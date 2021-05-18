США планують сьогодні запустити на орбіту новий супутник системи попередження про ракетний напад
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Ракета Atlas 5 у вівторок має стартувати на орбіту з черговим американським супутником системи попередження про ракетний напад (СПРН) нового покоління SBIRS GEO 5.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє компанія-розробник носія United Launch Alliance (ULA).
Запуск спочатку планувалося здійснити ще в понеділок, але він був перенесений на добу через проблеми з системою заправки носія рідким киснем.
Старт важкої ракети-носія Atlas 5 компанії ULA, яка є спільним підприємством корпорацій Boeing і Lockheed Martin, що здійснює пуски в інтересах Пентагону, запланований на 13:31 за часом Східного узбережжя США (20:31 за київським часом) з 41-го стартового майданчика на авіабазі на мисі Канаверал (штат Флорида).
Це буде вже дев'ятий супутник інфрачервоної системи моніторингу космічного базування, який запускається для заміни застарілих апаратів СПРН США.
Крім контролю за пусками балістичних ракет, система нового покоління призначена для визначення траєкторії їх польоту, ідентифікації бойових частин і помилкових цілей, видачі цілевказівки для перехоплення, а також ведення розвідки над територією військових дій в інфрачервоному діапазоні.
Наразі орбітальне угруповання, що розгортається, складається з чотирьох геостаціонарних супутників SBIRS GEO і чотирьох супутників верхнього ешелону на високоеліптичних орбітах SBIRS HEO, які здійснюють у цілодобовому режимі контроль за пусками ракет.
Поточного року Пентагон також планує запустити шостий супутник SBIRS GEO.
Трансляцію запуску можна переглянути за посиланням.
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