Кличко про обшуки: Ломилися в квартиру, потім злякалися і пішли в іншу. ВIДЕО+ФОТО (оновлено)
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Мер Києва Віталій Кличко розповів, що до дверей його квартири приходили правоохоронці.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
За словами мера Києва, правоохоронці заявили йому, що прийшли до мешканців квартири, яка розташована поверхом нижче. Кличко зазначив, що ця квартира належить співробітникам Оперного театру, але правоохоронці повідомили йому, що вона зараз здається в оренду і до нинішніх її жителів у них нібито виникли запитання.
Мер столиці розповів, що вранці був на тренуванні і йому надійшла інформація, що "озброєні люди увірвалися в під'їзд".
"Ломилися в двері", - сказав Кличко і показав, що над входом у квартиру є камера відеоспостереження.
"Зараз вони чи злякалися, чи щось ще, і пішли в іншу квартиру, у мене таке враження. Хочу сказати, що вони прийшли вранці. О 6:30 я був у спортивному залі, о 7:00 вони прийшли. Двері були зачинені, нікого не було. Вони постояли і пішли далі. Думаю, що надійшла вказівка .... Я не готовий коментувати", - зазначив мер столиці.
Кличко пов'язує це з тим, що в Офісі Президента проходять наради, присвячені йому.
"Це не таємниця. Не секрет те, що сфабриковані речі про несплату податків, наші комунальні підприємства звинувачуються .... Це нонсенс, це неправда. А якщо підрядники не сплатили, будь ласка, ідіть до них. Місто не має до цього ніякого стосунку", - підкреслив Кличко.
На вулиці журналістам мер заявив, що столична влада абсолютно відкрита і прозора.
"Ті, хто займається замовленням таких речей, стовідсотково відповідатимуть", - підсумував Кличко.
Пізніше в Telegram мер Києва прокоментував візит правоохоронців.
"Сьогодні вранці, десь, 7 годині, коли я пішов на тренування, в під’їзд зайшла група озброєних і в шоломах правоохоронців, які перебували там поки я тренувався. Коли я прийшов додому, підіймаючись сходами, побачив групу правоохоронців... На моє питання що відбувається, вони відповіли, що прийшли, нібито, в квартиру двома поверхами нижче моєї. Начебто, ця квартира здається і в них питання до орендарів. Але...Камера встановлена на моєму поверсі зафіксувала, що ці люди підіймалися на мій поверх і дзвонили та стукали в двері моєї квартири. Помилка? Я не думаю", - зазначив Кличко.
"Безпрецедентний тиск на міську владу триває, такого не було навіть за часів Януковича. І за такі незаконні дії і їх режисерам, і виконавцям доведеться відповідати за законом!" - підсумував мер.
Кличко спілкується з представниками СБУ
Правоохоронці в будинку Кличка
Нагадаємо, 13 травня правоохоронці провели обшуки в офісному приміщенні комунального підприємства "Київський метрополітен" в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків при проведенні робіт з будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену. Обшуки розпочато на підставі ухвали суду в рамках розслідування кримінального провадження з ухилення від сплати податків. Також в ДФС заявили про обшуки в "Київпастрансі", КП "Київавтошляхміст" та інших міських структурах.
Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що розцінює обшуки на комунальних підприємствах та в департаментах КМДА як тиск на столичну владу і на нього особисто.
За даними прокуратури, за результатами обшуків на комунальних підприємствах та в департаментах Київської міськдержадміністрації слідчі повідомили про підозру 11 особам.
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"кто то верит, что
КличкоЗеленський честный гос служащий? ну либо он даун и дебил, либо в теме коррупционных махинаций! его подписи стоят на многих документах! а то, что там воруют по черному - это 100%! там далеко ходить не надо - посмотреть на каких машинах ездит мэрияОПа, в каких домах/квартирах живет, куда отдыхать ездят... все на зарплату?"
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Грушей будешь ты, когда с Виталием встретишься
помощи , собраной союзниками и людьми для армии
чорну бухгалтерію чи мішки з наліком ?).
тиск та цирк
і ще помсту за програні вибори в Києві.
Віталію , жени цих швондєрів поганою мітлою , якщо не допоможе , клич киян - допоможемо 🙂
а этот дебил 5 лет ищет и не может найти, с его слов, "механизмов" как достроить!
Ломиться - пытаться попасть, проникнуть куда-либо силой.
Афанасий Лукич начал ломиться в дверь беседки. Тургенев, Три портрета.
"Зеленський хоче нокаутувати Кличка" (відео)
https://tsn.ua/glamur/marchenko-pidtverdila-scho-hrestila-z-volodimirom-klichkom-donku-shufricha-943838.html
Подпиши петицию на увольнение вора и преследователя активистов Революции Достоинства татарова:
https://petition.president.gov.ua/petition/114822?fbclid=IwAR077C8qbct7TuWaOy9qTjkYweqE7ze7jNEMbjUNRA6bPMhoKk5gS2shXZ0
Какое может быть Достоинство, когда воры и бандиты времен яныка вернулись править Украиной!??? Если в конторе ермака-Козыря, которая почему-то правит от имени Президента Украины, сидит всем известный вор и лжец и клеветник (татаров), то сомнений нет, что так называемый ОП - сборище предателей и агентов кремля, и есть лучшее подтверждение того что "Козырь" оперативная кличка ермака по линии фсб.