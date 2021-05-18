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США планують сьогодні запустити на орбіту новий супутник системи попередження про ракетний напад

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США планують сьогодні запустити на орбіту новий супутник системи попередження про ракетний напад

Ракета Atlas 5 у вівторок має стартувати на орбіту з черговим американським супутником системи попередження про ракетний напад (СПРН) нового покоління SBIRS GEO 5.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє компанія-розробник носія United Launch Alliance (ULA).

Запуск спочатку планувалося здійснити ще в понеділок, але він був перенесений на добу через проблеми з системою заправки носія рідким киснем.

Старт важкої ракети-носія Atlas 5 компанії ULA, яка є спільним підприємством корпорацій Boeing і Lockheed Martin, що здійснює пуски в інтересах Пентагону, запланований на 13:31 за часом Східного узбережжя США (20:31 за київським часом) з 41-го стартового майданчика на авіабазі на мисі Канаверал (штат Флорида).

Це буде вже дев'ятий супутник інфрачервоної системи моніторингу космічного базування, який запускається для заміни застарілих апаратів СПРН США.

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Крім контролю за пусками балістичних ракет, система нового покоління призначена для визначення траєкторії їх польоту, ідентифікації бойових частин і помилкових цілей, видачі цілевказівки для перехоплення, а також ведення розвідки над територією військових дій в інфрачервоному діапазоні.

Наразі орбітальне угруповання, що розгортається, складається з чотирьох геостаціонарних супутників SBIRS GEO і чотирьох супутників верхнього ешелону на високоеліптичних орбітах SBIRS HEO, які здійснюють у цілодобовому режимі контроль за пусками ракет.

Поточного року Пентагон також планує запустити шостий супутник SBIRS GEO.

Трансляцію запуску можна переглянути за посиланням.

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Чим відповість якутський скульптор?
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18.05.2021 08:01 Відповісти
завидуйте американцы! как тебе такое Илон Маск?
США планируют сегодня запустить на орбиту новый спутник системы предупреждения о ракетном нападении - Цензор.НЕТ 5690
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18.05.2021 08:37 Відповісти
alex lagun А почему США запускают эту дорогостоящую систему? От якутмкого навоза защититься?
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18.05.2021 11:25 Відповісти
основную угрозу США видят в Китае, а от рукожопых свинорусов американцы смеются
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18.05.2021 14:38 Відповісти
alex lagun Краааайне ошибочная точка зрения. Китай - экономическая опасность, а Раша опасна для жизни. У Китая 90, примитивных, ядерных ракет, у "рукожопых", 1800 шт., среди которых есть гиперзвуковые, которые США планируют разработать через пять лет. От них не существует защиты. Ракета летит из Раши в Вашингтон 12-15 мин (27 МАХ), данные американские.
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18.05.2021 15:33 Відповісти
Що не кажіть, а новина радісна. Шансів у )(уйла дуркувати все менше.
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18.05.2021 08:16 Відповісти
Это же русофобия какая-то США планують сьогодні запустити на орбіту новий супутник системи попередження про ракетний напад - Цензор.НЕТ 1851
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18.05.2021 08:43 Відповісти
США планують сьогодні запустити на орбіту новий супутник системи попередження про ракетний напад - Цензор.НЕТ 2270
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18.05.2021 09:19 Відповісти
 
 