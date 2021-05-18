Не можна допустити використання Росією ситуації з Чаусом для розбрату між Україною і Молдовою, - Кулеба
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Міністри закордонних справ України та Молдови Дмитро Кулеба і Ауреліу Чокой вважають, що ситуація з екссуддею Миколою Чаусом в жодному разі не має бути використана РФ, для того, щоб посварити Україну з Молдовою.
Про це сьогодні в ході онлайн-брифінгу заявив Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми вчора з молдавським колегою абсолютно були одностайні в тому, що ситуація з суддею Чаусом в жодному разі не має бути використана третьою стороною, а саме РФ, щоб посварити Україну з Молдовою і створити напругу в наших відносинах", - сказав Кулеба.
Він зазначив, що візит глави МЗС Молдови до Києва збігся з оприлюдненням суддею Чаусом відеозапису.
"Знаєте, в кримінальних провадженнях є таке поняття "нововиявлені обставини" і цей відеозапис, безумовно, є нововиявленою обставиною, і вона потребує додаткового аналізу і змінює картинку того, про що останні тижні активно писали насамперед молдавські й значною мірою (можу абсолютно впевнено заявити) проросійські ЗМІ, нав'язуючи не трохи іншу картину реальності громадській думці", - зазначив Кулеба.
За його словами, в межах провадження за фактом викрадення Чауса СБУ розслідує "незаконне переміщення через державний кордон, викрадення і незаконне позбавлення особи свободи".
Повний текст інтерв'ю з адвокатом Миколи Чауса Олександром Вишневим читайте тут.
Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.
6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.
4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.
17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.
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С одной стороны вроде всё ОК, а с другой Зеля использует дип.машины посольства Украины для постыдной "операции" в Молдове, а потом ПРЯЧЕТСЯ и НЕ ОТВЕЧАЕТ на звонки Санду !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Кстати, вчера по каналам ТВ в Молдове брали интервью у жены Чауса.
Её четкий овет - ИНСЦЕНИРОВКА, ЗАСТАВИЛИ, ТАКСТ ЧИТАЛ, НИКОГДА такое НЕ ГОВОРИЛ. Более того, он никогда не называл её по имени как в паспорте, то есть официально, а сейчас именно так...
У России своих грехов предостаточно и веры им нет. Но нельзя прикидываться дурачком и валить свою ПРОВАЛЬНУЮ и НИКОМУ НЕ НУЖНУЮ "операцию" Украины в Молдове на РоSSию ! Это 100 % прокол Украины !
Разделим пополам:
Половину мы возьмем,
А половину - вам.
Как удобно свалить все на других.
2. И.о. премьер-министра Молдовы Аурелиу Чокой, которому так и не удалось встретится с Зеленским, передал МИД ноту Молдовы с требованием ответить на ноту Молдовы от 15.04.2021 г. по поводу создания совместной следственной комиссии по делу о похищении судьи Чауса.
3. МИД Украины передало ноту Молдовы от 15.04.2021 г. в Офис Генеральной прокуратуры Украины, где ее следы потерялись. ----ЭТО ТОЖЕ КАЦАПЫ ПОРЫЛИСЬ?????
И имейте в виду - власти Молдовы не хотят поднимать шумиху, но хотят и делают это ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ ПУТЁМ, решить эту проблему. Тихо, НО РЕШАТЬ !
И что же власти Украины ? Прячутся и даже не хотят признавать. А ведь поймали с поличным. Прикидываются что не знают где Чаус ! Этим самым ещё больше дискредитируют себя. Да в Украине он !!!
Надо быстрее закончить с этой криминальной "операцией", вытыщить Чауса из бункера, вернуть его официально Молдове, принести извинения !!!
Молдова в свою очередь ВЫДАСТ Чауса после прохождения всех предусмотренных законодательством Молдовы процедур !
Выполни всё это, Украина получила бы Чауса после 24 апреля 2021 года !
Не могу понять, ЗАЧЕМ НАДО БЫЛО ВЛАСТЯМ УКРАИНЫ так поступить, ЧТО ИМ ЭТО ДАЛО ???
Ну а Зе..., избегая и дальше власти Молдовы, просто доказывает что он СЛУЧАЙНЫЙ человек в политике !
Извините украинцы за прямоту, но ТАК нельзя !
Слава Украине ! Слава Молдове !