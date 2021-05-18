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Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 164,2 млн, жертв уже понад 3,4 млн. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 164,2 млн, жертв уже понад 3,4 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 17 травня у світі зареєстрували 535 371 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 10 733 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 164 279 345 випадків інфікування, з них 535 371 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 404 457 осіб, з них 10 733 за минулу добу.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 164,2 млн, жертв уже понад 3,4 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 143 млн осіб.

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померли 285 осіб, зафіксовано 4095 нових випадків зараження, 17 751 особа видужала

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Туреччина.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 164,2 млн, жертв уже понад 3,4 млн 02

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 28-му позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 8-му, за летальними випадками - 15-ту і 5-ту позицію відповідно.

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Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 164,2 млн, число жертв - более 3,4 млн - Цензор.НЕТ 6009
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18.05.2021 08:47 Відповісти
при цьому ЗАГАЛЬНА смертність за аналогічний період зменшилась....- цікаво правда...
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18.05.2021 09:36 Відповісти
 
 