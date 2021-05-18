УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11559 відвідувачів онлайн
Новини Події
9 073 15
Держприкордонслужба (4315) контрабанда (1550) Миколаїв (1335)

Взуття, парфуми, автозапчастини тощо: прикордонники другий день розвантажують рекордну партію контрабанди з теплохода з цементом у Миколаєві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

Прикордонники виявили рекордну партію контрабанди, яку привезли на теплоході з цементом у Миколаїв. Орієнтовно, на судні прибуло 13 тонн контрабанди. Станом на 8 ранку вже вивантажено три чверті контейнерів з незаконним товаром.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Тонни краму – взуття, спортивні костюми, купальники, парфуми, автозапчастини тощо намагалися незаконно перемістити на територію України під виглядом цементу. Контрабандний вантаж прибув в Україну іноземним судном через Миколаївський порт. Зверху судно дійсно було завантажене цементом, під яким ховали більш коштовний товар", - йдеться в повідомленні.

Незаконний вантаж виявили вчора, 17 травня, у ході реалізації оперативної інформації прикордонники Херсонського та Одеського загонів у взаємодії з Регіональним управлінням Морської охорони Держприкордонслужби України.

Взуття, парфуми, автозапчастини тощо: прикордонники другий день розвантажують рекордну партію контрабанди з теплохода з цементом у Миколаєві 01

Заходи проводилися на виконання завдань з протидії правопорушенням, пов’язаних з мінімізацію митних платежів, визначених постановою координаційної наради правоохоронних органів Миколаївської області, яка проводилася під головуванням керівництва Миколаївської обласної прокуратури, із залученням слідчих ДБР.

Дивіться також: Буковинець намагався провезти в Румунію набитий сигаретами торт "Наполеон", - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Взуття, парфуми, автозапчастини тощо: прикордонники другий день розвантажують рекордну партію контрабанди з теплохода з цементом у Миколаєві 02

Наразі слідчі дії тривають та встановлюється коло причетних до незаконної оборудки осіб. Триває вивантаження біг-бегів (м’яких контейнерів) з контрабандним крамом.

Взуття, парфуми, автозапчастини тощо: прикордонники другий день розвантажують рекордну партію контрабанди з теплохода з цементом у Миколаєві 03
Фото: сайт Держприкордонслужби

Після проведення відповідних експертиз та перерахунку буде встановлена сума оцінки товарів.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
афера века раскрыта - что не так с коломойшей и прочими ахметками?
показати весь коментар
18.05.2021 10:35
+3
Нагадало .... це-ментовоз Взуття, парфуми, автозапчастини тощо: прикордонники виявили рекордну партію контрабанди на теплоході з цементом у Миколаєві - Цензор.НЕТ 6549
показати весь коментар
18.05.2021 10:37
+3
"пограничники второй день разгружают рекордную партию контрабанды с теплохода..."-а подождать тех,кто заявится разгружать всё это добро? Или они и есть "те"? Взуття, парфуми, автозапчастини тощо: прикордонники другий день розвантажують рекордну партію контрабанди з теплохода з цементом у Миколаєві - Цензор.НЕТ 9835
показати весь коментар
18.05.2021 11:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
афера века раскрыта - что не так с коломойшей и прочими ахметками?
показати весь коментар
18.05.2021 10:35 Відповісти
Нагадало .... це-ментовоз Взуття, парфуми, автозапчастини тощо: прикордонники виявили рекордну партію контрабанди на теплоході з цементом у Миколаєві - Цензор.НЕТ 6549
показати весь коментар
18.05.2021 10:37 Відповісти
от ето "школа"... цілий тобі "універ" накрили, бггг

- Так що ж таке ота «школа»? - не витримував МК.

- А ви що? Справді не знаєте? Чи жартуєте? Начебто севастопольська дитина, Дмитрику, мав би бути в курсі. «Школа» - то колоніальні товари, які моряк везе на продаж. Усі ті килими, перуки, люрексові хустини, мохер, кримплен, апаратура, джинси і таке інше. Тобто офіційно вважається, що везе для себе. Але насправді - до комісійного магазину. Комерція, одним словом. А ті «комки» ще й перевіряють час від часу. Можна й без візи залишитися, якщо під чергову кампанію боротьби зі спекулянтами потрапиш. Тому зручніше це все оформляти на дружину…

- Отже без дружини - як без рук, - резюмував МК.

- Правильно, Дмитрику. Кмітливість так і пре. От же ж попадеться комусь щастячко.

- Не сім'я а комерційний трест якийсь виходить. Якщо буду одружуватися, то лише на бухгалтерові. Але чому «школа»? - не вгавав МК.

- Ну, це вам, радистам треба дякувати. Говорити по радіо про комерцію забороняють, власне, ви, як радисти, зобов'язані за цим слідкувати. А ціни ж змінюються, що везти вигідно додому незрозуміло. І ось одна одеситка вигадала: «Була вчора у дочки в школі, - каже. - Вчителька просила придбати для школи ФІРАНКИ. Як зрозумів? ФІРАНКИ.» Ну а потім - цілий список, включаючи бюстгальтери - ДЛЯ ШКОЛИ.

- Оце ж хтось із вашого брата-радиста не витримав таємниці радіозв'язку і роздзвонив по всьому світові про ту «школу». Так і прижилося. Але добре, який заробіток там у вас, молоді піаністи, виходить? Степан?

- 1450 карбованців і 175 доларів на руки…

- Аби ж то на руки! - несподівано завелася Кукіна. Вирахуйте подохідний, ну, з вас ще за бездітність, за цигарки, які ви «на лавочку» в рейсі брали, за приватні радіограми й телефонні перемовини (хоча, це теж не для вас, радистам - безкоштовно). Крім того, 10% заробітку виплачують не одразу, а лише коли вся риба реалізується. Ну невже ви не звертали увагу? Коли морожену рибу продають у тому ж гастрономі, на кожному картонному пакові стоїть великий чорнильний штамп з назвою пароплава, який ту рибу заморозив, з датою, часом, і навіть прізвищем технолога. Це спеціально для рекламацій. Оті 10% про запас. Якщо риба некондиційна, магазини надсилають рекламації, і можна розібратися з кого саме ті гроші слід вирахувати.

- На руки! - не могла зупинитися Кукіна. - А ще в рибалок є мила традиція отримувати так званий «відхідний» аванс за декілька днів до рейсу і «прихідний» аванс одразу по приходу в порт, і гроші ці у сумі заробітку навіть не рахувати - геть усі залишати у портових шинках. Коли китобійна флотилія «Слава» поверталася до Одеси після дев'яти місяців океану, її капітан-директор Соляник на три дні орендував ресторан на Пушкінській повністю. Лише таксисти під дверима чергували і тих китобоїв, які вже дійшли до кондиції, геть лика не в'яжуть, по домівках розвозили. Отож рахуйте, триста - «відхідний аванець», п'ятсот - «прихідний». Скільки там «на руки» у вас залишилось?

- Ось і поживи з такими «здобитчиками». Ніякий бухгалтер, Дмитрику, з такими «ГОДУВАЛЬНИКАМИ» тобі бюджет без дефіциту не зведе, не сподівайся. Ось мій Кукін… А, та що там говорити! - А. Санченко http://www.gak.com.ua/creatives/1/8007
(у кн. "Нариси бурси", Київ, Темпора, 2011.)
показати весь коментар
18.05.2021 10:44 Відповісти
Взуття, парфуми, автозапчастини тощо: прикордонники виявили рекордну партію контрабанди на теплоході з цементом у Миколаєві - Цензор.НЕТ 6432
показати весь коментар
18.05.2021 10:57 Відповісти
Взуття, парфуми, автозапчастини тощо: прикордонники виявили рекордну партію контрабанди на теплоході з цементом у Миколаєві - Цензор.НЕТ 5267 Взуття, парфуми, автозапчастини тощо: прикордонники виявили рекордну партію контрабанди на теплоході з цементом у Миколаєві - Цензор.НЕТ 1952
показати весь коментар
18.05.2021 11:04 Відповісти
Залить водой, и выдать получателю Взуття, парфуми, автозапчастини тощо: прикордонники виявили рекордну партію контрабанди на теплоході з цементом у Миколаєві - Цензор.НЕТ 6502
показати весь коментар
18.05.2021 11:02 Відповісти
"пограничники второй день разгружают рекордную партию контрабанды с теплохода..."-а подождать тех,кто заявится разгружать всё это добро? Или они и есть "те"? Взуття, парфуми, автозапчастини тощо: прикордонники другий день розвантажують рекордну партію контрабанди з теплохода з цементом у Миколаєві - Цензор.НЕТ 9835
показати весь коментар
18.05.2021 11:41 Відповісти
Контрабандисты - лохи. Учитесь у евробляхеров. Пару демонстраций под ОП и растаможку снизят в 5 раз.
показати весь коментар
18.05.2021 11:58 Відповісти
Не пресс-секретарь, а пресс-секреТУТКА у пограничников. Куда смотрит их руководство, когда на публику выпускают вот таких населиконеных девиц? Такое впечатление, что ее оторвали от сеанса ролевых игр для озвучки новости. В форме с лицом шлюхи.
показати весь коментар
18.05.2021 12:05 Відповісти
Документы на груз есть,пусть не пистят.
показати весь коментар
18.05.2021 12:19 Відповісти
Духи в канистрах? Дайте две.
показати весь коментар
18.05.2021 12:25 Відповісти
А цемент,точно цемент? Не колумбийская соль? Не?(с текста Василия Рыбникова)
показати весь коментар
18.05.2021 12:36 Відповісти
Прибыл в Николаев откуда? Материализовался из ничего? Для чего такая скромность?
показати весь коментар
18.05.2021 13:01 Відповісти
Порох ніяк незаспокоїться, гонить контрабас і гонить.
показати весь коментар
18.05.2021 13:50 Відповісти
молодцы, что задержали.
показати весь коментар
19.05.2021 01:51 Відповісти
 
 