Мешканець Дніпра після п'яної бійки повернувся до "кривдників" з рушницею і розстріляв батька із сином. ФОТО
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Поліцейські затримали 34-річного жителя Дніпра, який влаштував вночі стрілянину в Кирилівці Запорізької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Департаменту карного розшуку Нацполіції в Telegram.
"Попередньо встановлено, що дві компанії осіб у нетверезому стані через раптовий конфлікт влаштували бійку. Після її "завершення" зловмисник повернувся до противників, але вже з рушницею. Фігурант здійснив кілька пострілів, якими поранив 18-річного та 46-річного жителів Запоріжжя", - йдеться в повідомленні.
Фото: Департамент карного розшуку/Telegram
У постраждалих вогнепальні поранення черевної порожнини, грудей, голови. Зараз за життя обох чоловіків борються лікарі.
""Сміливця" затримали підчас спроби термінового виїзду з населеного пункту, тривають слідчі дії", - додали у відомстві.
Будь ласка, зачекайте...
Много ты коррупционеров победил со своим арсеналом?
Снимается с предохранителя - пошла запись.
По-другому - никак.
С видео стало бы понятнее, что было перед выстрелами, на каких тонах шла беседа, кто где был, в каком виде, кто нападал.