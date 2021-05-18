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Кличко про обшуки: Ломилися в квартиру, потім злякалися і пішли в іншу. ВIДЕО+ФОТО (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що до дверей його квартири приходили правоохоронці.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

За словами мера Києва, правоохоронці заявили йому, що прийшли до мешканців квартири, яка розташована поверхом нижче. Кличко зазначив, що ця квартира належить співробітникам Оперного театру, але правоохоронці повідомили йому, що вона зараз здається в оренду і до нинішніх її жителів у них нібито виникли запитання.

Мер столиці розповів, що вранці був на тренуванні і йому надійшла інформація, що "озброєні люди увірвалися в під'їзд".

"Ломилися в двері", - сказав Кличко і показав, що над входом у квартиру є камера відеоспостереження.

"Зараз вони чи злякалися, чи щось ще, і пішли в іншу квартиру, у мене таке враження. Хочу сказати, що вони прийшли вранці. О 6:30 я був у спортивному залі, о 7:00 вони прийшли. Двері були зачинені, нікого не було. Вони постояли і пішли далі. Думаю, що надійшла вказівка ​​.... Я не готовий коментувати", - зазначив мер столиці.

Кличко пов'язує це з тим, що в Офісі Президента проходять наради, присвячені йому.

"Це не таємниця. Не секрет те, що сфабриковані речі про несплату податків, наші комунальні підприємства звинувачуються .... Це нонсенс, це неправда. А якщо підрядники не сплатили, будь ласка, ідіть до них. Місто не має до цього ніякого стосунку", - підкреслив Кличко.

На вулиці журналістам мер заявив, що столична влада абсолютно відкрита і прозора.

"Ті, хто займається замовленням таких речей, стовідсотково відповідатимуть", - підсумував Кличко.

Пізніше в Telegram мер Києва прокоментував візит правоохоронців.

"Сьогодні вранці, десь, 7 годині, коли я пішов на тренування, в під’їзд зайшла група озброєних і в шоломах правоохоронців, які перебували там поки я тренувався. Коли я прийшов додому, підіймаючись сходами, побачив групу правоохоронців... На моє питання що відбувається, вони відповіли, що прийшли, нібито, в квартиру двома поверхами нижче моєї. Начебто, ця квартира здається і в них питання до орендарів. Але...Камера встановлена на моєму поверсі зафіксувала, що ці люди підіймалися на мій поверх і дзвонили та стукали в двері моєї квартири. Помилка? Я не думаю", - зазначив Кличко.

"Безпрецедентний тиск на міську владу триває, такого не було навіть за часів Януковича. І за такі незаконні дії і їх режисерам, і виконавцям доведеться відповідати за законом!" - підсумував мер.

Кличко про обшуки: Ломилися в квартиру, потім злякалися і пішли в іншу 01

Кличко спілкується з представниками СБУ

Кличко про обшуки: Ломилися в квартиру, потім злякалися і пішли в іншу 02

Правоохоронці в будинку Кличка

Також читайте: До будинку Кличка під'їхала група озброєних людей в екіпіруванні співробітників правоохоронних органів: вони близько години перебувають у під'їзді, - Бутусов. ФОТО

Нагадаємо, 13 травня правоохоронці провели обшуки в офісному приміщенні комунального підприємства "Київський метрополітен" в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків при проведенні робіт з будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену. Обшуки розпочато на підставі ухвали суду в рамках розслідування кримінального провадження з ухилення від сплати податків. Також в ДФС заявили про обшуки в "Київпастрансі", КП "Київавтошляхміст" та інших міських структурах.

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що розцінює обшуки на комунальних підприємствах та в департаментах КМДА як тиск на столичну владу і на нього особисто.

Також читайте: "Кошмарять столичну владу". Кличко розповів про замовників обшуків у комунальних установах Києва

За даними прокуратури, за результатами обшуків на комунальних підприємствах та в департаментах Київської міськдержадміністрації слідчі повідомили про підозру 11 особам.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+58
Виталя красава.
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18.05.2021 10:07
+52
Зеля вже збитий льотчик, тому вону судорожно прибирає будь- яких конкурентів.
Чому зеленський не боїться повторити долю януковища ? Бо він проспав Майдан !
І не знає ані його причин, ані наслідків.
Оговтається вже на сосні.
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18.05.2021 10:16
+42
Ну пока только ты здесь жидким калом исходишь
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18.05.2021 10:18
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Шоу 95 квартала продовжується.
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18.05.2021 10:40 Відповісти
пошли в бордель Виталика? который расположен акурат в вашем доме пан володимир
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18.05.2021 10:41 Відповісти
кто то верит, что Кличко честный гос служащий? ну либо он даун и дебил, либо в теме коррупционных махинаций! его подписи стоят на многих документах! а то, что там воруют по черному - это 100%! там далеко ходить не надо - посмотреть на каких машинах ездит мэрия, в каких домах/квартирах живет, куда отдыхать ездят... все на зарплату? вот даже у меня скромный х-трейл с расходом 6-6,5 дизеля на 100 км по городу... а в месяц 5 000 грн заплати за топливо! так я относительно мало езжу... а те, на крузаках и прочих слонах? при зарплате в 20-25 тыс грн он в месяц откуда берет 10-15 тыс грн на бенз??? там если копнуть - сажать и сажать... и окажется, что Карслон он был прав!
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18.05.2021 10:43 Відповісти
Копай на Баканова
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18.05.2021 11:22 Відповісти
кличко- голимый вор, но хитрый к сожалению
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18.05.2021 11:36 Відповісти
Перефразуємо:
"кто то верит, что Кличко Зеленський честный гос служащий? ну либо он даун и дебил, либо в теме коррупционных махинаций! его подписи стоят на многих документах! а то, что там воруют по черному - это 100%! там далеко ходить не надо - посмотреть на каких машинах ездит мэрия ОПа, в каких домах/квартирах живет, куда отдыхать ездят... все на зарплату?"
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18.05.2021 11:46 Відповісти
ПерефразировалО? Только Кличко от этого лучше не станет! Скурвился он, 100%! Продался за зеленый рубль, сволочь! Иначе бы он в этой системе не варился
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18.05.2021 17:35 Відповісти
В єтой стране честних у власти нет. Мудрий наріт голосует как скажут по ящику: г+г, интер, украина... беня, фирташ, ахметка...
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18.05.2021 17:56 Відповісти
Знову нові Вовки, Чауси і тому подібні. Таких псів, які виносять такі рішення, треба відстрілювати як у Китаї.
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18.05.2021 10:45 Відповісти
Читаю деякі комени і ще раз впевнююсь, що дехто з хохлів (не українців як по паспорту так і по духу) сходить з розуму від путінської ідеології. А путінська влада продовжує гібридним способом трахати (через торгівлю, хабарі і т. д.) наших запроданців-можновладців.
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18.05.2021 10:51 Відповісти
Байден поставил на Кличко
?
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18.05.2021 10:52 Відповісти
Краткий список кого выбирают в Украине: Клоун, Шапкокрад, Боксёрская груша, Шоколадный король, криминальные авторитеты вроде Гепы. Осталось сделать Сердючку президентом.
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18.05.2021 10:55 Відповісти
Один Артьомушка д'Артеньян Кличко про обшуки: Ломилися в квартиру, потім злякалися і пішли в іншу - Цензор.НЕТ 7597
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18.05.2021 11:10 Відповісти
А чем гринпоц хуже Сердючки?
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18.05.2021 11:17 Відповісти
У тебя на кацапии выбирают вечного валодьку , по имени ху@ло !
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18.05.2021 12:11 Відповісти
Боксёрская груша,
===
Грушей будешь ты, когда с Виталием встретишься Кличко про обшуки: Ломилися в квартиру, потім злякалися і пішли в іншу - Цензор.НЕТ 4841
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18.05.2021 15:28 Відповісти
це якись піпец.....донецьк здали .крим здали а тут в мирній частині цирк устраюють......донецьк або треба було не здавати або всі там мали до одного полягти -присягу даавали....а виходить все навпаки -ви народ воюйте а ми спецпрезначинці будем ваші сімї кашмарити в мирній україні
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18.05.2021 11:01 Відповісти
так такие же мусора и сдавали, только эти приоделись за счёт наворованного из
помощи , собраной союзниками и людьми для армии
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18.05.2021 11:32 Відповісти
мені цікаво що всякі ********** намагаються знайти там де мешкають їхні "фігуранти"
чорну бухгалтерію чи мішки з наліком ?).
тиск та цирк
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18.05.2021 11:04 Відповісти
от зелёного сцаря (во всех смыслах) кроме вОни для всех и мочИ в глаза своего подуставшего лохтората ничего ждать не приходится
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18.05.2021 11:09 Відповісти
зеленский готовится к общению с проплаченными журнашлюхами 20.05
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18.05.2021 11:33 Відповісти
Знову буде Шмарій, Страна.УА з Медвєдєвою та 112 із Панченко та Піховшеком?
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18.05.2021 11:48 Відповісти
Галимый кличковский пиар, набивает рейтинги , мразь, хочет грабить детей инвалидов не только в Киеве, а еще и по всей Украине.
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18.05.2021 11:35 Відповісти
..... і распінать мальчікафф ф трусіках так по-фашистські що аж корови плакатимуть.....
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18.05.2021 11:50 Відповісти
більше схоже на піар зеленського
і ще помсту за програні вибори в Києві.
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18.05.2021 12:19 Відповісти
Голимость зеленой команды не означает что каличко ангел. У детей инвалидов Киева ворует, мерзавец.
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18.05.2021 14:57 Відповісти
Видео есть, что в твою квартиту "ломились", уважаемый? Если есть - выложи в интернете, иначе, мягко говоря, на фейк похоже! Или "у страха глаза велики"? Кличко про обшуки: Ломилися в квартиру, потім злякалися і пішли в іншу - Цензор.НЕТ 3198
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18.05.2021 11:37 Відповісти
"...умышленного уклонения от уплаты налогов..." Если есть проблема, то это для всей страны, не только для Киева. Конечно в трудное финансовое время с госбюджетом что то надо решать. Понятно, подняли тарифы на электричество, еще что? Считают, что из городского бюджета можно что то стянуть, ведь город вроде как то держится, понемногу но что то латается, где то деньги есть. Может поэтому силовики замахиваются на Киев?
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18.05.2021 11:54 Відповісти
Зелені тваринки зовсім з глузду з'іхали , тільки через те , що не змогли в Києві постативити свого смотрящого !
Віталію , жени цих швондєрів поганою мітлою , якщо не допоможе , клич киян - допоможемо 🙂
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18.05.2021 12:08 Відповісти
Не знаю кого там власть хочет уничтожить. Одно могу сказать, рейтинг у Кличко после такого только вырастет.
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18.05.2021 12:14 Відповісти
Вся проблема Кличка як і Порошенка в тому що вони поводяться порядно з дебілами, але зеДебіл і його прихильники розуміють тільки одне силу. По своєму характеру вони є прихвосні, зараз прихвосні Коломойського. Кличку треба один раз прилюдно дати зеДебілу, чи єрмаку по морді і все стане на свої місця всі шавки порозбігаються піджавши хвоста.
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18.05.2021 12:53 Відповісти
сижу уже с попкорном, жду.... Кличко про обшуки: Ломилися в квартиру, потім злякалися і пішли в іншу - Цензор.НЕТ 49 Кличко про обшуки: Ломилися в квартиру, потім злякалися і пішли в іншу - Цензор.НЕТ 49 Кличко про обшуки: Ломилися в квартиру, потім злякалися і пішли в іншу - Цензор.НЕТ 49
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18.05.2021 14:40 Відповісти
то же самое пытался сделать Богдан, даже дело хотели завести, якобы он давал взятку 20 млн., чтобы мэром остаться. Всё сдулось как мыльный пузырь. Где сейчас Богдан? а натравил БОгдана на Кличко опять же Зебил и Каломой.
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18.05.2021 22:43 Відповісти
Кличко про обшуки: Ломилися в квартиру, потім злякалися і пішли в іншу - Цензор.НЕТ 2563
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18.05.2021 15:01 Відповісти
Олигархическая инвест.няня зачищает под себя и своих приближенных олигархов не только экономический рынок Украины,прибирая себе к рукам все активы в том числе Землю,и устраняя население, как конкурента от экономическрй деятельности ни желая развивать экономику страны, но и зачищает политический рынок от конкурентов, ну он же олигархическая няня и понимает толк в рынке, правда в мопольном, который ведет к краху и банкротству страны, но ему это и надо , что бы скупить у обедневшего населения и государства Землю а значит всю страну и првить ею. Потому маленький Зеленский зачишает и политический рынок от конкурентов, что бы окончательно превратить Украину в колонию и нищетой и болещнями устранить население.
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18.05.2021 15:37 Відповісти
и заселить переселенцами евреями из Израиля
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18.05.2021 22:38 Відповісти
Осел оманский уже сколько людей з##бал,что я уверен он своей смертью не умрёт.
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18.05.2021 16:01 Відповісти
Виталя дай в репу клоуну чтобы умолк навеки
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18.05.2021 16:36 Відповісти
Чувствуется почерк зебильних безпредельщиков.
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18.05.2021 17:51 Відповісти
Нет ну учитывая что Киев всё больше превращается в хлам Виталика есть за что потрясти.
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18.05.2021 18:18 Відповісти
Одни брошенные строики на каждом углу чего стоят... а при этом горе потерпевших...
а этот дебил 5 лет ищет и не может найти, с его слов, "механизмов" как достроить! Кличко про обшуки: Ломилися в квартиру, потім злякалися і пішли в іншу - Цензор.НЕТ 4670 Кличко про обшуки: Ломилися в квартиру, потім злякалися і пішли в іншу - Цензор.НЕТ 4670
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19.05.2021 09:09 Відповісти
Виталя выдает желаемое за действительное.. " Ломились.. испугались".. Да они просто мимо шли.. А Виталя начал уже вещи собирать. ( шутка)
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18.05.2021 18:20 Відповісти
Как ломились? Пытались выбить дверь ударами плеч, ударами прикладов или тарана?
Ломиться - пытаться попасть, проникнуть куда-либо силой.
Афанасий Лукич начал ломиться в дверь беседки. Тургенев, Три портрета.
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18.05.2021 19:41 Відповісти
По поличках від Портникова
"Зеленський хоче нокаутувати Кличка" (відео)
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18.05.2021 19:46 Відповісти
Нащо в нього робити трус? Одразу треба було арештовувати і в СІЗО без права застави. Але лохдаун лише цирк розводити може.
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18.05.2021 20:20 Відповісти
Никого не смущает родство Кличко с Медведчуком и Шуфричем?
Кличко про обшуки: Ломилися в квартиру, потім злякалися і пішли в іншу - Цензор.НЕТ 7250

https://tsn.ua/glamur/marchenko-pidtverdila-scho-hrestila-z-volodimirom-klichkom-donku-shufricha-943838.html
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18.05.2021 21:17 Відповісти
Ермак гадит?

Подпиши петицию на увольнение вора и преследователя активистов Революции Достоинства татарова:
https://petition.president.gov.ua/petition/114822?fbclid=IwAR077C8qbct7TuWaOy9qTjkYweqE7ze7jNEMbjUNRA6bPMhoKk5gS2shXZ0

Какое может быть Достоинство, когда воры и бандиты времен яныка вернулись править Украиной!??? Если в конторе ермака-Козыря, которая почему-то правит от имени Президента Украины, сидит всем известный вор и лжец и клеветник (татаров), то сомнений нет, что так называемый ОП - сборище предателей и агентов кремля, и есть лучшее подтверждение того что "Козырь" оперативная кличка ермака по линии фсб.
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19.05.2021 01:11 Відповісти
Кличко про обшуки: Ломилися в квартиру, потім злякалися і пішли в іншу - Цензор.НЕТ 3202
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19.05.2021 07:31 Відповісти
Виталик где мост?
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19.05.2021 08:17 Відповісти
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