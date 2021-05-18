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Новини Політика України
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ВР (11722) звільнення (1511) Петрашко (82) Степанов Максим (2015) Криклій (310) Разумков Дмитро (1449)

Разумков на сьогодні скликає позачергове засідання Ради: Розглянуть відставку Степанова, Петрашка та Криклія. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков скликає позачергове засідання парламенту, на якому розглянуть відставку міністрів розвитку економіки, інфраструктури та охорони здоров'я.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Разумков повідомив у Facebook.

"Підписав розпорядження про проведення сьогодні позачергового засідання о 16:00. На ньому розглянемо три питання:

- про звільнення міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства;
- про звільнення міністра інфраструктури;
- про звільнення міністра охорони здоров'я", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня прем'єр-міністр Денис Шмигаль направив до Верховної Ради подання про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко і міністр інфраструктури Владислав Криклій 14 травня подали заяви про відставку.

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Разумков на сьогодні скликає позачергове засідання Ради: Розглянуть відставку Степанова, Петрашка та Криклія 01

Автор: Наталя Джума
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Радуцького теж потрібно знімати, він організатор тих кримінально корупційних схем які реалізовував Степанов!
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18.05.2021 10:04 Відповісти
Я думаю Степанова нужно оставить. Ну не может обмановать человек у которого курточка за 620 000 гривен. Слишком хлебная должность, что бы ее протерять Разумков на сегодня созывает внеочередное заседание Рады: Рассмотрят отставку Степанова, Петрашко и Криклия - Цензор.НЕТ 883
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18.05.2021 10:05 Відповісти
Я думаю Степанова та Радуцького посадять за корупцію та бездіяльність в медицині під час епідемії та війни!
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18.05.2021 10:10 Відповісти
А я думаю, что не посадят. О посадках годами только бла-бла-бла, а так никого и не посадили.
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18.05.2021 10:42 Відповісти
Та й штани ще він не купив за 620 000 гр.
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18.05.2021 10:53 Відповісти
#SaveStepanovFromZebila Разумков на сегодня созывает внеочередное заседание Рады: Рассмотрят отставку Степанова, Петрашко и Криклия - Цензор.НЕТ 1229
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18.05.2021 10:04 Відповісти
А Витя выйдет? У него же браслет вроде...
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18.05.2021 10:04 Відповісти
это уже какая дрим-тим по счету облажалась?
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18.05.2021 10:22 Відповісти
 
 