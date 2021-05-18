Звіт Кабміну в Раді може відбутися найближчим часом, якщо буде запит, - Разумков
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Звіт уряду про виконану роботу, відповідно до вимог Регламенту ВРУ, може відбутися найближчим часом. Щоправда, якщо на це буде запит від більшості фракцій.
Про це заявив спікер ВР Дмитро Разумков в ефірі політичного шоу "Свобода слова на ICTV", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Однак, за його словами, цього тижня такий звіт вже неможливий, але може відбутися найближчим часом.
"Цього тижня це вже неможливо буде зробити, але якщо буде запит від більшості фракцій і груп, я думаю, що на наступних пленарних засіданнях ми це зможемо зробити", - сказав Разумков.
Він також зазначив, що вже цієї п'ятниці прем'єр-міністр Денис Шмигаль звітуватиме в стінах парламенту про боротьбу з коронавірусом в Україні.
"Саме таку постанову ухвалювала Верховна Рада України - наскільки вона виконана, що зроблено. Ми будемо чітко контролювати в межах парламентського контролю як виконуються доручення ВР", - пояснив Разумков.
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