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обстріл (5105) поранення (1413) операція Об'єднаних сил (3184)

Снайпер ворога поранив українського воїна на Донбасі. За добу - 9 обстрілів, найманці РФ б'ють просто із житлових кварталів, - штаб ОС

Новини Цензор.НЕТ Події

Снайпер ворога поранив українського воїна на Донбасі. За добу - 9 обстрілів, найманці РФ б'ють просто із житлових кварталів, - штаб ОС

Минулої доби, 17 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, за даними штабу, поблизу населеного пункту Новолуганське ворог двічі відкривав вогонь із мінометів 120- та 82-мм калібрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі Пісків окупанти двічі здійснили обстріл у бік позицій ЗСУ з мінометів 120-мм калібру, стрілецької зброї, автоматичних станкових та підствольних гранатометів.

Неподалік населеного пункту Зайцеве противник вів вогонь з мінометів 120-мм калібру, а біля селища Опитне – ще й з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті селища Новотошківське російські найманці відкривали вогонь з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Причепилівки ворог застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

У напрямку Авдіївки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець зазнав поранення. Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я захисника задовільний", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецмісія ОБСЄ за вихідні зафіксувала 1365 порушень "тиші" на Донбасі, від початку перемир'я - понад 28,4 тис.

У штабі наголосили, що на обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.

"Українська сторона СЦКК повідомляє про використання окупантами практики ведення провокаційного вогню з житлових кварталів населених пунктів на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, увечері 17 травня найманцями було здійснено обстріл позицій Збройних Сил України в районі населеного пункту Піски з мінометів калібру 82 та 120 мм безпосередньо з житлових кварталів Донецька. Як місця вогневих позицій мінометів окупанти обрали майданчики у житловій забудові у безпосередній близькості від Міської клінічної лікарні №21. Метою дій проросійських найманців було провокування підрозділів Збройних Сил України на відкриття вогню у відповідь. Традиційно, обстріли з боку окупантів супроводжувалися інтенсивними інформаційними "вкидами"", - додали в пресцентрі ОС.

Зазначається, що українська сторона СЦКК зафіксувала ці грубі порушення та поінформувала представників СММ ОБСЄ.

Водночас станом на 7:00 ранку 18 травня порушення режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Бойових втрат серед українських військових немає. Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - повідомили в штабі.

Снайпер ворога поранив українського воїна на Донбасі. За добу - 9 обстрілів, найманці РФ бють просто із житлових кварталів, - штаб ОС 01
Снайпер ворога поранив українського воїна на Донбасі. За добу - 9 обстрілів, найманці РФ бють просто із житлових кварталів, - штаб ОС 02

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Топ коментарі
+17
Одужання хлопцю.........
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18.05.2021 08:16
+16
Прямая речь клоуна 11 мая: "Почти прекратились прицельные снайперские выстрелы, их действительно стало очень мало". Наркоман живет в своем мире.
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18.05.2021 08:12
+13
ой...а преЗЕ ж сказал что снайперов врага меньше стало...брехануло как всегда...
вспомнить бы где оно хоть раз угадало ...
...
найщиріші побажання - одужання воїну... і косоокості та тремору парашинським снайперам..
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18.05.2021 08:22
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у нас есть свой хамас
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18.05.2021 08:10 Відповісти
Это детка не ХАМАС. Это Рассея.
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18.05.2021 08:12 Відповісти
На території Малої Азії не зрозуміло, де починається ХАМАС і закінчується Росія, і навпаки... (Це перефразування вислову першого десятиліття ХХ століття : "Непонятно, где кончается царская охранка, и начинаются революционеры, и наоборот...").
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18.05.2021 08:47 Відповісти
Хамас такая же рашка, только на Ближнем Востоке.
Так что такая же рашка, и не сомневайтесь. Просто "минус" деньги Саудовской аравии и "плюс" общая граница с рашкой. Больше никакой разницы нет.
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18.05.2021 18:00 Відповісти
Бьют? Делайте как в Израиле. Предупредили за час и разнесли все жилые дома в щепки. Кошерно и никто не будет возмущаться. Ведь предупредили же.
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18.05.2021 08:10 Відповісти
А толку ? Заехали , постреляли , уехали . Минут через 10 там никого не будет . Нет смысла давать ответку в это место даже через полчаса , не то , что через час .
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18.05.2021 13:10 Відповісти
Прямая речь клоуна 11 мая: "Почти прекратились прицельные снайперские выстрелы, их действительно стало очень мало". Наркоман живет в своем мире.
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18.05.2021 08:12 Відповісти
Так оно и не видит никаких выстрелов. Или совсем мало видит. Ну там в басейн прилетит или Ленке под трусы.
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18.05.2021 08:14 Відповісти
Йому вистачило б і одного.
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18.05.2021 08:41 Відповісти
В следующий раз неуоткуда будет стрелять. А месние жители научнут мозгами думать или лишатся жилья.
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18.05.2021 15:11 Відповісти
Одужання хлопцю.........
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18.05.2021 08:16 Відповісти
ой...а преЗЕ ж сказал что снайперов врага меньше стало...брехануло как всегда...
вспомнить бы где оно хоть раз угадало ...
...
найщиріші побажання - одужання воїну... і косоокості та тремору парашинським снайперам..
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18.05.2021 08:22 Відповісти
"Нада перестать стрілять"! Ці слова сказав чотирижди услоніст, якому ця Україна є тільки місцем косіння баксів.
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18.05.2021 08:29 Відповісти
контрснайперская борьба на нуле,техническое оснащение и профессиональные навыки отсутствуют,русня уже за 3 последних месяцев с помощью снайперов наколотила кучу 200тых, а наши никак противодействовать не могут,и дело даже не в том позволяют ли им стрелять в ответ или нет,а я уверен что если идет угроза жизни то такая возможность есть,а дело в том что нет современного технического обоспечнения для обнаружения снайперов и так же спецов то у нас тоже видимо на 7 год войны нет... печально все это,и это только снайперы,а если кацапы начнут полномасштабную войну? что будет тогда? потерь будет огромное количество...
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18.05.2021 08:36 Відповісти
За начальника СБУ в 2014-2105 возил наличку в Донецк......
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18.05.2021 08:39 Відповісти
А слабо написати - російський снайпер, чи паспорт не провірили?
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18.05.2021 08:41 Відповісти
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, убей руSSкую тварь, очисти землю Украины!
Снайпер ворога поранив українського воїна на Донбасі. За добу - 9 обстрілів, найманці РФ б'ють просто із житлових кварталів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4305
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18.05.2021 08:56 Відповісти
Дай Бог, а то повідомляють, що життю нічого не загрожує,а через місяць-два що помер в госпіталі.
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18.05.2021 09:00 Відповісти
Знов кацапська дитина в косовороткє на тлі палаючої дєрєвні. Чи ти не відрізняєш?
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18.05.2021 09:08 Відповісти
А де бойові дрони-камікадзе чи безпілотники "байрактар"? А, зрозуміло! Режим тиші. Нас б*ють, а ми "мужніємо".
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18.05.2021 08:58 Відповісти
Ну и где ваша дуже високоточна зброя?Или опять деньги разворовали а стрелять только языком можете,ложите бойцов не за грош пани генерали
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18.05.2021 09:05 Відповісти
Для высокоточного оружия нужна и высокоточная разведка. Например против "Града" высокоточные боеприпасы будут эффективны в случае предварительной разведки места хранения или боевой позиции в момент развертывания установки и ее наведения. После осуществления залпа, хоть точным, хоть не точным оружием уже нет смысла шмалять по тому участку земли на котором 15-20 секунд назад стояла установка.
Тоже самое с минометами установленными на авто, особенно если это огонь чисто провокационный - тихонько подъехали, примерно прицелились, 2-3 мины, газ в пол и адью ...
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18.05.2021 09:36 Відповісти
Это вы правельно заметили но есть еще такое постоянное занятие как места дислокации где разоружаются,вооружаются,хранят и отдыхает личный состав,пути предположительного следования,штаб планирования и т.д,да просто их точки на передке,миллиард вариантов предложить противнику заткнутся
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18.05.2021 11:34 Відповісти
РФ второй ХАМАС. Тактика террористов везде одинаковая. Мирные жители являются щитом.
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18.05.2021 09:48 Відповісти
"мы будем двигать впереди мальчиков, девочек, водокачки - и пусть попробуют стрелять" (*****, 2014) - продолжение следует... Снайпер ворога поранив українського воїна на Донбасі. За добу - 9 обстрілів, найманці РФ б'ють просто із житлових кварталів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6168
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18.05.2021 10:34 Відповісти
"Вследствие вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья защитника удовлетворительное", - сказано в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/n3265881

Вместе с тем, по состоянию на 7:00 утра, 18 мая, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано.Источник: https://censor.net/ru/n3265881

Снаряд взорвался в двух метрах: врачи спасают раненого на Донбассе офицера
18 мая 2021 | 11:10
Раненого уроженца Харькова доставили в реанимацию в течение трех часов после ранения. У украинского защитника тяжелая контузия, открытая рана височной части головы. Осколками посечены лицо, шея, конечности и грудь.

Если на 7 утра огонь не открывался, значит оба описанных случая произошли вчера 17 мая.

Так двое раненых или один?
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18.05.2021 11:50 Відповісти
А бубочке в докладах об обстрелах снайперов и термобар ракетами пишут?
А то оно нэсэ такэ, что на голову не налазит....
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18.05.2021 13:12 Відповісти
головне ні в якому разі не відповідати і не наступати, бо ж тоді Україна втратить підтримку "країн заходу"! ЕксперДи "країн заходу" таку "АНАЛітику" висрали на днях, тому - сидіть і не рипайтесь....
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18.05.2021 13:32 Відповісти
смерть російським окупантам.
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18.05.2021 13:55 Відповісти
Коли вже напишуть про навпаки.....
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19.05.2021 09:34 Відповісти
 
 