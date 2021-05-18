Кабмін виділив 18 млн грн на одноразову допомогу сім'ям учасників АТО, які загинули, та особам, що отримали інвалідність
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Кабінет Міністрів України виділив 18 млн 374,05 тис. грн для надання одноразової грошової допомоги членам сімей семи загиблих військовослужбовців і дев'ятнадцяти військовослужбовцям, які отримали інвалідність під час участі в антитерористичній операції (АТО) на Донбасі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розпорядженні уряду №451 від 17 травня.
Членам сімей загиблих буде виплачено допомогу в розмірі 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на дату загибелі, а тим, хто отримав інвалідність, залежно від групи - від 250 до 400 прожиткових мінімумів.
Тим, хто отримав I групу інвалідності, буде виплачено 400 прожиткових мінімумів для працездатних, II групу - 300 прожиткових мінімумів, III групу - 250 прожиткових мінімумів.
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