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Україна робить усе, щоб повернути Крим, - Зеленський у День боротьби за права кримськотатарського народу

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Україна робить усе, щоб повернути Крим, - Зеленський у День боротьби за права кримськотатарського народу

Президент України Володимир Зеленський у День боротьби за права кримськотатарського народу нагадав, що українська сторона робить усе можливе для захисту прав жителів окупованого Криму та повернення півострова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твітері.

"77 років тому все кримськотатарське населення було депортовано з Криму. Через це вони втратили приблизно 50% людей. 7 років тому Крим був окупований Росією. Україна робить усе, щоб захистити права потерпілих там і повернути півострів. Ось чому ми започаткували Кримську платформу", - написав Зеленський

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія переслідує понад 90 кримських татар за політичними мотивами, - Денісова

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+20
Б Р Е Х У Н.
Якщо спитати, що конкретно Україна робить, воно тільки бекатиме.
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18.05.2021 10:36
+11
Сказал же - делает ВСЁ!
Украина делает все, чтобы вернуть Крым, - Зеленский в День борьбы за права крымскотатарского народа - Цензор.НЕТ 1087
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18.05.2021 10:39
+11
Україна робить усе, щоб повернути Крим, - Зеленський у День боротьби за права кримськотатарського народу - Цензор.НЕТ 7189
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18.05.2021 10:46
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Б Р Е Х У Н.
Якщо спитати, що конкретно Україна робить, воно тільки бекатиме.
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18.05.2021 10:36 Відповісти
Сказал же - делает ВСЁ!
Украина делает все, чтобы вернуть Крым, - Зеленский в День борьбы за права крымскотатарского народа - Цензор.НЕТ 1087
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18.05.2021 10:39 Відповісти
Україна робить усе, щоб повернути Крим, - Зеленський у День боротьби за права кримськотатарського народу - Цензор.НЕТ 7189
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18.05.2021 10:46 Відповісти
пилять.. по моему только на словах все властьимущие борются за Крым... народ, кто то ловит кайф от выступления властьимущих, меня никогда подобные выступления не восхищали, потрачено куча времени , средств для этого ролика.. лучше бы направили на покупку квыадрокоптера , а то вон волонтеры собирают, т.к. нет у армии, или на лечение детей онкобольных, которые тоже собирают средства... пипец.. такое ощущение что больше некуда девать средства вс тране как только на видосики... мне от вашего выступления пан президент и другие не тепло и не жарко один сплошной треп от всех властьимущих... и когда вы уже *********** или ************?
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18.05.2021 10:38 Відповісти
''Украина делает все, чтобы вернуть Крым,'' Тільки один мєлкокалібєрний зільоний совкодрочер постоянно якісь карабєльні сосни в колеса соває.
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18.05.2021 10:38 Відповісти
Україна робить усе, щоб повернути Крим, - Зеленський у День боротьби за права кримськотатарського народу - Цензор.НЕТ 8785
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18.05.2021 10:53 Відповісти
Украина делает все, чтобы вернуть Крым, - Зеленский в День борьбы за права крымскотатарского народа - Цензор.НЕТ 3553
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18.05.2021 10:38 Відповісти
Это скорее Роуэн Аткинсон ("Мистер Бин") чем вовочка Україна робить усе, щоб повернути Крим, - Зеленський у День боротьби за права кримськотатарського народу - Цензор.НЕТ 6256
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18.05.2021 13:04 Відповісти
Україна робить усе, щоб повернути Крим, - Зеленський у День боротьби за права кримськотатарського народу - Цензор.НЕТ 1730

...
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18.05.2021 10:42 Відповісти
Україна робить усе, щоб повернути Крим, - Зеленський у День боротьби за права кримськотатарського народу - Цензор.НЕТ 3061YOUTUBE.COM
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18.05.2021 10:46 Відповісти
бубочка, скажи це *****.
Тільки не всцися...
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18.05.2021 10:50 Відповісти
Всё - это что? Україна робить усе, щоб повернути Крим, - Зеленський у День боротьби за права кримськотатарського народу - Цензор.НЕТ 4787
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18.05.2021 10:57 Відповісти
лучше бы клован рассказал, зачем Антоненко и Кузьменко приказал в яму гнить отправить
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18.05.2021 11:28 Відповісти
Вот гапример козеля разучивает партию для хером об рояль песни "легендарный севастополь". И тренируется заглядывать в глаза путинХУЙЛО. Разве мало?
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18.05.2021 12:33 Відповісти
просто - баран....
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18.05.2021 12:41 Відповісти
зеленый звездун!
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18.05.2021 23:59 Відповісти
 
 