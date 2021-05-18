За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 17 232 особи, загалом - 948 330, - Степанов
Новини Цензор.НЕТ Політика України
В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 27 454 осіб.
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"17 232 людини щеплено проти COVID-19 за добу 17 травня 2021 року в Україні. 948 332 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 948 330 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 27 454 особи (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)", - розповів міністр.
За даними міністра, щеплення проводилися 266 мобільними бригадами з імунізації та 406 пунктами вакцинації.
"Станом на 17 травня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 564 929 осіб", - додав Степанов.
Найбільше за минулу добу щеплень проти коронавірусу зробили в Києві (1963), Львівській (1091) та Донецькій (1072) областях, найменше - у Луганській (372), Херсонській (379) та Вінницькій (400) областях.
Будь ласка, зачекайте...
Навіть у Албанії чи Молдові вакцинували БІЛЬШИЙ відсоток населення, ніж в Україні!
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/vaccination/europe/
Але тут в коментах знаходяться боти, які його захищають...
https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
Фіг з нею, з тією курткою - ось об'єктивний показник роботи міністра! Ну і ще: чому міністр публічно не виступив ПРОТИ виділення грошей з ковідного фонду на дороги? Може якби гроші ті не забрали, то вакцину закупили б на кілька місяців раніше!
Навесні ви казали, що є рішення президента виділити 6% ВВП на медицину на 2021 рік. І це була ваша відповідь на питання, як ви виконаєте свої обіцянки - збільшення тарифів на медичні послуги, підвищення зарплат медикам і так далі. Тепер уряд виділяє 123 млрд грн на Програму медичних гарантій замість 225, які ви просили. Відповідно, грошей на виконання обіцянок нема, що далі? - вилітаєш!!!
https://lb.ua/society/2020/09/22/466522_maksim_stepanov_ya_shozhiy.html
І якщо нам ************ ще кошти для боротьби з ковідом, я знаю, що в такому випадку ці кошти будуть знайдені.
Звідки вони візьмуться?
Це питання до міністерства фінансів, звідки вони будуть брати кошти. В нас за балансування бюджету відповідає Міністерство фінансів.ОСЬ МІНІСТРАМ І НЕ ПОДОБАЄТЬСЯ КЛЯНЧЕННЯ!
Ну ось, вакцина Пфайзер була готова восени 2020, наприклад...
Уважаемые, вы сами хоть что-нибудь сделали, чтобы получить вакцину? Похоже 17232 человека сами побеспокоились.
Вспоминается анекдот : Еврей просит Бога выигрыша в лотерею очень слезно. Архангелы говорят:"Ну дайте ,господь, ему выигрыш".Бог в ответ:" Я не против, ну а он пусть хоть лотерейный билет купит".