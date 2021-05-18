УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
58733 відвідувача онлайн
Новини Політика України
357 5
ВР (8166) Кабмін (3917) звіт (118) Разумков Дмитро (1283)

Звіт Кабміну в Раді може відбутися найближчим часом, якщо буде запит, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Звіт Кабміну в Раді може відбутися найближчим часом, якщо буде запит, - Разумков

Звіт уряду про виконану роботу, відповідно до вимог Регламенту ВРУ, може відбутися найближчим часом. Щоправда, якщо на це буде запит від більшості фракцій.

Про це заявив спікер ВР Дмитро Разумков в ефірі політичного шоу "Свобода слова на ICTV", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Однак, за його словами, цього тижня такий звіт вже неможливий, але може відбутися найближчим часом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голосування щодо відставки 3 міністрів відбудеться 18 травня на позачерговому засіданні Ради, - Разумков

"Цього тижня це вже неможливо буде зробити, але якщо буде запит від більшості фракцій і груп, я думаю, що на наступних пленарних засіданнях ми це зможемо зробити", - сказав Разумков.

Він також зазначив, що вже цієї п'ятниці прем'єр-міністр Денис Шмигаль звітуватиме в стінах парламенту про боротьбу з коронавірусом в Україні.

"Саме таку постанову ухвалювала Верховна Рада України - наскільки вона виконана, що зроблено. Ми будемо чітко контролювати в межах парламентського контролю як виконуються доручення ВР", - пояснив Разумков.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А если Степнов ляпнет что-то не нужно на последок, что бы подосрать зеленскому? Отчет Кабмина в Раде может состояться в ближайшее время, если будет запрос, - Разумков - Цензор.НЕТ 9887
показати весь коментар
18.05.2021 08:50 Відповісти
Отчет Кабмина в Раде может состояться в ближайшее время, если будет запрос, - Разумков - Цензор.НЕТ 7477
показати весь коментар
18.05.2021 09:01 Відповісти
а разумков і рейтинг брешуть за 28%
показати весь коментар
18.05.2021 09:23 Відповісти
А що, запиту немає? 😰😮 Всьо харашо, прєкрасная маркіза? 🤢 Хоча як й запит до нпучів? Що неучі можуть відповісти? Щіпхати вмюсе знову на Порошенка? Так Порошенко вже двпрок не при справах. 🤢
показати весь коментар
18.05.2021 09:10 Відповісти
турбомоноодобрямс
показати весь коментар
18.05.2021 09:22 Відповісти
 
 