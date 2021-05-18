У мене багато претензій до Кличка, але зараз на нього чинять тиск і його намагаються знищити, - Береза. ВIДЕО

Народний депутат попередніх скликань і колишній кандидат у мери столиці Борислав Береза вважає обшуки у столиці тиском на Кличка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Якби розслідували ці справи і фахово пред’являли підозри, а не робили тиск, то ми би побачили тоді звинувачення ґрунтовні. А зараз ми бачимо – намагаються замарати оточення Кличка, щоб потім сказати – подивіться, хто навколо нього, він саме такий. У мене велика кількість претензій до нього. Але зараз є тиск на Кличка і зараз намагаються його знищити", - заявив Береза.

Він зазначив, що Офіс Президента намагається усунути потенційних суперників Зеленського на майбутніх виборах.

"Це, фактично, почалась та сама передвиборча боротьба. Зараз Офіс Президента намагається зменшити рейтинг всіх можливих конкурентів. Так сталося, що рейтинг у Кличка не дуже високий. А от довіра до нього чи така, як у Зеленського, чи інколи більше, ніж у Зеленського. І це вважають загрозою на Банковій. Тому вони будуть інспірувати справи: за фактами, без фактів. Вони будуть робити все, щоб його погасити", - підсумував політик.

Борислав Береза неодноразово критикував Віталія Кличка. У 2015 році був його конкурентом на виборах мера Києва у першому і другому турі.

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Нагадаємо, 13 травня правоохоронці провели обшуки в офісному приміщенні комунального підприємства "Київський метрополітен" в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків при проведенні робіт з будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену. Обшуки розпочато на підставі ухвали суду в рамках розслідування кримінального провадження з ухилення від сплати податків. Також в ДФС заявили про обшуки в "Київпастрансі", КП "Київавтошляхміст" та інших міських структурах.

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що розцінює обшуки на комунальних підприємствах та в департаментах КМДА як тиск на столичну владу і на нього особисто.

За даними прокуратури, за результатами обшуків на комунальних підприємствах та в департаментах Київської міськдержадміністрації слідчі повідомили про підозру 11 особам.