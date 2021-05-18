Голосування щодо відставки 3 міністрів відбудеться 18 травня на позачерговому засіданні Ради, - Разумков

18 травня Верховна Рада розгляне питання про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова, міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашка та міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Про це спікер Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Завтра вранці я видам розпорядження про скликання позачергового засідання. Відповідні документи надійшли. Воно буде заплановано на 16:00. Розглядатимуться три кандидатури міністрів: Криклій, потім Петрашко, потім Степанов", - повідомив Разумков.

Він припустив, що Рада призначить нових керівників міністерств на пленарному засіданні 20 травня.

"Уже в четвер на пленарному засіданні на вакантні посади парламент має призначити нові кандидатури", - сказав Разумков, зазначивши, що спочатку треба дочекатися голосування щодо відставок.

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Нагадуємо, минулого тижня прем'єр-міністр Денис Шмигаль направив до Верховної Ради подання про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко і міністр інфраструктури Владислав Криклій 14 травня подали заяви про відставку.