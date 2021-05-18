Обшуки проводяться не у Кличка, а у фігурантів провадження щодо фальсифікації нафтопродуктів, - СБУ
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У Службі безпеки України заявили, що не проводять обшуки у мера Києва Віталія Кличка.
Про це в коментарі Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі СБУ.
"Обшуки у мера Києва Віталія Кличка СБУ не проводить. Співробітники ГУ СБУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, із залученням спецпідрозділу ЦСО "А", проводять обшуки в рамках кримінального провадження щодо фальсифікованих нафтопродуктів", - сказали з Службі.
Зазначається, що слідчі дії проходять відразу в декількох локаціях, в тому числі і в будинку, де проживає Кличко.
"Деталі цієї спецоперації ми повідомимо пізніше. Ніякого стосунку до самого пана Кличка обшуки не мають", - додали в СБУ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до будинку Кличко під'їхала група озброєних людей в екіпіровці співробітників правоохоронних органів.
За словами мера Києва, правоохоронці заявили йому, що прийшли до мешканців квартири, яка розташована поверхом нижче.
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Видать ЗЕлюпе кто-то позвонил и углей в трусы насыпал, что шапито с обыском у Кличка так быстро свернули.
Виталя пришел домой, а там уже все закончилось.
Ничё, и за тобой придут. Будь спок.
Абсолютно не жалею, что за него голосовал! Будет двигаться и дальше в том же направлении- буду голосовать за него опять!
А то, что он "не оправдал надежд воров-олигархов и их шавок- абсолютно логично.
Приехали, поспрашивали сначала Пороха и Кличко, надрали уши ЗЕ и поддерживают.
ЗЕбанько, администрация Байдена прекрасно знает, что бубочка оманский - тупой зебанутый идиот, они поддерживают не эту ЗЕбанутую шмарклю, а Украину, не смотра на то, что ею временно рулит шут.
Віталік вважає "це психологічний тиск на мене". І заперечити важко.
Короче: прийшли з попередженням "будеш вижопуватися - на день в ізолятор посадимо".
До речі до мертвечука вони так само приходили
от Патрушева в омане получил
Интересно, что соседи Кличко, которые работают в оперном театре, успели намутить с ГСМ.
А может у них просто походка похожа на подозреваемых и поэтому так оперативно мотоциклы с пулеметами приехали.
А может просто так вышло, что они соседи Кличко и поэтому теперь назначены ЗЕбанариями в фальсификаторы нефтепродуктов.
За компанию.