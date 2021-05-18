Євросоюз ще на рік продовжив санкції за кібератаки з боку хакерів з Росії, Китаю та КНДР

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити дію комплексу заходів, які передбачають, зокрема, "кіберсанкціі" проти організаторів хакерських атак з боку Росії, Китаю, Північної Кореї проти Євросоюзу та його окремих країн-членів.

Про це йдеться в офіційному повідомленні, оприлюдненому в понеділок на сайті Ради ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Сьогодні Рада ухвалила рішення продовжити дію комплексу обмежувальних заходів проти (організаторів. – Ред.) кібератак, що загрожують ЄС або його країнам-членам, ще на один рік – до 18 травня 2022 року", - зауважується в повідомленні.

Цей комплекс заходів дозволяє ЄС запроваджувати цілеспрямовані санкції проти осіб та організацій, причетних до кібератак. Крім того, обмеження можуть бути введені у відповідь на кібернапади проти третіх держав або міжнародних організацій, коли такі заходи вважаються необхідними для досягнення цілей Спільної зовнішньої політики та політики безпеки ЄС.

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Наразі санкції діють проти восьми фізичних та чотирьох юридичних осіб і включають заморожування активів, фінансових операцій, а також візові заборони. Зокрема, йдеться про обмеження проти Росії, Китаю і КНДР, запроваджені в липні минулого року через кібератаки проти ОЗХЗ, а також поширення вірусів WannaCry, NotPetya і Operation Cloud Hopper.

Як повідомлялося, в червні 2017 року Євросоюз створив так званий "набір інструментів кібердимломатії" з метою спільного реагування на зловмисну кібердіяльність. Це дозволяє ЄС та його державам-членам вводити в разі необхідності обмежувальні заходи, санкції та інші інструменти для реагування та стримування кіберзагроз проти ЄС та його держав-членів.