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стрілянина (1132) Запорізька область (466)

Мешканець Дніпра після п'яної бійки повернувся до "кривдників" з рушницею і розстріляв батька із сином. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

Мешканець Дніпра після п'яної бійки повернувся до "кривдників" з рушницею і розстріляв батька із сином. ФОТО

Поліцейські затримали 34-річного жителя Дніпра, який влаштував вночі стрілянину в Кирилівці Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Департаменту карного розшуку Нацполіції в Telegram.

"Попередньо встановлено, що дві компанії осіб у нетверезому стані через раптовий конфлікт влаштували бійку. Після її "завершення" зловмисник повернувся до противників, але вже з рушницею. Фігурант здійснив кілька пострілів, якими поранив 18-річного та 46-річного жителів Запоріжжя", - йдеться в повідомленні.

Мешканець Дніпра після пяної бійки повернувся до кривдників з рушницею і розстріляв батька із сином 01
Фото: Департамент карного розшуку/Telegram

У постраждалих вогнепальні поранення черевної порожнини, грудей, голови. Зараз за життя обох чоловіків борються лікарі.

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""Сміливця" затримали підчас спроби термінового виїзду з населеного пункту, тривають слідчі дії", - додали у відомстві.

Мешканець Дніпра після пяної бійки повернувся до кривдників з рушницею і розстріляв батька із сином 02

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Топ коментарі
+23
татуировки доказывают частичное отсутствие мозгов...
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18.05.2021 08:02
+17
Бухло -це бидлячий кайф.
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18.05.2021 07:44
+15
Кому и что доказал? Потешил собственное ЧСВ? Ну теперь его задницу у параши потешат лет восемь. Урод безмозглый.
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18.05.2021 07:45
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Смешной ты, пистолетный "победун" коррупции.
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18.05.2021 14:11 Відповісти
А ты тупой. Но я ведь не смеюсь с тебя, заметил? Я же понимаю, какое это горе.
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18.05.2021 14:47 Відповісти
Беги ружье покупай и врывайся на велосипеде к коррупционерам "победун" коррупционеров.
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18.05.2021 15:02 Відповісти
Уменя оружия, сынок, на добрый взвод хватит. А ты для своих упражнений в остроумии поищи кого другого. Могу ненароком так повредить твою нежную неустоявшуюся психику, что потом всю жизнь по ночам ссаться будешь и до старости мамкину сиську просить...
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18.05.2021 15:10 Відповісти
Уже страшно, повредитель диванный.
Много ты коррупционеров победил со своим арсеналом?
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18.05.2021 15:29 Відповісти
Короткоствол для гражданских должен иметь неотключаемую видеокамеру-регистратор.
Снимается с предохранителя - пошла запись.
По-другому - никак.
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18.05.2021 10:04 Відповісти
А для мусорів? Не треба регістратора? Пуляй, кого і скільки хочеш?
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18.05.2021 10:18 Відповісти
Для них також.
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18.05.2021 10:21 Відповісти
Достатньо простої балістики, щоб по кулі чи гільзі 100 % визначити ствол. Як правило в країнах де дозволений которкоствол зняття балістичних характеристик і внесення їх в базу даних відбувається автоматично. Стріляти з цієї зброї - це все одно що розкидувати візитки.
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18.05.2021 10:27 Відповісти
А балістика покаже у чиїх руках був ствол ?
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18.05.2021 10:39 Відповісти
Баллистики пока ничего не могут установить по расплющенной пуле.
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18.05.2021 14:04 Відповісти
по пороховим газам на кривих руках Мешканець Дніпра після п'яної бійки повернувся до "кривдників" з рушницею і розстріляв батька із сином - Цензор.НЕТ 4014
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18.05.2021 17:56 Відповісти
Кожара застрелил Старицкого - и ничего.
С видео стало бы понятнее, что было перед выстрелами, на каких тонах шла беседа, кто где был, в каком виде, кто нападал.
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18.05.2021 10:17 Відповісти
И НА ЭТОМ ФОНЕ ЗАКРЫВАЮТ И ПРОДАЮТ ТЮРЬМЫ( ЗЕМЛИ ПОД ТЮРЬМАМИ). Все ли в порядке с головой у властьпридержащих? Молюська,ау?
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18.05.2021 10:41 Відповісти
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