08
+26
На заседании фракции мы убедились, что Степанов начал свою политическую игру, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 502
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18.05.2021 00:54
+13
Удивляет оптимизм обосравшихся
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18.05.2021 03:19
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Стає очевидним, що Стєпанов примкнув до клану Разумкова
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18.05.2021 00:47 Відповісти
Навіть Зеленському стає зрозумілим що Радуцький та медична мафія ведуть свою гру і вже два роки використовують Зеленського як лоха! Зеленський домовився про вакцини, але медична мафія не починає закупівлі поки не вибудує кримінальні корупційні схеми поставок вакцин через власних посередників! А ти, лох Зеленський, далі розповідай виборцям про реформи і діджиталізацію, поки мафія кладе собі в кишеню чергові мільярди гривень!
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18.05.2021 01:56 Відповісти
Мафія спочатку кладе вкрадені гроші із бюджету в кишеню Зеклована , а решту собі !
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18.05.2021 06:44 Відповісти
Зеленский эти схемы возглавляет .Кто пiд патронатов ковидный фонд разокрал?
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18.05.2021 07:34 Відповісти
Так бабло с фонда ,забрали на велике крадивництво ,а Степашка- куртка-Гучи ,виноват.
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18.05.2021 07:32 Відповісти
На заседании фракции мы убедились, что Степанов начал свою политическую игру, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 4554
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18.05.2021 00:53 Відповісти
коментар відмічено як спам
На заседании фракции мы убедились, что Степанов начал свою политическую игру, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 502
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18.05.2021 00:54 Відповісти
Зе пока президент для тех, для кого Гордон - журналист, Усик - боксёр, а Шмарий - блогер.
Но дурман "Сватов" и "Папиков" постепенно выветривается, а на новое теледерьмо нужны деньги и фантазия.
Первое украли у нас с вами, а второго всё меньше !!
Почему не вспоминают про кРадуцкого , который на масках миллионы заработал ?
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18.05.2021 01:08 Відповісти
Чого це. Степанов майстер нічого не робити. Все по правилах української еліти - менше робиш - міністром будеш. Чи президентом.
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18.05.2021 01:51 Відповісти
Що дасть заміна міністра? Кому стане краще від нової морди в уряді, яка буде думати, де б побільше хапнути за той короткий термін, поки буде біля корита?
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18.05.2021 02:49 Відповісти
Удивляет оптимизм обосравшихся
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18.05.2021 03:19 Відповісти
Какой оптимизм?Их словесный понос,это сплошное невежество и махровое хамство.
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18.05.2021 09:46 Відповісти
Вот именно поэтому и удивляет оптимизм обосравшихся. Строят планы какие,обгадившиеся во всем клоуны.
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18.05.2021 10:05 Відповісти
Мені цей Степанов - якось пофіг ..., але чи то він пускав величезні кошти з Ковідного фонду на "Велике будівництво" На заседании фракции мы убедились, что Степанов начал свою политическую игру, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 7917
А для хорошої закупки хороших вакцин , окрім особистої чарівності у переговорах, треба багато бабок - і поскоріше На заседании фракции мы убедились, что Степанов начал свою политическую игру, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 1867
А про решта - можна говорити , можна сперечатися , переконувати ...
Чи його не хочуть у даній ситуації зробити козлом відпущення ?
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18.05.2021 05:22 Відповісти
туфта это всё, просто решили на него негатив слить. а сами в белом.
вакцин даже крупнейшим странам-производителям не хватает.
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18.05.2021 05:26 Відповісти
Да, вакцин не хватает... но другие в других странах что то для этого делают, а не просто манипулируют народом...
Если Израиль вакцинировал уже повторно более половины своих граждан, то у нас первую вакцину получили только 2.5% населения... И смерти половины людей на руках у власти из-за ее бездействия... и мы знаем, что тут виноват не только степашка....
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18.05.2021 05:57 Відповісти
Юрик, вы тоже *зарабатываете на крови*? 😆
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18.05.2021 07:28 Відповісти
При этом вакцинация в Израиле, США и Британии началась в январе, то сейчас в Британии уже нет НИ ОДНОГО умершего от ковида за неделю! в Израиле позакрывали ковид-отделения за ненадобностью, если полгода назад выявляли по 2 тыс заболевших в день, то теперь в пределах 10-20 человек в день.

Кто тут еще противник вакцинации? дебилы мля
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18.05.2021 09:00 Відповісти
Земля круглая -степашка отвечает за свои грехи и самое смешное,что его мочит именно зелень)
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18.05.2021 07:27 Відповісти
Ботяра под прокси - тухло подмахиваешь зеленой падали , тебе не заплатят На заседании фракции мы убедились, что Степанов начал свою политическую игру, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 8441
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18.05.2021 07:41 Відповісти
лічні терки із Шмигальом, останній прибирає некомфорт.
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18.05.2021 09:38 Відповісти
Ты главное зеркало провакцинируй
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18.05.2021 10:07 Відповісти
Та яка там "політична гра"? Степанов прекрасно розуміє, що з нього роблять чергового "цапа-відбувайла", тому робить усе, щоб подовше утриматься в кріслі...
Вже не раз приводив аналогію - ящірка, відчуваючи загрозу від хижака, відкидає хвіст... Скільки "хвостів" уже "відкинула "влада Блазня"? Богдан, Рябошапка, Гончарук, і т.д. і т.п. ... На черзі - Степанов... Коли американці візьмуться за "кримінальні справи" стосовно Байдена-молодшого, за "Стєпашкою" піде Вєнєдіктова... Ну, і далі, в тому ж руслі...
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18.05.2021 06:21 Відповісти
Может, надо Кловуна возвратить обратно, в квартал95 пока еще есть время?
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18.05.2021 07:18 Відповісти
Когда люмпен ( кухарки-прачки-фотографы) дорываются до власти, вернуть их туда, откуда их вытянули очень тяжело...доказано 1917 годом...
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18.05.2021 07:32 Відповісти
Я надеюсь у нас зетипиллы не образца 1917 года. Тех переклинило пожизненно.
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18.05.2021 07:41 Відповісти
Откуда столько оптимизма? Люмпен не меняется со временем, разве что тупеет и наглеет, из-за безнаказанности.
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18.05.2021 09:23 Відповісти
Я рада за степашку Иуду -хай зекретины его с дерьмом смешают )
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18.05.2021 07:24 Відповісти
Який гад. Прєзлим відплатив за прєдобрєйшєє
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18.05.2021 07:32 Відповісти
бабада ?
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18.05.2021 07:36 Відповісти
прозрели? да про куртку вам жеж уже намекали)))) ни у кого такой (обидно всем зеленым ))))
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18.05.2021 08:19 Відповісти
Яку політичну гру? Сказав правду, те, що мав говорити міністр за оклади мудиків і ковідний фонд? Грошима по всій країні розпоряджається Гундос, а відповідальність лежить на рабах-підписантам - міністрах. Вони і при зміні влади мають всі йти на нари, а дядя Гундос не при справах?
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18.05.2021 08:28 Відповісти
Ну и кто у нас теперь "доктор смерть"?
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18.05.2021 08:38 Відповісти
Ляшко...точно такой же тупой и жадный скот как и степашка...из того же самого зеленого стада..
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18.05.2021 08:42 Відповісти
Никаких игр, просто бизнес, ещё мало накрал ))))
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18.05.2021 08:41 Відповісти
цікаво, як можна накрасти, коли бабло на дороги пішло. це як анекдот про циган і цигарки: старий циган каже малому піти купити йому цигарок. Циганча побігло, прибігає назад і просе грошей. Циган каже " а ти купи без грошей", циганча повертається із пачкою цигарок, віддає цигану, циган відкриває пачку " а де цигарки?" - Циганча: " ти покури без цигарок".
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18.05.2021 09:42 Відповісти
Це ясно було з самого початку, що Степанов просто піде, не сяде в тюрму за массове вбивство, а просто змінить місце біля корита.
Йому нічого не буде за заниження щоденної кількості нових хворих в 2-3 рази.
Нічого йому не буде і за списання смертності на хронічні хвороби.
Злочинна бездіяльність та брехня це - щодня близько 300 померлих від Ковід (це те щен вони не можутт списати на хронічні)
Недоміністри, недокарантини...реалії України
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18.05.2021 08:57 Відповісти
Смешно. У Степанова " какая то своя политическая игра"... Какая у него игра, на нем свели весь антирейтинг по ковиду. Шутники.
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18.05.2021 09:30 Відповісти
Очень хотелось бы власти сделать его козлом отпущения. Но нет. И колличество дефикаций поклонников зеленского под недавней статьей Порошенко,что это у власти это не получится,лучшее тому подтверждение
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18.05.2021 10:10 Відповісти
А как по мне, то они все заигрались.
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18.05.2021 10:52 Відповісти
Якщо людина не хоче бути цапом-відбувайлом, то за версією голови "партії" зелених така людина "затіяла власну політичну гру" На засіданні фракції ми переконалися, що Степанов розпочав свою політичну гру, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 3167
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18.05.2021 11:09 Відповісти
 
 