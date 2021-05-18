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В Україні за добу від COVID-19 померли 285 осіб, зафіксовано 4095 нових випадків зараження, 17 751 особа видужала

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Україні за добу від COVID-19 померли 285 осіб, зафіксовано 4095 нових випадків зараження, 17 751 особа видужала

4095 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 травня 2021 року.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"4095 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 235 дітей та 162 медпрацівники.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 285 осіб, зафіксовано 4095 нових випадків зараження, 17 751 особа видужала 06

В Україні за добу від COVID-19 померли 285 осіб, зафіксовано 4095 нових випадків зараження, 17 751 особа видужала 03госпіталізовано – 999 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 285 осіб, зафіксовано 4095 нових випадків зараження, 17 751 особа видужала 03летальних випадків – 285;

В Україні за добу від COVID-19 померли 285 осіб, зафіксовано 4095 нових випадків зараження, 17 751 особа видужала 03одужало – 17 751 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померли 285 осіб, зафіксовано 4095 нових випадків зараження, 17 751 особа видужала 03здійснено тестувань за добу – 61 110 (зокрема методом ПЛР – 30 693, методом ІФА – 13 378, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 039).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна і Молдова укладуть угоду про взаємне визнання сертифікатів про вакцинацію від COVID-19, - МЗС

За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 285 осіб, зафіксовано 4095 нових випадків зараження, 17 751 особа видужала 06

В Україні за добу від COVID-19 померли 285 осіб, зафіксовано 4095 нових випадків зараження, 17 751 особа видужала 08захворіло – 2 160 095 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 285 осіб, зафіксовано 4095 нових випадків зараження, 17 751 особа видужала 08одужало – 1 882 344 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 285 осіб, зафіксовано 4095 нових випадків зараження, 17 751 особа видужала 08летальних випадків – 48 469;

В Україні за добу від COVID-19 померли 285 осіб, зафіксовано 4095 нових випадків зараження, 17 751 особа видужала 08проведено ПЛР-тестувань – 9 882 447.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (428), Рівненській (425), м. Київ (425), Полтавській (275) та Запорізькій (265) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 285 осіб, зафіксовано 4095 нових випадків зараження, 17 751 особа видужала 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 285 осіб, зафіксовано 4095 нових випадків зараження, 17 751 особа видужала 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 285 осіб, зафіксовано 4095 нових випадків зараження, 17 751 особа видужала 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 285 осіб, зафіксовано 4095 нових випадків зараження, 17 751 особа видужала 14

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 285 человек, зафиксированы 4 095 новых случаев заражения, 17 751 человек выздоровел - Цензор.НЕТ 4932


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18.05.2021 08:25 Відповісти
Після звілтьнення Степанова ми нарешті почуємо хоч наближену до реальної цифри смертей від коронавірусу від самого Степанова? Головна проблема в країні з коронавірусом - це Гундос.
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18.05.2021 08:41 Відповісти
реальна цифра дорівнює 0
бо ковід - це фальшивий діагноз
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18.05.2021 11:08 Відповісти
Вода з крану має Covid

https://rumble.com/vh5nc3-tap-water-has-the-covid.html
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18.05.2021 09:45 Відповісти
 
 