Через негоду знеструмлено 8 населених пунктів у Дніпропетровській і Херсонській областях, - ДСНС

Унаслідок негоди без електроенергії залишилися 8 населених пунктів у Дніпропетровській і Херсонській областях, в останній також пошкоджено покрівлі 107 будівель, а у Вінницькій підтоплено 8 дворів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7 ранку 18 травня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 8 населених пунктів у 2 областях, а саме: Дніпропетровська – 7 та Херсонська – 1", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Так, у Херсонській області 17 травня до ДСНС надійшла інформація, що на території Каховського, Бериславського та Скадовського районів внаслідок погіршення погодних умов (гроза, шквали та пориви вітру) пошкоджено покрівлі 107 будівель (96 приватних будинків, 3 школи, 2 ДНЗ, 2 амбулаторії, 3 будівлі сільських рад та 1 будинок культури). Жертв та постраждалих немає. Підрозділи ДСНС не залучалися.

У Вінницькій області 17 травня до ДСНС надійшла інформація, що у м. Жмеринка внаслідок інтенсивних опадів сталося підтоплення 8 дворогосподарств. Для відкачування води від ДСНС залучалось 8 осіб та 3 одиниці техніки. Роботи завершено.

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