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Новини Політика України
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Зеленський (17371) Київ (13823) Кличко (2810) обшук (1341) Береза Борислав (150) Офіс Президента (1743)

У мене багато претензій до Кличка, але зараз на нього чинять тиск і його намагаються знищити, - Береза. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Народний депутат попередніх скликань і колишній кандидат у мери столиці Борислав Береза вважає обшуки у столиці тиском на Кличка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Якби розслідували ці справи і фахово пред’являли підозри, а не робили тиск, то ми би побачили тоді звинувачення ґрунтовні. А зараз ми бачимо – намагаються замарати оточення Кличка, щоб потім сказати – подивіться, хто навколо нього, він саме такий. У мене велика кількість претензій до нього. Але зараз є тиск на Кличка і зараз намагаються його знищити", - заявив Береза.

Він зазначив, що Офіс Президента намагається усунути потенційних суперників Зеленського на майбутніх виборах.

"Це, фактично, почалась та сама передвиборча боротьба. Зараз Офіс Президента намагається зменшити рейтинг всіх можливих конкурентів. Так сталося, що рейтинг у Кличка не дуже високий. А от довіра до нього чи така, як у Зеленського, чи інколи більше, ніж у Зеленського. І це вважають загрозою на Банковій. Тому вони будуть інспірувати справи: за фактами, без фактів. Вони будуть робити все, щоб його погасити", - підсумував політик.

Борислав Береза неодноразово критикував Віталія Кличка. У 2015 році був його конкурентом на виборах мера Києва у першому і другому турі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко про обшуки: Ломилися в квартиру, потім злякалися і пішли в іншу. ВIДЕО+ФОТО (оновлено)

Нагадаємо, 13 травня правоохоронці провели обшуки в офісному приміщенні комунального підприємства "Київський метрополітен" в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків при проведенні робіт з будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену. Обшуки розпочато на підставі ухвали суду в рамках розслідування кримінального провадження з ухилення від сплати податків. Також в ДФС заявили про обшуки в "Київпастрансі", КП "Київавтошляхміст" та інших міських структурах.

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що розцінює обшуки на комунальних підприємствах та в департаментах КМДА як тиск на столичну владу і на нього особисто.

За даними прокуратури, за результатами обшуків на комунальних підприємствах та в департаментах Київської міськдержадміністрації слідчі повідомили про підозру 11 особам.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
Кто его пытается уничтожить Комарницкий или Палатный?
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18.05.2021 10:58
+2
Я тоже
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18.05.2021 10:58
+2
Веталик конечно красавчик, но клован кидала и проходимец
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18.05.2021 11:24
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О. Моя ти зайка. Пам'ятаю такі самі наброси на Пороха в 19. Результат відомий. Береза має бути задоволений.
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18.05.2021 10:49 Відповісти
А з кого питати за корупцію в Київській адміністрації? Хто голова КМДА?
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18.05.2021 10:52 Відповісти
Та і за ліпєцку хвабріку з свинарчуками. Це ж все звєнья, як то кажуть, одной цєпі.
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18.05.2021 11:19 Відповісти
Байден поставил на Кличко
?
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18.05.2021 10:54 Відповісти
Я тоже
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18.05.2021 10:58 Відповісти
все будет с точностью наоборот - у Кличко рейтинг вырастит
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18.05.2021 10:57 Відповісти
Береза крути педали пока не дали !
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18.05.2021 10:58 Відповісти
Кто его пытается уничтожить Комарницкий или Палатный?
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18.05.2021 10:58 Відповісти
Мері Попінс хоче все ж таки отримати місце, вирване у неї Клічком?
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18.05.2021 11:05 Відповісти
Кличку надо было меньше заигрывать с Ермаком, а искать поддержки у людей, выбравших его.
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18.05.2021 11:06 Відповісти
Веталик конечно красавчик, но клован кидала и проходимец
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18.05.2021 11:24 Відповісти
"Если бы расследовали эти дела и профессионально предъявляли подозрения, а не оказывали давление, то мы бы увидели тогда обвинения основательные. А сейчас мы видим - пытаются замарать окружение Кличко, чтобы потом сказать - посмотрите, кто вокруг него, он именно такой. У меня большое количество претензий к нему. Но сейчас давление на Кличко и сейчас пытаются его уничтожить", - заявил Береза.
У мене багато претензій до Кличка, але зараз на нього чинять тиск і його намагаються знищити, - Береза - Цензор.НЕТ 8738

Блин, да так о каждом можно сказать - у меня к нему много претензий, но он вообще-то очень-очень хороший. ))
Как всегда, виноваты "бояре", а "царь" ничего не знал. У мене багато претензій до Кличка, але зараз на нього чинять тиск і його намагаються знищити, - Береза - Цензор.НЕТ 2681
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18.05.2021 12:48 Відповісти
 
 