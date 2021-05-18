В Україні за добу від COVID-19 померли 285 осіб, зафіксовано 4095 нових випадків зараження, 17 751 особа видужала

4095 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 травня 2021 року.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"4095 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 235 дітей та 162 медпрацівники.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 999 осіб;

летальних випадків – 285;

одужало – 17 751 особа;

здійснено тестувань за добу – 61 110 (зокрема методом ПЛР – 30 693, методом ІФА – 13 378, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 039).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 2 160 095 осіб;

одужало – 1 882 344 особи;

летальних випадків – 48 469;

проведено ПЛР-тестувань – 9 882 447.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (428), Рівненській (425), м. Київ (425), Полтавській (275) та Запорізькій (265) областях", - розповів Степанов.







