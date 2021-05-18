Адвокат Чауса Вишневий про розслідування викрадення: СБУ відкрила провадження лише через місяць, ДБР взагалі не бачить підстав для цього

Українські правоохоронці не охоче діляться інформацією щодо розслідування викрадення екссудді Миколи Чауса з його адвокатом і сім'єю.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив адвокат Чауса Олександр Вишневий.

Говорячи про можливість екстрадиції Чауса в Україну, адвокат зазначив: "Так, якби він (запит. - Ред.) надійшов. Не забуваймо, що він ще в 2017 році добровільно звернувся в правоохоронні органи Молдови і повідомив про своє місцеперебування на території цієї країни. Це не було секретом. Але у правоохоронців Молдови до нього питань не було".

"Не знаю. Ми направили запити в Інтерпол і найближчим часом отримаємо інформацію про те, чи відбувалися щодо Чауса будь-які процедури, пов'язані з його екстрадицією, чи був він у міжнародному розшуку, чи були запити на його екстрадицію", - заявив адвокат, відповідаючи на запитання, чи було з боку України направлено запит на екстрадицію Чауса.

Коментуючи розслідування викрадення Чауса українськими правоохоронцями, адвокат уточнив, що правоохоронні органи будь-якою інформацією ділитися не хочуть.

"Вони нам не дають інформацію про те, яка кількість кримінальних проваджень розслідується щодо нього і скільки - з його заяв, де він потерпілий ... СБУ відкрила кримінальне провадження (щодо викрадення Чауса. - Ред.), спираючись на інформацію з власних джерел. Погано, правда, що через місяць після зникнення Миколи Олексійовича. А ми подавали заяву в ДБР, Офіс Генпрокурора і Головне слідче управління Нацполіції... А ось сьогодні ми отримали нарешті відповідь від ДБР. Але в ній ідеться про те, що вони не бачать підстав для відкриття кримінального провадження", - заявив Вишневий.

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За його словами, в межах провадження за фактом викрадення Чауса СБУ розслідує "незаконне переміщення через державний кордон, викрадення і незаконне позбавлення особи свободи".

Повний текст інтерв'ю з адвокатом Миколи Чауса Олександром Вишневим читайте тут.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.