В Україні за добу від COVID-19 померли 285 осіб, зафіксовано 4095 нових випадків зараження, 17 751 особа видужала
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4095 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 травня 2021 року.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"4095 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 235 дітей та 162 медпрацівники.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 999 осіб;
летальних випадків – 285;
одужало – 17 751 особа;
здійснено тестувань за добу – 61 110 (зокрема методом ПЛР – 30 693, методом ІФА – 13 378, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 039).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 2 160 095 осіб;
одужало – 1 882 344 особи;
летальних випадків – 48 469;
проведено ПЛР-тестувань – 9 882 447.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (428), Рівненській (425), м. Київ (425), Полтавській (275) та Запорізькій (265) областях", - розповів Степанов.
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бо ковід - це фальшивий діагноз
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