УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
53671 відвідувач онлайн
Новини Політика України
729 32
вакцина (3417) карантин (15303) статистика (2027) Степанов Максим (1954) COVID-19 (17015) коронавірус (16042)

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 17 232 особи, загалом - 948 330, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 17 232 особи, загалом - 948 330, - Степанов

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 27 454 осіб.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"17 232 людини щеплено проти COVID-19 за добу 17 травня 2021 року в Україні. 948 332 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 948 330 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 27 454 особи (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)", - розповів міністр.

За даними міністра, щеплення проводилися 266 мобільними бригадами з імунізації та 406 пунктами вакцинації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 285 осіб, зафіксовано 4095 нових випадків зараження, 17 751 особа видужала

"Станом на 17 травня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 564 929 осіб", - додав Степанов.

Найбільше за минулу добу щеплень проти коронавірусу зробили в Києві (1963), Львівській (1091) та Донецькій (1072) областях, найменше - у Луганській (372), Херсонській (379) та Вінницькій (400) областях.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 17 232 особи, загалом - 948 330, - Степанов 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 17 232 особи, загалом - 948 330, - Степанов 02

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Твоя песенка спета...
показати весь коментар
18.05.2021 08:24 Відповісти
А толку? Он всего лишь попка Зе. За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 17 232 человека, всего - 948 330, - Степанов - Цензор.НЕТ 2952
показати весь коментар
18.05.2021 08:31 Відповісти
В Україні вакциновано лише 2,25% населення, а другу дозу отримали лише 0,04%! Гірший показник у Європі лише у Косово!

Навіть у Албанії чи Молдові вакцинували БІЛЬШИЙ відсоток населення, ніж в Україні!

https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/vaccination/europe/

Але тут в коментах знаходяться боти, які його захищають...
показати весь коментар
18.05.2021 08:34 Відповісти
якщо прохання не носитись із курткою є захистом степанова, то не дивно, що у країні дупа.
показати весь коментар
18.05.2021 09:31 Відповісти
у тебе старі дані, сьогодні із урахуванням учоряшнього дня вже 2,28% і 0,07%, перейди на сторінку Україна у твому лінку.
https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
показати весь коментар
18.05.2021 10:00 Відповісти
Ну ок, але це все одно це один із найгірших показників у Європі! Та й почали вакцинувати у нас чи не найпізніше в Європі. І це саме факап МОЗу!

Фіг з нею, з тією курткою - ось об'єктивний показник роботи міністра! Ну і ще: чому міністр публічно не виступив ПРОТИ виділення грошей з ковідного фонду на дороги? Може якби гроші ті не забрали, то вакцину закупили б на кілька місяців раніше!
показати весь коментар
18.05.2021 10:36 Відповісти
так, гірший. у мене лише питання до нього: чого 1 млн сіноваку досі киснуть? 215.000, 500.000, 500.000 остання поставка ще не внесена у список поставлених - вони вже в Україні, вже поставлені, чого ним колють з 13 квітня як свічка капає? тобто не можна сказати, що нічим колоти, навпаки є чим, але не колять. чому? народ не хоче взагалі, народ хоче іншу вакцину, чи її затримують власті, нахрєна тоді?
показати весь коментар
18.05.2021 11:24 Відповісти
а хіба він був міністром, коли брали на дороги із ковідного фонду? наче як раз, коли треба була резервувати вакцини, гроші і були узяті. тому Шмигаль чи хто там недавно плакав, що Степанов тільки і зна, що клянче гроші, такий паганий клянчун, шишок грошорозподільних задрав уже.
показати весь коментар
18.05.2021 11:28 Відповісти
Степанов - міністр з 30 березня 2020, тобто якраз тоді і був міністром...
показати весь коментар
18.05.2021 11:32 Відповісти
а зе бігає із ціллю "хачу бьіт каральом дарог" з якого числа?
показати весь коментар
18.05.2021 11:35 Відповісти
а німеччина перші уколи зробила перед новим роком у грудні, а ти про березень говориш. значить вакцина вже була у 2019 і тоді треба було резервувати, а українці дотягли до березня, коли всі вже зарезервували, а в Україні виділили на дороги. і Степанов міг прийти вже на дулю.
показати весь коментар
18.05.2021 11:38 Відповісти
Вакцина у 2020 була, у 2019 епідемії не було!
показати весь коментар
18.05.2021 11:50 Відповісти
тобто ставши 30 березня 2020 міністром, йому ще потрібен був час увійти у справи, тобто практично прикинемо він міг зайнятися ділом із середини квітня, першочерговими питаннями, і до кінця - другорядними. квітень, Карл! Квітень! коли усе робилось у січні-лютому!
показати весь коментар
18.05.2021 11:51 Відповісти
Вакцину усі замовляли з осені 2020 року, бо раніше її просто не розробили ще... Усі, крім нас, наші спохватилися в січні 2021! Ну блін, може не будеш тут домисли робити, а ознайомишся з джерелами?
показати весь коментар
18.05.2021 12:01 Відповісти
так, 2020. а якщо Зе сказав на дороги, то на дороги!
показати весь коментар
18.05.2021 12:05 Відповісти
Ну ніщо не завжало Степанову піти проти Зе...
показати весь коментар
18.05.2021 12:06 Відповісти
так може він це як раз останні місяці і робить, і йому не дають і звільняють як зуділку надоївшу? Є факт: стаття, де хтось із них плаче, що Степанов постійно гроші клянче. Значить людина працює. але це не подобається тим, у кого він ті гроші клянче. і по відповіді плакальщика, можна зробити висновок, що Степанов ті гроші не отримує.
показати весь коментар
18.05.2021 12:11 Відповісти
Вересень 2020 року. Стрімко зростає смертність від ковіду, росте також кількість нових виявлених випадків і госпіталізацій. З'являється проект бюджету на 2021 рік, в якому на Програму державних медичних гарантій передбачено майже вдвічі менше грошей, ніж просив МОЗ. Це означає, що міністру Максиму Степанову буде дуже важко виконати свої обіцянки про підвищення тарифів на медичні послуги та зарплат лікарям.

Навесні ви казали, що є рішення президента виділити 6% ВВП на медицину на 2021 рік. І це була ваша відповідь на питання, як ви виконаєте свої обіцянки - збільшення тарифів на медичні послуги, підвищення зарплат медикам і так далі. Тепер уряд виділяє 123 млрд грн на Програму медичних гарантій замість 225, які ви просили. Відповідно, грошей на виконання обіцянок нема, що далі? - вилітаєш!!!

https://lb.ua/society/2020/09/22/466522_maksim_stepanov_ya_shozhiy.html
показати весь коментар
18.05.2021 12:16 Відповісти
МОЗу дісталося близько 14 млрд з ковідного фонду, в той час як Мінінфраструктури отримало з нього в 2,5 рази більше - близько 35 млрд грн - на будівництво доріг.


І якщо нам ************ ще кошти для боротьби з ковідом, я знаю, що в такому випадку ці кошти будуть знайдені.
Звідки вони візьмуться?
Це питання до міністерства фінансів, звідки вони будуть брати кошти. В нас за балансування бюджету відповідає Міністерство фінансів.ОСЬ МІНІСТРАМ І НЕ ПОДОБАЄТЬСЯ КЛЯНЧЕННЯ!
показати весь коментар
18.05.2021 12:19 Відповісти
хм, ти наводиш аргументи, але сам їх не підтверджуєш? чого ти то від інших вимагаєш, а сам лише ******?
показати весь коментар
18.05.2021 13:02 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%96#cite_note-ct.gov-14

Ну ось, вакцина Пфайзер була готова восени 2020, наприклад...
показати весь коментар
18.05.2021 13:14 Відповісти
правильно, а 27 грудня укололи першого німця.
показати весь коментар
18.05.2021 13:35 Відповісти
А першого українця аж навесні!
показати весь коментар
18.05.2021 13:44 Відповісти
першого українця привили у Мароко. Жінка лікар іде по статистиці у Хмельницькій області, де отримала другу дозу тоді, коли українці почали отримувати першу.
показати весь коментар
18.05.2021 14:28 Відповісти
зарплата Степанова дозволяє йому купити ту куртку і залишиться ще на проживання? якщо дозволяє, зарплата не маленька явно, то чого усі до неї причепились? Ти оцінював ділові костюми Маска чи Гейтса? навряд чи, але вони явно не на 4 кілометрі у Одесі чи на харківському базарі куплені. і про то не пишуть, бо у людей є на то гроші і немає причини їм то ставить у аргумент в усі дірки.
показати весь коментар
18.05.2021 11:33 Відповісти
Послушайте ,уважаемые. Мой сын желая провакцинироваться решил позвонить в поликлиники, где открыты пункты вакцинации. В первой же поликлинике в регистратуре дали телефон пункта вакцинации. Он позвонил - его записали и пригласили на сегодня же или на завтра. Он в этот же день провакцинировался. Позвонил нам , сообщил новость и дал телефон. Утром моя супруга позвонила - нас записали на 12 часов. В итоге мы к 13 уже шли домой провацинированные бесплатно. Уже неделю моя супруга рассказывает знакомым - все ужасно удивлены и просят телефон.
Уважаемые, вы сами хоть что-нибудь сделали, чтобы получить вакцину? Похоже 17232 человека сами побеспокоились.
Вспоминается анекдот : Еврей просит Бога выигрыша в лотерею очень слезно. Архангелы говорят:"Ну дайте ,господь, ему выигрыш".Бог в ответ:" Я не против, ну а он пусть хоть лотерейный билет купит".
показати весь коментар
18.05.2021 10:15 Відповісти
Моїм батькам-пенсіонерам телефонував сімейний лікар, пропонував записатися в чергу, але там чекати більше місяця...
показати весь коментар
18.05.2021 10:38 Відповісти
До миллиона уже месяц не доберутся. Степанов вместо того что бы работать и бороться с ковидом сутками на телеканалах пиарился,Ляшко такой же. За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 17 232 особи, загалом - 948 330, - Степанов - Цензор.НЕТ 7763
показати весь коментар
18.05.2021 08:56 Відповісти
так це норма, він повинен заткнутись і мовчати? його розбирають на молєкули, він захищається. чи ти не надаєш йому такого права? так тоді тобі в рашку дорога, там такі норми.
показати весь коментар
18.05.2021 09:33 Відповісти
Норма когда люди умирают,вакцины не было а главный медик на телеканалах сидит,да и Рашку приплел молодец. За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 17 232 особи, загалом - 948 330, - Степанов - Цензор.НЕТ 5624
показати весь коментар
18.05.2021 16:09 Відповісти
так, ще один із кашою у голові і ціллю "а би щось ляпнуть, шоб не мовчки".
показати весь коментар
18.05.2021 16:11 Відповісти
Украина переболела без прививок. Хватит грузить нас этой истерией.
показати весь коментар
18.05.2021 09:04 Відповісти
 
 