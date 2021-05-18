Не можна допустити використання Росією ситуації з Чаусом для розбрату між Україною і Молдовою, - Кулеба

Міністри закордонних справ України та Молдови Дмитро Кулеба і Ауреліу Чокой вважають, що ситуація з екссуддею Миколою Чаусом в жодному разі не має бути використана РФ, для того, щоб посварити Україну з Молдовою.

Про це сьогодні в ході онлайн-брифінгу заявив Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми вчора з молдавським колегою абсолютно були одностайні в тому, що ситуація з суддею Чаусом в жодному разі не має бути використана третьою стороною, а саме РФ, щоб посварити Україну з Молдовою і створити напругу в наших відносинах", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що візит глави МЗС Молдови до Києва збігся з оприлюдненням суддею Чаусом відеозапису.

"Знаєте, в кримінальних провадженнях є таке поняття "нововиявлені обставини" і цей відеозапис, безумовно, є нововиявленою обставиною, і вона потребує додаткового аналізу і змінює картинку того, про що останні тижні активно писали насамперед молдавські й значною мірою (можу абсолютно впевнено заявити) проросійські ЗМІ, нав'язуючи не трохи іншу картину реальності громадській думці", - зазначив Кулеба.

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За його словами, в межах провадження за фактом викрадення Чауса СБУ розслідує "незаконне переміщення через державний кордон, викрадення і незаконне позбавлення особи свободи".

Повний текст інтерв'ю з адвокатом Миколи Чауса Олександром Вишневим читайте тут.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.