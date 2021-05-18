Загострення на Близькому Сході: Палестина повідомляє про 212 загиблих, з них майже третина - діти, Ізраїль - про 10
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Щонайменше 212 палестинців - в тому числі 61 дитина і 36 жінок - були вбиті за тиждень в результаті авіаударів з боку Ізраїлю. У свою чергу Ізраїль повідомив про 10 загиблих, в тому числі двох дітей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
Крім того, за даними Міністерства охорони здоров'я Гази, більше 1 400 осіб дістали поранення.
Десять осіб в Ізраїлі, в тому числі п'ятирічний хлопчик і солдат, були вбиті в результаті ракетного обстрілу з цивільних районів в Секторі Гази цивільних районів в Ізраїлі.
Між євреями та арабами всередині Ізраїлю також спалахнули сутички, в результаті чого десятки людей дістали поранення.
Нагадаємо, 10 травня Сектор Гази обстріляв територію Ізраїлю й отримав у відповідь вогонь. Атака сталася незабаром після палестинських протестів в Східному Єрусалимі проти запланованих виселень палестинців з району Шейх-Джаррах на користь єврейських поселенців. З цього моменту між Ізраїлем і Сектором Гази тривають активні бойові дії.
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И как и у Пуйла, их цель - тупо выиграть на выборах. Такой агрессивной тактикой они разожгли в палестинцах патриотизм и планируют на будущих выборах в Палестине получить подавляющее большинство в парламенте. Ценой в том числе собственных граждан.
взрыв террориста-смертника в толпе подростков в дискотеке «Дольфи»[1][29]21 погибший, 120 ранено; большая часть - дети в возрасте от 14 до 17 лет, в основном выходцы из бывшего Советского Союза.[30]
Как сказал ************.
Вся эта заваруха нужна ХАМАСу только с одной целью - выиграть выборы. Плевать им на арабов. Уже больше палестинцев убили, чем хотели выселить. Этого добивались?
а, ну тогда норм.
Израильтяне всю Газу кормят, поят, дают работу, электричество и топливо. А в ответ летят ракеты. Сколько это можно терпеть? уверяю, что недолго.. Счет на табле вам нравится? отож. Хотели выселить несколько семей - получили сотни трупов. Спасибо ХАМАС и Ирану.
Так нравится? нет? а чего ж.
Палестинские лидеры, которые находятся в тесной связке с боевиками «ХАМАС», говорят о том, что всё это - реакция на действия израильских властей, силовиков. Они говорят, что нынешние обстрелы - это реакция на попытки израильских властей выселить несколько палестинских семей из района Шейх-Джарах в Восточном Иерусалиме. Верховный суд Израиля должен был рассмотреть апелляционную жалобу, однако из-за беспорядков разбирательство было приостановлено. В то же время семьи не были выселены. И это значит, что власти страны пошли на уступки боевикам, которые ещё неделю назад выказали ультиматум, который звучал так: в случае ненадлежащего обращения с палестинскими семьями, боевики нанесут ракетный удар.
Еще одной причиной для атаки, как говорят противники Израиля, было решение властей Иерусалима не допустить мусульман на Храмовую гору во время шествия в День Иерусалима. Он отмечается с тех пор, как израильская армия получила контроль над городом после Шестидневной войны 1967 года.
Действительно, это празднество совпало с месяцем особого для мусульман поста - Рамаданом. Обычно в День Иерусалима жители города с флагами проходят шествием по многим улицам священной столицы. Их путь лежит и через арабский квартал (Старый город). На сей раз израильские власти пошли на уступки и изменили маршрут шествия. Они даже попросили евреев не посещать в эти дни Храмовую гору - святое место, на котором ныне расположена мечеть Аль-Акса.
Мой вывод: ХАМАС искал повод и нашел.
Все.
Повторюсь, погибло уже больше арабов, чем хотели выселить.
Шито белыми нитками.
Совпадение?
тётя роза@Anakoyher
- Изя, Израиль нанёс новую серию ударов по лидерам ХАМАСа.
- С такими делами, Сёма, Лаврову скоро не с кем будет встречаться.
Или детей Израэля им нужно убивать не считая?
Вопрос,конечно,риторический,но мало для СМИ убитых. Израэль рискуя своими детьми,бережет жизни палестинских.