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Кабмін виділив 18 млн грн на одноразову допомогу сім'ям учасників АТО, які загинули, та особам, що отримали інвалідність

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Кабмін виділив 18 млн грн на одноразову допомогу сім'ям учасників АТО, які загинули, та особам, що отримали інвалідність

Кабінет Міністрів України виділив 18 млн 374,05 тис. грн для надання одноразової грошової допомоги членам сімей семи загиблих військовослужбовців і дев'ятнадцяти військовослужбовцям, які отримали інвалідність під час участі в антитерористичній операції (АТО) на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розпорядженні уряду №451 від 17 травня.

Членам сімей загиблих буде виплачено допомогу в розмірі 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на дату загибелі, а тим, хто отримав інвалідність, залежно від групи - від 250 до 400 прожиткових мінімумів.

Тим, хто отримав I групу інвалідності, буде виплачено 400 прожиткових мінімумів для працездатних, II групу - 300 прожиткових мінімумів, III групу - 250 прожиткових мінімумів.

Також читайте: Зеленський просить Раду позачергово розглянути поправку до закону щодо соцзахисту людей з інвалідністю для усунення юридичної колізії

Автор: Наталя Джума
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С "зряплатами и премиями" Кобелева, Витренко и прочих упырей...Это выглядит как издевательство и нагадили всем в лицо.
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18.05.2021 10:22 Відповісти
правильно.
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19.05.2021 01:52 Відповісти
 
 