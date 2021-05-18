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Новини Політика України
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Київ (8956) Кличко (2179) обшук (796) Бутусов Юрій (2015)

До будинку Кличка під'їхала група озброєних людей в екіпіруванні співробітників правоохоронних органів: вони близько години перебувають у під'їзді, - Бутусов. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

До будинку на Богдана Хмельницького, в якому проживає мер Києва Віталій Кличко, сьогодні о 7.30 під'їхала група озброєних людей в екіпіруванні співробітників правоохоронних органів, які близько години перебувають у під'їзді і поруч з будинком.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"За словами джерел в мерії, сам Кличко о 7.00 виїхав на тренування, і розминувся з цією групою, належність якої поки не встановлена. У квартиру мера поки ніхто не заходить. Постараємося з'ясувати, що це таке – може, це боротьба з корупцією, організованою злочинністю, ну або просто навчання, вирішили зайти в під'їзд і погрітися служиві", - розповів журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обшуки у київських чиновників ОП організував після "зливу" планів Кличка організувати в столиці виконкоми, - джерело

До будинку Кличка підїхала група озброєних людей в екіпіруванні співробітників правоохоронних органів: вони близько години перебувають у підїзді, - Бутусов 01

Нагадаємо, 13 травня правоохоронці провели обшуки в офісному приміщенні комунального підприємства "Київський метрополітен" в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків при проведенні робіт з будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену. Обшуки розпочато на підставі ухвали суду в рамках розслідування кримінального провадження з ухилення від сплати податків. Також в ДФС заявили про обшуки в "Київпастрансі", КП "Київавтошляхміст" та інших міських структурах.

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що розцінює обшуки на комунальних підприємствах та в департаментах КМДА як тиск на столичну владу і на нього особисто.

Також читайте: "Кошмарять столичну владу". Кличко розповів про замовників обшуків у комунальних установах Києва

За даними прокуратури, за результатами обшуків на комунальних підприємствах та в департаментах Київської міськдержадміністрації слідчі повідомили про підозру 11 особам.

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Топ коментарі
+37
Если придут за Кличко - будет Майдан. Совсем охренели.

Я лично готов выйти. Чо за херня? вообще страх потеряли?
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18.05.2021 09:34
+37
Не конкурує, бо Кличко на відміну від зєлєнського не наркоман. До будинку Кличка під'їхала група озброєних людей в екіпіруванні співробітників правоохоронних органів: вони близько години перебувають у під'їзді, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2762
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18.05.2021 09:36
+35
Кличко мешает "зеленому" дерибану.
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18.05.2021 09:33
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ну что все на помощ Кличку или будем по клаве строчить
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18.05.2021 09:55 Відповісти
как только он позовет - сразу пойду. Прямо с работы. И пойду не один.
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18.05.2021 10:03 Відповісти
Почему поклонники бубочки ненавидят Кличко? Совпадение наверное
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18.05.2021 09:55 Відповісти
Они думают, что они пуп земли и любят только себя.
А достижений то никаких - один хаос и падение всего в стране.
Оставьте Кличка в покое, его выбрали киевляне и не надо плевать киевлянам в душу.
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18.05.2021 10:03 Відповісти
Так я Кличко и не думаю трогать . Видел его рядом А зеленым Киев не видать как своего рейтинга
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18.05.2021 10:21 Відповісти
зе ещё в киеве власть не захватили, обезьяну на зонтике какую-то хотят поставить, послушную
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18.05.2021 09:59 Відповісти
Бубочка, если наконец делом не займется, а будет, а будет бегать за Кличком и Порошенко, плохо кончит
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18.05.2021 10:00 Відповісти
Схоже , крім цього він більше нічого і не вміє До будинку Кличка під'їхала група озброєних людей в екіпіруванні співробітників правоохоронних органів: вони близько години перебувають у під'їзді, - Бутусов - Цензор.НЕТ 791 .. Його ,лише для переслідуваня своїх ворогів , Беня і призначив президентом .
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18.05.2021 10:06 Відповісти
Я бы его в этом поддержал, надоело ждать, еще 3 года терпеть эту шоблу нет сил. Лучше со всем за месяц покончить.
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18.05.2021 12:26 Відповісти
Что-то не пойму... Овощ был высокооплачиваемым писателем. Неужели он все-таки успел написать мемуары о своем президентстве? И как сие произведение попало зеле в руки? Он ведь с поразительным упорством идет тем же путем.
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18.05.2021 10:00 Відповісти
Жизнь аскарид не отличается особой вариативностью
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18.05.2021 10:23 Відповісти
Арест, электронный браслет, цугундер. Зе побеждает Кличко и единолично прокладывает себе путь на второй президентский срок
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18.05.2021 10:01 Відповісти
угу. в своих мечтах.
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18.05.2021 10:03 Відповісти
Будет или нет Виталий презом рассуждать пока рано.
А пока он есть мером, выбранным киевлянами. И киевляне не собираются его менять.
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18.05.2021 10:12 Відповісти
он ещё первый не отсидел
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18.05.2021 10:04 Відповісти
Очень приочень врядли.
Один телефонный звонок с той стороны Атлантики и у ЗЕ начинается диарея вместо борьбы с Кличко.
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18.05.2021 10:05 Відповісти
Давай Вава , розсерися з усіма . Чим більше ти собі створиш ворогів, тим краще . Швидше тебе "з'їдять" . До будинку Кличка під'їхала група озброєних людей в екіпіруванні співробітників правоохоронних органів: вони близько години перебувають у під'їзді, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6216 .
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18.05.2021 10:01 Відповісти
Мы вам Виталика не отдадим.
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18.05.2021 10:05 Відповісти
Кому вам,твоему выбору? Совсем заблудился петрович?
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18.05.2021 10:25 Відповісти
Вова с упорством, достойным лучшего применнения, не добивается чего-то в политике и экономике, а пытается выжечь поле вокруг себя.
Это добром не кончится. И никакие пресс-конференции со сказкми о "достижениях" не помогут.
Люди все видят и понимают.А главное чувствует на себе и своих карманах.
Витале простят его некоторые огрешности, потому что он не мстительная крыса, а нормальный чел.
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18.05.2021 10:09 Відповісти
Зе-чмо обісране. Це мабуть воно так вибачається за мертвечука...
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18.05.2021 10:12 Відповісти
Тот случай,когда группе захвата повезло разминуться с Кличко,выходили бы с парадного как в песне поется:
- он как иопнул дуралей,шо я вылетел с туфлей!
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18.05.2021 10:13 Відповісти
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К сожалению Кличко так управлет Киевом, как ЗЕ страной...оба марионетки мафиозных кланов
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18.05.2021 10:18 Відповісти
Ты походу часто под столом у мафиози промышляешь, бо дюже много знаешь😄
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18.05.2021 10:41 Відповісти
олигофрен и наркоман...
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18.05.2021 11:21 Відповісти
Достатньо двояке відношення до Кличка. З одної сторони заміна освітлення, відновлення парків, покращення переходів. Тобто наче непогано виконує свої обов'язки мера. А з іншої сторони неконтрольована забудова. Хоч і більшість дозволів ще видана при "космонавті". Але як видали так і анулювати(насправді не знаю процедури, може там тільки через суди, хз. хто знає напишіть). Але блін альтернатива здається ще гірша у вигляді Верещучкі і їй подібних...
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18.05.2021 10:19 Відповісти
Сообщение о подъезде и сотрудниках в экипировке, напоминает сов. мультик, на котором - наверняка - вырос наш не смешной клоун.
Там мышки в подъезде кричали:
- Леопольд, выходи подлый трус!
В ответ слышалось:
- Ребята давайте жить дружно.

Виталик похож на Кота Леопольда. Навешать мышам следует.
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18.05.2021 10:22 Відповісти
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Цього негідника треба судити як мінімум за знущання над дітьми інвалідами Києва
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18.05.2021 10:24 Відповісти
Над избирателями зеленского? Кличко за свои деньги строил в Киеве площадки для детей еще во времена,когда папаша осла пристраивал своего недоумка на уриста
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18.05.2021 10:29 Відповісти
На, читай не подавись. Желаю тебе на твоих детях убедится в моих словах. https://m.facebook.com/groups/pku.pokolenie/permalink/3013998558887125/
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18.05.2021 11:40 Відповісти
Пусть тебе сторицей вернется.
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18.05.2021 13:28 Відповісти
Я лишь пожелал твоим детям испытать на себе кличковско-гинзбурговскую медецыну, он ведь "класный" мер, и медицына на "вышшем" уровне, и у детей инвалидов по твоему он не ворует. Чего боишся?)
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18.05.2021 14:56 Відповісти
Коли чекати обшуків у коломойського, єрмака, баканова а решти цієї свори?
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18.05.2021 10:28 Відповісти
После приходы Порошенка, либо после захвата властью опзжопой... три группировки которые готовы друг друга порвать...
При этом одна из них контролируестя полностью кацапами, а та что у руля наполовину ибо там просто сброд
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18.05.2021 10:51 Відповісти
пэдалька совсем зарвался, даже ЗЕкрасавцы охренели. как киевляне за него голосовали? хотя после лени космоса...
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18.05.2021 10:31 Відповісти
ЗЕкрасавцы???!!!! Это кто?
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18.05.2021 10:37 Відповісти
Спец по педалькам?
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18.05.2021 10:43 Відповісти
Виталий, если что, киевляне с тобой!
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18.05.2021 10:39 Відповісти
До будинку Кличка під'їхала група озброєних людей в екіпіруванні співробітників правоохоронних органів: вони близько години перебувають у під'їзді, - Бутусов - Цензор.НЕТ 374
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18.05.2021 10:43 Відповісти
..в ситуации с Зелей Найвэлычнишой и Кличко вспомнилась басня "Слон и Моська"
Зеля до сих пор не раздуплилась, что она - случайное НИКТО.. и чем дальше тем мельче.. и, понятно, ей страшно, по-этому и весь этой лай и возня..
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18.05.2021 10:43 Відповісти
Это точно "Слон и Моська"
Не в бровь, а в глаз!
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18.05.2021 10:45 Відповісти
Байден поставил на Кличко
?
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18.05.2021 10:51 Відповісти
Из-за Кличка Майдана не будет, хотя он и многое сделал для его победы. Поскольку он выдающийся спортсмен и просто, возможно, хороший человек. Но, к сожалению, взялся не за своё дело, поскольку, как оказалось, совсем не умеет управлять городским хозяйством. Заводы, как не работали прежде, так и не работают сейчас. Деньги для города изыскивать не умеет. Инфраструктура практически не развивается - огромные транспортные заторы и т.п., мосты, новые дороги и метро не строятся. Контроль над городскими финансовыми потоками полностью упущен (см. судьбу банка "Крещатик"). Правда, "зелёные" тоже не блещут профессионализмом. Словом, на деле - это одного поля ягоды.
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18.05.2021 11:28 Відповісти
Ну, от избирателя Зе это ожидаемо:
Мэр...совсем не умеет управлять городским хозяйством. Заводы, как не работали прежде, так и не работают сейчас(с).
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18.05.2021 11:42 Відповісти
Залякують боксера?
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18.05.2021 14:48 Відповісти
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