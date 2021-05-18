Разумков на сьогодні скликає позачергове засідання Ради: Розглянуть відставку Степанова, Петрашка та Криклія. ДОКУМЕНТ
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Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков скликає позачергове засідання парламенту, на якому розглянуть відставку міністрів розвитку економіки, інфраструктури та охорони здоров'я.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Разумков повідомив у Facebook.
"Підписав розпорядження про проведення сьогодні позачергового засідання о 16:00. На ньому розглянемо три питання:
- про звільнення міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства;
- про звільнення міністра інфраструктури;
- про звільнення міністра охорони здоров'я", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, минулого тижня прем'єр-міністр Денис Шмигаль направив до Верховної Ради подання про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко і міністр інфраструктури Владислав Криклій 14 травня подали заяви про відставку.
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