Російські найманці сфабрикували і широко розгорнули чергову кампанію з дискредитації ЗСУ, - українська сторона СЦКК про глушіння безпілотника ОБСЄ

Українська сторона СЦКК повідомляє, що проросійські найманці сфабрикували і широко розгорнули чергову кампанію з дискредитації ЗС України. В основі провокаційного наративу окупантів - інцидент з БПЛА СММ дальнього радіусу дії, який зазнав аварії над підконтрольною уряду України територією 17 травня поточного року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву української сторони СЦКК.

"Інформуємо, що сталося це в результаті цілеспрямованого перешкоджання з боку окупантів польотів БПЛА Місії. Особливістю БПЛА далекого радіусу дії S-100 є моніторинг як лінії розмежування, так і державного кордону між Україною і РФ, що заважає Кремлю вільно поставляти збройним формуванням РФ в ОРДЛО озброєння і військову техніку ", - випливає з повідомлення.

"За оцінкою Української сторони СЦКК протягом квітня-травня майже кожен запланований політ S-100, вже зі зльоту в населеному пункті Степанівка, зазнавав перешкод внаслідок глушіння. 17 травня зафіксовано активні перешкоди системам керування літального апарату, упродовж всього дня, починаючи з 4.30. Перешкоди були встановлені станціями РЕБ РФ (типу Р-330 "Житель") російського виробництва. Дальність роботи зазначених станцій РЕБ становить 60 - 90 км", - додали в СЦКК.

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При цьому наголошується, що розміщення таких станцій у населених пунктах Кадіївка, Горлівка, Донецьк та Новоазовськ, дозволяє впливати на роботу БПЛА вздовж усієї лінії розмежування.

"Подібні факти вже неодноразово фіксувалися українською стороною, починаючи з середини березня 2021 року. За статистикою, кількість запусків Місією БПЛА з підконтрольної Україні території у півтора рази перевищує кількість аналогічних запусків з непідконтрольних районів. Якщо додати до цієї статистики кількість випадків перешкоджання діяльності патрулів СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях, об’єктивно вимальовується картина системних дій окупантів по зниженню ефективності роботи Місії", - слід далі.

"Супутньою метою дій окупантів, як і раніше, є дискредитація ЗС України перед СММ ОБСЄ та Європейською спільнотою. Не даремно найманцями "влучно" обрано час провокації - напередодні засідань ТКГ на тлі активізації міжнародних партнерів по підтримці України в контексті пошуку шляхів вирішення конфлікту та приїзду високоповажних іноземних делегацій до району ООС", - додали в українській стороні в СЦКК.

"Українська сторона СЦКК об'єктивно інформує СММ ОБСЄ про порушення з боку окупантів та всіляко сприяє Місії у виконанні Мандату. У фокусі особливої уваги української сторони є безперешкодне виконання завдань моніторингу ситуації СММ ОБСЄ усіма наявними силами та засобами", - підсумували в СЦКК.