УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
53671 відвідувач онлайн
Новини Політика України
2786 18
ВР (8166) Разумков Дмитро (1283)

Голосування щодо відставки 3 міністрів відбудеться 18 травня на позачерговому засіданні Ради, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Голосування щодо відставки 3 міністрів відбудеться 18 травня на позачерговому засіданні Ради, - Разумков

18 травня Верховна Рада розгляне питання про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова, міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашка та міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Про це спікер Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Завтра вранці я видам розпорядження про скликання позачергового засідання. Відповідні документи надійшли. Воно буде заплановано на 16:00. Розглядатимуться три кандидатури міністрів: Криклій, потім Петрашко, потім Степанов", - повідомив Разумков.

Він припустив, що Рада призначить нових керівників міністерств на пленарному засіданні 20 травня.

"Уже в четвер на пленарному засіданні на вакантні посади парламент має призначити нові кандидатури", - сказав Разумков, зазначивши, що спочатку треба дочекатися голосування щодо відставок.

Також читайте: Рада цього тижня проведе позачергове засідання з кадрових питань у Кабміні, - Разумков

Нагадуємо, минулого тижня прем'єр-міністр Денис Шмигаль направив до Верховної Ради подання про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко і міністр інфраструктури Владислав Криклій 14 травня подали заяви про відставку.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+3
Эпоха бедности закончилась 19 мая 2019 года...Совпадение? Не думаю.... Голосование по отставкам 3 министров состоится 18 мая на внеочередном заседании Рады, - Разумков - Цензор.НЕТ 2453
показати весь коментар
18.05.2021 05:49
+2
Они провинились не только перед ахметкой , но и перед Беней - он ведь главнее 😀
показати весь коментар
18.05.2021 05:25
+2
Вместо этих 3-х воров будут назначены их нынешние фактические заместители. Так что распределение бабла по карманам не изменится (за исключением фасона новой курточки у Ляшка). Голосование по отставкам 3 министров состоится 18 мая на внеочередном заседании Рады, - Разумков - Цензор.НЕТ 1940
показати весь коментар
18.05.2021 06:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
A чем они провинились перед Ахметовым ?
показати весь коментар
18.05.2021 01:55 Відповісти
Они провинились не только перед ахметкой , но и перед Беней - он ведь главнее 😀
показати весь коментар
18.05.2021 05:25 Відповісти
Эпоха бедности закончилась 19 мая 2019 года...Совпадение? Не думаю.... Голосование по отставкам 3 министров состоится 18 мая на внеочередном заседании Рады, - Разумков - Цензор.НЕТ 2453
показати весь коментар
18.05.2021 05:49 Відповісти
Так , так , почалася епоха виживання 😀
показати весь коментар
18.05.2021 06:29 Відповісти
Вместо этих 3-х воров будут назначены их нынешние фактические заместители. Так что распределение бабла по карманам не изменится (за исключением фасона новой курточки у Ляшка). Голосование по отставкам 3 министров состоится 18 мая на внеочередном заседании Рады, - Разумков - Цензор.НЕТ 1940
показати весь коментар
18.05.2021 06:45 Відповісти
Продюсер Ермак ещё сучит ножками и ставит на московских актёров, но дядюшка Сэм без лишней суеты ставит на место самого продюсера.
А зритель всё чаще заглядывает в холодильник, который пустеет быстрее, чем зрительный зал на скетчах 95-квартала.
И всё реже на заправки, цену на которых гарант решил регулировать методами своего папы - преподавателя советской политэкономии.
Даже решительный "наезд" на пресловутого Медведчука - закончился уютным домашним арестом и поднятием рейтинга ОПЗЖ.
Только вынос зелёного тела из Банковой спасёт страну !
показати весь коментар
18.05.2021 06:50 Відповісти
и занос прошлого?
показати весь коментар
18.05.2021 06:57 Відповісти
Как сказала в недавнем интервью первая бледи - он не клоун, он комик.
И нам сразу стало от этого легче!
Хотя нужно понимать, что мозг комика даже в эрудированном состоянии всегда останется мозгом комика, а не государственного деятеля.

Уверен, что лично мне после предстоящего словесного перфоманса опять захочется вернуть "барыгу".
Пусть снова "ворует" деньги, наполняет ими бюджет, даёт отпор агрессору, строит дороги, возрождает армию, восстанавливает международные отношения и так далее .....)
показати весь коментар
18.05.2021 07:13 Відповісти
А денешки хто беде вертати?
показати весь коментар
18.05.2021 07:15 Відповісти
Отставка одного или трех министров это трагедия,отставка всего Кабина это УжОс))))
показати весь коментар
18.05.2021 07:23 Відповісти
Та якби відставили і весь склад Кабміну, то хрін редьки не солодший, один хрен "зелений".
показати весь коментар
18.05.2021 09:06 Відповісти
Отчет перед обществом о проделанной работе за год или 2 это трагедия...,куда дели Ковид баблосы которые дали из за бугра?Сьели и закатали в асфальт,а народ у нас сильный выдержит все,даже Корону с Вирусом....Холеру или Чуму,разницы нет....,пожили 5 лет в нормальной стране,хватит...Кучмисты Данилыча тоже хотят Ням ням.... Голосование по отставкам 3 министров состоится 18 мая на внеочередном заседании Рады, - Разумков - Цензор.НЕТ 4707Олигархат дело тонкое что Восток...
показати весь коментар
18.05.2021 07:27 Відповісти
Вызывайте уже Кловуна. Пусть отчитается. Только не про всякую туфту типи диджитализации или договора с Оманом о признании водительских прав.
показати весь коментар
18.05.2021 07:31 Відповісти
Та на днях буде відосити. Бережіть телевізор і постарайтеся менше їсти, щоб не блювати.
показати весь коментар
18.05.2021 09:08 Відповісти
разумков и зеленский два клована охметова
показати весь коментар
18.05.2021 07:33 Відповісти
Так а с криклием то что? Будивництво вроде будуеться...
показати весь коментар
18.05.2021 07:34 Відповісти
На 17 уже все билеты на самолёт куплены ?
показати весь коментар
18.05.2021 07:41 Відповісти
Нардеп Микола Бабенко. Очікування голосування
Голосування щодо відставки 3 міністрів відбудеться 18 травня на позачерговому засіданні Ради, - Разумков - Цензор.НЕТ 5224
показати весь коментар
18.05.2021 12:43 Відповісти
 
 