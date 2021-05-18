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Російські найманці сфабрикували і широко розгорнули чергову кампанію з дискредитації ЗСУ, - українська сторона СЦКК про глушіння безпілотника ОБСЄ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Українська сторона СЦКК повідомляє, що проросійські найманці сфабрикували і широко розгорнули чергову кампанію з дискредитації ЗС України. В основі провокаційного наративу окупантів - інцидент з БПЛА СММ дальнього радіусу дії, який зазнав аварії над підконтрольною уряду України територією 17 травня поточного року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву української сторони СЦКК.

"Інформуємо, що сталося це в результаті цілеспрямованого перешкоджання з боку окупантів польотів БПЛА Місії. Особливістю БПЛА далекого радіусу дії S-100 є моніторинг як лінії розмежування, так і державного кордону між Україною і РФ, що заважає Кремлю вільно поставляти збройним формуванням РФ в ОРДЛО озброєння і військову техніку ", - випливає з повідомлення.

"За оцінкою Української сторони СЦКК протягом квітня-травня майже кожен запланований політ S-100, вже зі зльоту в населеному пункті Степанівка, зазнавав перешкод внаслідок глушіння. 17 травня зафіксовано активні перешкоди системам керування літального апарату, упродовж всього дня, починаючи з 4.30. Перешкоди були встановлені станціями РЕБ РФ (типу Р-330 "Житель") російського виробництва. Дальність роботи зазначених станцій РЕБ становить 60 - 90 км", - додали в СЦКК.

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При цьому наголошується, що розміщення таких станцій у населених пунктах Кадіївка, Горлівка, Донецьк та Новоазовськ, дозволяє впливати на роботу БПЛА вздовж усієї лінії розмежування.

Російські найманці сфабрикували і широко розгорнули чергову кампанію з дискредитації ЗСУ, - українська сторона СЦКК про глушіння безпілотника ОБСЄ 01

"Подібні факти вже неодноразово фіксувалися українською стороною, починаючи з середини березня 2021 року. За статистикою, кількість запусків Місією БПЛА з підконтрольної Україні території у півтора рази перевищує кількість аналогічних запусків з непідконтрольних районів. Якщо додати до цієї статистики кількість випадків перешкоджання діяльності патрулів СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях, об’єктивно вимальовується картина системних дій окупантів по зниженню ефективності роботи Місії", - слід далі.

"Супутньою метою дій окупантів, як і раніше, є дискредитація ЗС України перед СММ ОБСЄ та Європейською спільнотою. Не даремно найманцями "влучно" обрано час провокації - напередодні засідань ТКГ на тлі активізації міжнародних партнерів по підтримці України в контексті пошуку шляхів вирішення конфлікту та приїзду високоповажних іноземних делегацій до району ООС", - додали в українській стороні в СЦКК.

"Українська сторона СЦКК об'єктивно інформує СММ ОБСЄ про порушення з боку окупантів та всіляко сприяє Місії у виконанні Мандату. У фокусі особливої уваги української сторони є безперешкодне виконання завдань моніторингу ситуації СММ ОБСЄ усіма наявними силами та засобами", - підсумували в СЦКК.

Автор: Анастасія Потіха
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Российские наемники сфабриковали и широко развернули очередную кампанию по дискредитации ВСУ, - украинская сторона СЦКК о глушении беспилотника ОБСЕ - Цензор.НЕТ 9936

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18.05.2021 10:46 Відповісти
Лохі з центру боротьби з дезінформацією як завжди у сраці
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18.05.2021 10:48 Відповісти
Я не очень понял.
Наемники РФ постоянно препятствуют миссии ОБСЕ в т.ч. глушат их беспилотники. Это произошло в очередной, сотый по счету раз. Это понятно.
А в чем конкретно заключается "сфабриковали и широко развернули очередную кампанию по дискредитации ВС Украины" ? Что сфабриковали? Где и как "развернули"? В чем проявляется "дискредитация ВС Украины перед СММ ОБСЕ и Европейским сообществом"?
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18.05.2021 11:53 Відповісти
 
 