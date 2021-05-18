Мешканець Дніпра після п'яної бійки повернувся до "кривдників" з рушницею і розстріляв батька із сином. ФОТО

Поліцейські затримали 34-річного жителя Дніпра, який влаштував вночі стрілянину в Кирилівці Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Департаменту карного розшуку Нацполіції в Telegram.

"Попередньо встановлено, що дві компанії осіб у нетверезому стані через раптовий конфлікт влаштували бійку. Після її "завершення" зловмисник повернувся до противників, але вже з рушницею. Фігурант здійснив кілька пострілів, якими поранив 18-річного та 46-річного жителів Запоріжжя", - йдеться в повідомленні.



Фото: Департамент карного розшуку/Telegram

У постраждалих вогнепальні поранення черевної порожнини, грудей, голови. Зараз за життя обох чоловіків борються лікарі.

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""Сміливця" затримали підчас спроби термінового виїзду з населеного пункту, тривають слідчі дії", - додали у відомстві.