Звіт Кабміну в Раді може відбутися найближчим часом, якщо буде запит, - Разумков

Звіт уряду про виконану роботу, відповідно до вимог Регламенту ВРУ, може відбутися найближчим часом. Щоправда, якщо на це буде запит від більшості фракцій.

Про це заявив спікер ВР Дмитро Разумков в ефірі політичного шоу "Свобода слова на ICTV", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Однак, за його словами, цього тижня такий звіт вже неможливий, але може відбутися найближчим часом.

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"Цього тижня це вже неможливо буде зробити, але якщо буде запит від більшості фракцій і груп, я думаю, що на наступних пленарних засіданнях ми це зможемо зробити", - сказав Разумков.

Він також зазначив, що вже цієї п'ятниці прем'єр-міністр Денис Шмигаль звітуватиме в стінах парламенту про боротьбу з коронавірусом в Україні.

"Саме таку постанову ухвалювала Верховна Рада України - наскільки вона виконана, що зроблено. Ми будемо чітко контролювати в межах парламентського контролю як виконуються доручення ВР", - пояснив Разумков.