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Новини Політика України
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Адвокат Чауса Вишневий: Будуть ще відеозвернення. Усе може перетворитися на гостросюжетний багатосерійний детектив

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Адвокат Чауса Вишневий: Будуть ще відеозвернення. Усе може перетворитися на гостросюжетний багатосерійний детектив

Стиль висловлювань в останньому відеозверненні екссудді-втікача Миколи Чауса свідчить про те, що говорив він проти своєї волі.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив адвокат Чауса Олександр Вишневий.

"Ми обговорили це відео з його дружиною. Дуже багато запитань і нюансів, які насторожують. Починаючи з того, що за всі роки шлюбу він не звертався до дружини саме так, як в цьому відео. Звичайно, він називав її по імені, але інакше. Та й сама стилістика мовлення, те, як побудовані фрази - для нього не характерні. Одяг теж не його ... Ми вважаємо, що всі заяви Чауса у відеозверненні не можуть вважатися добровільними", - уточнив адвокат.

За словами Вишневого, у Чауса не було підстав зникати. Він планував повернутися в Україну і дати свідчення НАБУ у кримінальному провадженні, яке розслідується.

Крім цього, він зазначив, що Чаус у силу його віку навряд чи сам вміє створювати телеграм-канали.

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"А тут раптом вирішив обрати саме такий спосіб спілкування. Ми вже розуміємо чітко, що буде ще ряд відеозвернень. Як би це не перетворилося на багатосерійний блокбастер. При тому, що він перебуває у вакуумі. За відсутності доступу до нього інших людей буде викладатися позиція , яка явно не відповідає його волі ", - висловив упевненість він.

"Більше інформації ми вже дізнаємося з нового телеграм-каналу, в який "добровільно" будуть надходити нові відеоролики від імені Чауса. Припускаю, що це, може, буде гостросюжетний багатосерійний детектив", - заявив адвокат, відповідаючи на питання щодо того, навіщо було організовано викрадення Чауса.

"Вона (ситуація. - Ред.) буде мати, на мій погляд, дуже тривалий розвиток. Мені здається, що буде порційно, детально через Миколу Олексійовича подаватися певна інформація під конкретним вектором, в результаті якої ми всі зможемо розібратися, кому це цікаво, які мотиви і яка кінцева мета", - додав він.

Повний текст інтерв'ю з адвокатом Миколи Чауса Олександром Вишневим читайте тут.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

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Топ коментарі
+14
Знову відосики від зеленського ?
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18.05.2021 09:04
+13
суцільний цирк.
молдавська сторона виявила викрадачів - це українська влада.
то чого вони не можуть офіційно виставити перед камерами це чудо ?
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18.05.2021 09:05
+9
95 квартал запустив новий серіал і обісрався.
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18.05.2021 09:07
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Знову відосики від зеленського ?
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18.05.2021 09:04 Відповісти
суцільний цирк.
молдавська сторона виявила викрадачів - це українська влада.
то чого вони не можуть офіційно виставити перед камерами це чудо ?
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18.05.2021 09:05 Відповісти
Бо які відосики без інтриги. Очевидно, що це буде в серіалі.
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18.05.2021 09:28 Відповісти
да нет скоро пойдет отдельная ветка видосики адвоката Вишневского....
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18.05.2021 09:56 Відповісти
у зеленского есть мечта- посдить Пороха. То что происходит с чаусом - фарс. Очевидно, что его выкрали и перевезли в Украину. Провели соответствующую "работу" ( напугали, купили.....) с одной целью - посадить Пороха. Хоть за что т о, но посадить.
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18.05.2021 09:32 Відповісти
На пол-ставочки в Квартале....
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18.05.2021 09:06 Відповісти
95 квартал запустив новий серіал і обісрався.
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18.05.2021 09:07 Відповісти
Чаус, если ты читаешь это сообщение, то в следующем видосике моргни три раза, что бы мы знали, что тебя держат в заложниках!!! Адвокат Чауса Вишневый: Будут еще видеообращения. Все может превратиться в остросюжетный многосерийный детектив - Цензор.НЕТ 6130
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18.05.2021 09:08 Відповісти
... и пропукай азбукой Морзе адрес, где тебя содержат. Мы тебя вызволим! И посадим, *****, за ту взятку, по поводу которой ты слинял в Молдову.
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18.05.2021 09:10 Відповісти
та він тепер з радістю посидить, аби лиш живим залишитись...
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18.05.2021 09:25 Відповісти
Зрелищ и хлеба!(с)
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18.05.2021 09:08 Відповісти
У нас іх єсть.
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18.05.2021 09:12 Відповісти
Хтось тут недавно виступав про антинародний радянський режим. При СРСР, голуб"ята, цього Чауса вже давно би впіймали, розстріляли, закопали і забули. А "наколядоване", звісно, - конфіскували. І такого мавпування і цирку на дроті не було би. Нас просто мають за дебілів...
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18.05.2021 09:08 Відповісти
Имеют право. Все таки мы сделали себя вместе и все мы преезеднты и це исты на Адвокат Чауса Вишневый: Будут еще видеообращения. Все может превратиться в остросюжетный многосерийный детектив - Цензор.НЕТ 3021
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18.05.2021 09:10 Відповісти
При СРСР і тебе вже б давно " ...впіймали, розстріляли, закопали і забули."

А родичів, звісно - відправили б у Сибір і такого тупого б висеру, звісно б не було.
Тебе ніхто не має за дебіла - ти ним і є...
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18.05.2021 09:17 Відповісти
Тоді б не тільки чауса розстріляти, а всю владу з гори до низу. А чаус вже своє отримав, пальці чорні, на перев'язаній руці, схоже півпальця вже немає. І тортури були не за корупцію, яка стала нормою життя...
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18.05.2021 09:34 Відповісти
Адвокат Чауса Вишневый: Будут еще видеообращения. Все может превратиться в остросюжетный многосерийный детектив - Цензор.НЕТ 6163
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18.05.2021 09:09 Відповісти
Бу-ра-ті-на!
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18.05.2021 09:14 Відповісти
Вгадав! Адвокат Чауса Вишневый: Будут еще видеообращения. Все может превратиться в остросюжетный многосерийный детектив - Цензор.НЕТ 23
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18.05.2021 09:15 Відповісти
не вовком, а вовкай Адвокат Чауса Вишневый: Будут еще видеообращения. Все может превратиться в остросюжетный многосерийный детектив - Цензор.НЕТ 1527
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18.05.2021 09:17 Відповісти
Адвокат Чауса Вишневый: Будут еще видеообращения. Все может превратиться в остросюжетный многосерийный детектив - Цензор.НЕТ 2892
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18.05.2021 09:19 Відповісти
А не забагато честі цьому чаусу щоб щодня про нього писати?
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18.05.2021 09:25 Відповісти
В офісі преЗедента саме про це і мріють, щоб всі забули про цього Чауса.
І про "вагнерівців".
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18.05.2021 09:29 Відповісти
Молдавські посадовці приїхали в Україну і квартальні вирішили зліпити відосик-відмазку для себе. Але це вже трясовина, яка затягує їх все глибше.
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18.05.2021 09:33 Відповісти
Не знаю, кто выкрал Чауса. Не знаю, с какой целью. Но четко понимаю, что все это тупой дешевый гребаный цирк. Чей-то маааааленький тупой мосх сообразил вот такое дело с похищением и видосиками. Есть устойчивое ощущение, что у режиссера этого фарса что-то пошло не так. Не хватило извилин продумать все причинно-следственные связи. Хотя тут как раз понятно, это же высшая нервная деятельность, а откуда она сейчас во власти... Сейчас, похоже, идет лихорадочная работа по назначению крайнего в этом говнище. Адвокат Чауса Вишневий: Будуть ще відеозвернення. Усе може перетворитися на гостросюжетний багатосерійний детектив - Цензор.НЕТ 9756
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18.05.2021 10:39 Відповісти
да ваш Чаус уже либо в Тирасполе, либо в РФ - и гэбня его вертит, как хочет
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18.05.2021 10:56 Відповісти
ничего... ему 95 квартал напишет подходящий сценарий
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18.05.2021 12:32 Відповісти
НОВИЙ ПРЕЗИДЕНТ
З двадцять другим квітня
Відразу все розквітне,
Будуть усі чисті,
Білі та "пушисті".
Йде професіонал-
Сірий кардинал.
Щирий слуга «Бені»,
Ботає по «фені».
Ви всі взяли квиток
На п'ять років, синок…
В «квартальний» серіал,
Для «приколістів» зал.
Візьміть хоч бутерброд,
Який має народ,
Що «дуже» зубожів
Від «байдужих» мужів.
Бо віртуальний хліб
Розсудливість загріб.
Той Петін бутерброд,
Спасе «вумний» народ.
02.04.2019
Анатолій Березенський
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18.05.2021 14:57 Відповісти
просто чаус впервые за долгие годы пару месяцев не бухал.
вот его родные и не узнали.
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19.05.2021 01:58 Відповісти
 
 