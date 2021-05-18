Спецмісія ОБСЄ за вихідні зафіксувала 1365 порушень "тиші" на Донбасі, від початку перемир'я - понад 28,4 тис.

У вихідні ситуація на Донбасі залишалася напруженою. Спецмісія ОБСЄ зафіксувала 1365 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 17 травня.

У Донецькій області з вечора 14 по вечір 16 травня СММ зафіксувала 1173 порушення режиму припинення вогню, зокрема 53 вибухи (3 розриви, 2 вибухи в повітрі і 48 вибухів невизначеного походження). Більшість порушень сталися на схід від н. п. Майорськ (підконтрольний уряду, 45 км на північний схід від Донецька) у ніч із 14 на 15 травня і увечері 15 травня, на захід і на північний схід від шахти "Жовтнева" (непідконтрольна уряду, 9 км на північний захід від центру Донецька) увечері 15 травня, а також на схід і на південь від ділянки розведення в районі н. п. Петровське (непідконтрольний уряду) і в межах цієї ділянки (див. нижче). За попередній звітний період у цій області зафіксовано 197 таких порушень (деякі сталися поблизу ділянки розведення в районі Петровського).

У Луганській області з вечора 14 по вечір 16 травня Місія зафіксувала 192 порушення режиму припинення вогню, зокрема 67 вибухів невизначеного походження. Більшість порушень сталися на північ і на захід від ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний уряду, 60 км на захід від Луганська). За попередній звітний період у цій області зафіксовано 74 такі порушення (більшість сталися поблизу ділянки розведення в районі Золотого).

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Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому було досягнуто домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала щонайменше 28 436 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (у тому числі 8938 вибухів, 4615 невизначених боєприпасів, що пролетіли, 209 спалахів дульного полум'я, 97 освітлювальних ракет, а також щонайменше 14 577 черг і пострілів).