До будинку Кличка під'їхала група озброєних людей в екіпіруванні співробітників правоохоронних органів: вони близько години перебувають у під'їзді, - Бутусов. ФОТО
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До будинку на Богдана Хмельницького, в якому проживає мер Києва Віталій Кличко, сьогодні о 7.30 під'їхала група озброєних людей в екіпіруванні співробітників правоохоронних органів, які близько години перебувають у під'їзді і поруч з будинком.
Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"За словами джерел в мерії, сам Кличко о 7.00 виїхав на тренування, і розминувся з цією групою, належність якої поки не встановлена. У квартиру мера поки ніхто не заходить. Постараємося з'ясувати, що це таке – може, це боротьба з корупцією, організованою злочинністю, ну або просто навчання, вирішили зайти в під'їзд і погрітися служиві", - розповів журналіст.
Нагадаємо, 13 травня правоохоронці провели обшуки в офісному приміщенні комунального підприємства "Київський метрополітен" в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків при проведенні робіт з будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену. Обшуки розпочато на підставі ухвали суду в рамках розслідування кримінального провадження з ухилення від сплати податків. Також в ДФС заявили про обшуки в "Київпастрансі", КП "Київавтошляхміст" та інших міських структурах.
Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що розцінює обшуки на комунальних підприємствах та в департаментах КМДА як тиск на столичну владу і на нього особисто.
За даними прокуратури, за результатами обшуків на комунальних підприємствах та в департаментах Київської міськдержадміністрації слідчі повідомили про підозру 11 особам.
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А достижений то никаких - один хаос и падение всего в стране.
Оставьте Кличка в покое, его выбрали киевляне и не надо плевать киевлянам в душу.
А пока он есть мером, выбранным киевлянами. И киевляне не собираются его менять.
Один телефонный звонок с той стороны Атлантики и у ЗЕ начинается диарея вместо борьбы с Кличко.
Это добром не кончится. И никакие пресс-конференции со сказкми о "достижениях" не помогут.
Люди все видят и понимают.А главное чувствует на себе и своих карманах.
Витале простят его некоторые огрешности, потому что он не мстительная крыса, а нормальный чел.
- он как иопнул дуралей,шо я вылетел с туфлей!
Там мышки в подъезде кричали:
- Леопольд, выходи подлый трус!
В ответ слышалось:
- Ребята давайте жить дружно.
Виталик похож на Кота Леопольда. Навешать мышам следует.
При этом одна из них контролируестя полностью кацапами, а та что у руля наполовину ибо там просто сброд
Зеля до сих пор не раздуплилась, что она - случайное НИКТО.. и чем дальше тем мельче.. и, понятно, ей страшно, по-этому и весь этой лай и возня..
Не в бровь, а в глаз!
?
Мэр...совсем не умеет управлять городским хозяйством. Заводы, как не работали прежде, так и не работают сейчас(с).