Взуття, парфуми, автозапчастини тощо: прикордонники другий день розвантажують рекордну партію контрабанди з теплохода з цементом у Миколаєві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Прикордонники виявили рекордну партію контрабанди, яку привезли на теплоході з цементом у Миколаїв. Орієнтовно, на судні прибуло 13 тонн контрабанди. Станом на 8 ранку вже вивантажено три чверті контейнерів з незаконним товаром.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
"Тонни краму – взуття, спортивні костюми, купальники, парфуми, автозапчастини тощо намагалися незаконно перемістити на територію України під виглядом цементу. Контрабандний вантаж прибув в Україну іноземним судном через Миколаївський порт. Зверху судно дійсно було завантажене цементом, під яким ховали більш коштовний товар", - йдеться в повідомленні.
Незаконний вантаж виявили вчора, 17 травня, у ході реалізації оперативної інформації прикордонники Херсонського та Одеського загонів у взаємодії з Регіональним управлінням Морської охорони Держприкордонслужби України.
Заходи проводилися на виконання завдань з протидії правопорушенням, пов’язаних з мінімізацію митних платежів, визначених постановою координаційної наради правоохоронних органів Миколаївської області, яка проводилася під головуванням керівництва Миколаївської обласної прокуратури, із залученням слідчих ДБР.
Наразі слідчі дії тривають та встановлюється коло причетних до незаконної оборудки осіб. Триває вивантаження біг-бегів (м’яких контейнерів) з контрабандним крамом.
Фото: сайт Держприкордонслужби
Після проведення відповідних експертиз та перерахунку буде встановлена сума оцінки товарів.
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- Так що ж таке ота «школа»? - не витримував МК.
- А ви що? Справді не знаєте? Чи жартуєте? Начебто севастопольська дитина, Дмитрику, мав би бути в курсі. «Школа» - то колоніальні товари, які моряк везе на продаж. Усі ті килими, перуки, люрексові хустини, мохер, кримплен, апаратура, джинси і таке інше. Тобто офіційно вважається, що везе для себе. Але насправді - до комісійного магазину. Комерція, одним словом. А ті «комки» ще й перевіряють час від часу. Можна й без візи залишитися, якщо під чергову кампанію боротьби зі спекулянтами потрапиш. Тому зручніше це все оформляти на дружину…
- Отже без дружини - як без рук, - резюмував МК.
- Правильно, Дмитрику. Кмітливість так і пре. От же ж попадеться комусь щастячко.
- Не сім'я а комерційний трест якийсь виходить. Якщо буду одружуватися, то лише на бухгалтерові. Але чому «школа»? - не вгавав МК.
- Ну, це вам, радистам треба дякувати. Говорити по радіо про комерцію забороняють, власне, ви, як радисти, зобов'язані за цим слідкувати. А ціни ж змінюються, що везти вигідно додому незрозуміло. І ось одна одеситка вигадала: «Була вчора у дочки в школі, - каже. - Вчителька просила придбати для школи ФІРАНКИ. Як зрозумів? ФІРАНКИ.» Ну а потім - цілий список, включаючи бюстгальтери - ДЛЯ ШКОЛИ.
- Оце ж хтось із вашого брата-радиста не витримав таємниці радіозв'язку і роздзвонив по всьому світові про ту «школу». Так і прижилося. Але добре, який заробіток там у вас, молоді піаністи, виходить? Степан?
- 1450 карбованців і 175 доларів на руки…
- Аби ж то на руки! - несподівано завелася Кукіна. Вирахуйте подохідний, ну, з вас ще за бездітність, за цигарки, які ви «на лавочку» в рейсі брали, за приватні радіограми й телефонні перемовини (хоча, це теж не для вас, радистам - безкоштовно). Крім того, 10% заробітку виплачують не одразу, а лише коли вся риба реалізується. Ну невже ви не звертали увагу? Коли морожену рибу продають у тому ж гастрономі, на кожному картонному пакові стоїть великий чорнильний штамп з назвою пароплава, який ту рибу заморозив, з датою, часом, і навіть прізвищем технолога. Це спеціально для рекламацій. Оті 10% про запас. Якщо риба некондиційна, магазини надсилають рекламації, і можна розібратися з кого саме ті гроші слід вирахувати.
- На руки! - не могла зупинитися Кукіна. - А ще в рибалок є мила традиція отримувати так званий «відхідний» аванс за декілька днів до рейсу і «прихідний» аванс одразу по приходу в порт, і гроші ці у сумі заробітку навіть не рахувати - геть усі залишати у портових шинках. Коли китобійна флотилія «Слава» поверталася до Одеси після дев'яти місяців океану, її капітан-директор Соляник на три дні орендував ресторан на Пушкінській повністю. Лише таксисти під дверима чергували і тих китобоїв, які вже дійшли до кондиції, геть лика не в'яжуть, по домівках розвозили. Отож рахуйте, триста - «відхідний аванець», п'ятсот - «прихідний». Скільки там «на руки» у вас залишилось?
- Ось і поживи з такими «здобитчиками». Ніякий бухгалтер, Дмитрику, з такими «ГОДУВАЛЬНИКАМИ» тобі бюджет без дефіциту не зведе, не сподівайся. Ось мій Кукін… А, та що там говорити! - А. Санченко http://www.gak.com.ua/creatives/1/8007
(у кн. "Нариси бурси", Київ, Темпора, 2011.)