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Кличко (2810) СБУ (10002)

Обшуки проводяться не у Кличка, а у фігурантів провадження щодо фальсифікації нафтопродуктів, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

Обшуки проводяться не у Кличка, а у фігурантів провадження щодо фальсифікації нафтопродуктів, - СБУ

У Службі безпеки України заявили, що не проводять обшуки у мера Києва Віталія Кличка.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі СБУ.

"Обшуки у мера Києва Віталія Кличка СБУ не проводить. Співробітники ГУ СБУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, із залученням спецпідрозділу ЦСО "А", проводять обшуки в рамках кримінального провадження щодо фальсифікованих нафтопродуктів", - сказали з Службі.

Зазначається, що слідчі дії проходять відразу в декількох локаціях, в тому числі і в будинку, де проживає Кличко.

Також дивіться: Кличко про обшуки: Ломилися в квартиру, потім злякалися і пішли в іншу. ВIДЕО+ФОТО (оновлено)

"Деталі цієї спецоперації ми повідомимо пізніше. Ніякого стосунку до самого пана Кличка обшуки не мають", - додали в СБУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до будинку Кличко під'їхала група озброєних людей в екіпіровці співробітників правоохоронних органів.

За словами мера Києва, правоохоронці заявили йому, що прийшли до мешканців квартири, яка розташована поверхом нижче.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+23
в этом вся убогость зе власти - ссанина в глаза
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18.05.2021 10:46
+15
Обыски проводятся не у Кличко, а у фигурантов производства по фальсифицированию нефтепродуктов, - СБУ - Цензор.НЕТ 1785

...
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18.05.2021 10:47
+10
Обшуки проводяться не у Кличка, а у фігурантів провадження щодо фальсифікації нафтопродуктів, - СБУ - Цензор.НЕТ 1330
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18.05.2021 10:55
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в этом вся убогость зе власти - ссанина в глаза
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18.05.2021 10:46 Відповісти
Шо,больно, да?
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18.05.2021 11:11 Відповісти
Обыски проводятся не у Кличко, а у фигурантов производства по фальсифицированию нефтепродуктов, - СБУ - Цензор.НЕТ 1785

...
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18.05.2021 10:47 Відповісти
Тю.. а Виталя уже узелок с вещами собрал. И поднял вой на всю страну.. что к нему " пришли".
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18.05.2021 10:48 Відповісти
а ти радий повірити д'єрмаку...
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18.05.2021 10:52 Відповісти
Та ты тут себе уже все ноги обдрыстал: Витальку посодят!
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18.05.2021 10:54 Відповісти
Не посодят
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18.05.2021 11:07 Відповісти
Виталя в спортзале был, когда все это зеленое шапито разворачивалось.

Видать ЗЕлюпе кто-то позвонил и углей в трусы насыпал, что шапито с обыском у Кличка так быстро свернули.

Виталя пришел домой, а там уже все закончилось.
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18.05.2021 12:41 Відповісти
Виталя - не сцыкло, но очко наверное неприятно сжалось. Обыски проводятся не у Кличко, а у фигурантов производства по фальсифицированию нефтепродуктов, - СБУ - Цензор.НЕТ 3923
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18.05.2021 10:49 Відповісти
У правоохренителей? Таки да, медведчуковцы их просто в грязи поваляли, а Виталя может и в нокаут отправить Обшуки проводяться не у Кличка, а у фігурантів провадження щодо фальсифікації нафтопродуктів, - СБУ - Цензор.НЕТ 3112
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18.05.2021 11:05 Відповісти
Аж бегом.
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18.05.2021 11:58 Відповісти
Просто двоечкой Обшуки проводяться не у Кличка, а у фігурантів провадження щодо фальсифікації нафтопродуктів, - СБУ - Цензор.НЕТ 4025
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18.05.2021 12:16 Відповісти
Поржал )))СБУ теперь можна переименовывать в 95 квартал )))
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18.05.2021 10:50 Відповісти
Педалик решил пропиариться. Про "политические репрессии" ещё не "заявлял"? Обыски проводятся не у Кличко, а у фигурантов производства по фальсифицированию нефтепродуктов, - СБУ - Цензор.НЕТ 9795
Ничё, и за тобой придут. Будь спок. Обыски проводятся не у Кличко, а у фигурантов производства по фальсифицированию нефтепродуктов, - СБУ - Цензор.НЕТ 4054
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18.05.2021 10:50 Відповісти
И тебе бутылку с более широким горлышком подарят, даже не сомневайся!😄 Заслужил!
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18.05.2021 10:55 Відповісти
Педалик - это тот придурошный през на велике? Обшуки проводяться не у Кличка, а у фігурантів провадження щодо фальсифікації нафтопродуктів, - СБУ - Цензор.НЕТ 8721
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18.05.2021 11:06 Відповісти
Ага, несостоявшейся през. Обшуки проводяться не у Кличка, а у фігурантів провадження щодо фальсифікації нафтопродуктів, - СБУ - Цензор.НЕТ 9796 А нонче- "мэр". Придурошный. Обшуки проводяться не у Кличка, а у фігурантів провадження щодо фальсифікації нафтопродуктів, - СБУ - Цензор.НЕТ 9796
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18.05.2021 11:24 Відповісти
Куда ему до тебя, зебил.
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18.05.2021 11:40 Відповісти
То что през "несостоялся" как през, вас предупреждали Обшуки проводяться не у Кличка, а у фігурантів провадження щодо фальсифікації нафтопродуктів, - СБУ - Цензор.НЕТ 2335. И не надо подписывать свои сообщения в конце Обшуки проводяться не у Кличка, а у фігурантів провадження щодо фальсифікації нафтопродуктів, - СБУ - Цензор.НЕТ 6831
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18.05.2021 11:57 Відповісти
Отчего же "не состоялся"? Состоялся, да ещё как! Мертвечука прижал, олигархов жмёт. До него этого не делал НИКТО! Потому у вас и бомбит не по децки. Обшуки проводяться не у Кличка, а у фігурантів провадження щодо фальсифікації нафтопродуктів, - СБУ - Цензор.НЕТ 6147
Абсолютно не жалею, что за него голосовал! Будет двигаться и дальше в том же направлении- буду голосовать за него опять!
А то, что он "не оправдал надежд воров-олигархов и их шавок- абсолютно логично. Обшуки проводяться не у Кличка, а у фігурантів провадження щодо фальсифікації нафтопродуктів, - СБУ - Цензор.НЕТ 6147
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18.05.2021 12:13 Відповісти
Обшуки проводяться не у Кличка, а у фігурантів провадження щодо фальсифікації нафтопродуктів, - СБУ - Цензор.НЕТ 6537
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18.05.2021 12:17 Відповісти
Ага, и этого тоже. Обшуки проводяться не у Кличка, а у фігурантів провадження щодо фальсифікації нафтопродуктів, - СБУ - Цензор.НЕТ 47
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18.05.2021 12:19 Відповісти
Обшуки проводяться не у Кличка, а у фігурантів провадження щодо фальсифікації нафтопродуктів, - СБУ - Цензор.НЕТ 6844
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18.05.2021 12:23 Відповісти
да-да. и ему скоро будет не до смеха. Обшуки проводяться не у Кличка, а у фігурантів провадження щодо фальсифікації нафтопродуктів, - СБУ - Цензор.НЕТ 1838
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18.05.2021 12:24 Відповісти
Ещё больше бабок поднимет? Обшуки проводяться не у Кличка, а у фігурантів провадження щодо фальсифікації нафтопродуктів, - СБУ - Цензор.НЕТ 7941
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18.05.2021 12:26 Відповісти
Лошара зебанутый, прячь под кровать свой планшет, в твою палату №6 уже идет санитары, если увидят, то опять надругаются над тобой, зебанутый петушок. В изврашенной форме.
Обшуки проводяться не у Кличка, а у фігурантів провадження щодо фальсифікації нафтопродуктів, - СБУ - Цензор.НЕТ 1815 Обшуки проводяться не у Кличка, а у фігурантів провадження щодо фальсифікації нафтопродуктів, - СБУ - Цензор.НЕТ 1815 Обшуки проводяться не у Кличка, а у фігурантів провадження щодо фальсифікації нафтопродуктів, - СБУ - Цензор.НЕТ 1815
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18.05.2021 13:19 Відповісти
долбаЁд - твоя участь.... впрочем, не жалко....
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18.05.2021 13:16 Відповісти
...так дурноватых у нас ещё очень много!! Вы не в одиночестве...))))
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18.05.2021 15:14 Відповісти
Ось цей?

Обшуки проводяться не у Кличка, а у фігурантів провадження щодо фальсифікації нафтопродуктів, - СБУ - Цензор.НЕТ 8581
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18.05.2021 14:39 Відповісти
Ага Обшуки проводяться не у Кличка, а у фігурантів провадження щодо фальсифікації нафтопродуктів, - СБУ - Цензор.НЕТ 2405
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18.05.2021 14:44 Відповісти
Зебанько, не напрягай зря свое ЗЕленое очко, у твоего хозяина бубочки ваЗЕлинового ничего не выйдет, зря он старается. Но ты будь наготове, не разслабляйся. Ленка уже замахалась каждый день по много раз отстирывать от жидкого дерьма бубочкины штаны. Пойди, помоги ей, может и у тебя, зебанька, зекончится эпоха бедности и Ленка тебе лично за помощь подкинет пару сотен гривень. Обшуки проводяться не у Кличка, а у фігурантів провадження щодо фальсифікації нафтопродуктів, - СБУ - Цензор.НЕТ 8321 Обшуки проводяться не у Кличка, а у фігурантів провадження щодо фальсифікації нафтопродуктів, - СБУ - Цензор.НЕТ 8321 Обшуки проводяться не у Кличка, а у фігурантів провадження щодо фальсифікації нафтопродуктів, - СБУ - Цензор.НЕТ 8321
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18.05.2021 12:06 Відповісти
Выйдет. Его действия поддерживает США. Обшуки проводяться не у Кличка, а у фігурантів провадження щодо фальсифікації нафтопродуктів, - СБУ - Цензор.НЕТ 2557 Очистят страну от воров-олигархов. Просто смирись с этим. Обшуки проводяться не у Кличка, а у фігурантів провадження щодо фальсифікації нафтопродуктів, - СБУ - Цензор.НЕТ 3934
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18.05.2021 12:14 Відповісти
Ага.
Приехали, поспрашивали сначала Пороха и Кличко, надрали уши ЗЕ и поддерживают.
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18.05.2021 12:38 Відповісти
Ага. Так как и мертвечук. Обшуки проводяться не у Кличка, а у фігурантів провадження щодо фальсифікації нафтопродуктів, - СБУ - Цензор.НЕТ 5250
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18.05.2021 13:02 Відповісти
Молодец, зачетло вылизал говноралиссимусу оманскому анал, обратись к Дерьмаку, он разрешит тебе без очередт соснуть писю у бубочки. Вне очереди.

ЗЕбанько, администрация Байдена прекрасно знает, что бубочка оманский - тупой зебанутый идиот, они поддерживают не эту ЗЕбанутую шмарклю, а Украину, не смотра на то, что ею временно рулит шут.
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18.05.2021 13:16 Відповісти
Ну "альфонси" відомі довбодятли, їм переплутати адресу легко.
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18.05.2021 10:52 Відповісти
Чемпионы по переобуванию, ****)
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18.05.2021 10:52 Відповісти
То просто так совпало шо топліво бодяжили сусіди Кличка.
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18.05.2021 10:52 Відповісти
Ага, прямо в оперному театрі.
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18.05.2021 10:53 Відповісти
Всю ніч громихають в под'єзді своїми каністрами з шмурдяком , нєгадяї бісовісні. Достали вже до живих печінок.
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18.05.2021 10:57 Відповісти
зе-гестапо95 "ошиблось дверью". зе-слуга, как обычно, обделался и врет.
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18.05.2021 10:55 Відповісти
Обшуки проводяться не у Кличка, а у фігурантів провадження щодо фальсифікації нафтопродуктів, - СБУ - Цензор.НЕТ 1330
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18.05.2021 10:55 Відповісти
картіна Репіна "викидання слух з Києва підручними засобами" Обшуки проводяться не у Кличка, а у фігурантів провадження щодо фальсифікації нафтопродуктів, - СБУ - Цензор.НЕТ 8534
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18.05.2021 13:33 Відповісти
Дебіли тепер не мають що сказати. . Гонять всяку хрень, яка не вкладається в нормальні мізки. Дебілоїди у ладі не перевелись!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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18.05.2021 10:58 Відповісти
вони стукали і дзвонили в двері Кличку, коли той був на пробіжці.
Віталік вважає "це психологічний тиск на мене". І заперечити важко.
Короче: прийшли з попередженням "будеш вижопуватися - на день в ізолятор посадимо".
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18.05.2021 10:58 Відповісти
при Зеле Уклонистке СБУ стала совсем баклановской и совсем скурвилась
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18.05.2021 10:58 Відповісти
всё просто: позвонили из посольства США
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18.05.2021 11:01 Відповісти
Боксёрская груша думает, что всё так просто. Его уже Палатный с потрохами сдал
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18.05.2021 11:03 Відповісти
Артем Степаныч, боксерская груша - это ты, если смотреть со стороны бокса. Так что не трынди, пузатый.
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18.05.2021 11:09 Відповісти
Ну какая из этого старого ЗЕбанутого пирдуна боксерская груша? Вот щас ему няня принесет манной кашки, он поест и в люлю. Обшуки проводяться не у Кличка, а у фігурантів провадження щодо фальсифікації нафтопродуктів, - СБУ - Цензор.НЕТ 1911 И приснится ему сон, что он лично победил Виталю в 12 раунде нокаутом, и этот старый пирдун от счастья обкакается. Обшуки проводяться не у Кличка, а у фігурантів провадження щодо фальсифікації нафтопродуктів, - СБУ - Цензор.НЕТ 6241
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18.05.2021 12:11 Відповісти
У страха глаза велики? Обшуки проводяться не у Кличка, а у фігурантів провадження щодо фальсифікації нафтопродуктів, - СБУ - Цензор.НЕТ 3771
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18.05.2021 11:09 Відповісти
Ну, да. Один по ложной тревоге канал сам у себя купил за сутки, другой по дороге домой с пробежке организовал пресс конференцию.
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18.05.2021 13:01 Відповісти
А третій десь загубився в бермудському трикутнику між Оманом, Буковелем та Катаром
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18.05.2021 13:36 Відповісти
Моя версія все ж не така фантастична. Хтось з "дітей" швидше за все, сам Зєлєнскій, не спитавши дозволу "дорослих", швидше за все Подоляка, знайшов сірники і вирішив розпалити конфорку. Добре, що вчасно "дорослий" побачив і дав по руках. 😊
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18.05.2021 11:12 Відповісти
так Кличко сбушникам хоть уши намял ?
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18.05.2021 11:19 Відповісти
сбушніки не якісь там зелохі, а тому прийшли коли Кличка не було на місці.
До речі до мертвечука вони так само приходили Обшуки проводяться не у Кличка, а у фігурантів провадження щодо фальсифікації нафтопродуктів, - СБУ - Цензор.НЕТ 1073
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18.05.2021 13:37 Відповісти
"ихтамнеты" по-зебильному
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18.05.2021 11:20 Відповісти
ну да, мы поверили мусорам, а зеленский вообще пять лярдов инвестиций
от Патрушева в омане получил
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18.05.2021 11:26 Відповісти
Шлемазли, як і їх верховний гном
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18.05.2021 11:28 Відповісти
Все из власти зеленского точно рождены в понедельник. Причем 1апреля. За что не возмутся везде обосрутся
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18.05.2021 12:12 Відповісти
Це як пара російських мудаків поїхали на шпілі дивитися.
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18.05.2021 12:30 Відповісти
Обосрались зе-ребятки. Обшуки проводяться не у Кличка, а у фігурантів провадження щодо фальсифікації нафтопродуктів, - СБУ - Цензор.НЕТ 3417
Интересно, что соседи Кличко, которые работают в оперном театре, успели намутить с ГСМ. Обшуки проводяться не у Кличка, а у фігурантів провадження щодо фальсифікації нафтопродуктів, - СБУ - Цензор.НЕТ 1528

А может у них просто походка похожа на подозреваемых и поэтому так оперативно мотоциклы с пулеметами приехали. Обшуки проводяться не у Кличка, а у фігурантів провадження щодо фальсифікації нафтопродуктів, - СБУ - Цензор.НЕТ 945

А может просто так вышло, что они соседи Кличко и поэтому теперь назначены ЗЕбанариями в фальсификаторы нефтепродуктов.
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18.05.2021 12:35 Відповісти
А Кличка решили попугать!
За компанию.
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18.05.2021 13:05 Відповісти
верим, верим... вы уже в который раз обосрались.....
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18.05.2021 13:14 Відповісти
 
 