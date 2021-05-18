Голосування щодо відставки 3 міністрів відбудеться 18 травня на позачерговому засіданні Ради, - Разумков
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18 травня Верховна Рада розгляне питання про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова, міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашка та міністра інфраструктури Владислава Криклія.
Про це спікер Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.
"Завтра вранці я видам розпорядження про скликання позачергового засідання. Відповідні документи надійшли. Воно буде заплановано на 16:00. Розглядатимуться три кандидатури міністрів: Криклій, потім Петрашко, потім Степанов", - повідомив Разумков.
Він припустив, що Рада призначить нових керівників міністерств на пленарному засіданні 20 травня.
"Уже в четвер на пленарному засіданні на вакантні посади парламент має призначити нові кандидатури", - сказав Разумков, зазначивши, що спочатку треба дочекатися голосування щодо відставок.
Нагадуємо, минулого тижня прем'єр-міністр Денис Шмигаль направив до Верховної Ради подання про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко і міністр інфраструктури Владислав Криклій 14 травня подали заяви про відставку.
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А зритель всё чаще заглядывает в холодильник, который пустеет быстрее, чем зрительный зал на скетчах 95-квартала.
И всё реже на заправки, цену на которых гарант решил регулировать методами своего папы - преподавателя советской политэкономии.
Даже решительный "наезд" на пресловутого Медведчука - закончился уютным домашним арестом и поднятием рейтинга ОПЗЖ.
Только вынос зелёного тела из Банковой спасёт страну !
И нам сразу стало от этого легче!
Хотя нужно понимать, что мозг комика даже в эрудированном состоянии всегда останется мозгом комика, а не государственного деятеля.
Уверен, что лично мне после предстоящего словесного перфоманса опять захочется вернуть "барыгу".
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