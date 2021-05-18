Прогнозую, що сьогодні "зашквареного" міністра Степанова відправлять у відставку. На табло буде понад 240 голосів "за", - Железняк

Лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк сподівається, що сьогодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов піде у відставку.

Про це він сказав в інтерв'ю журналістам у ВРУ, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Железняк вважає справедливим рішення про відставку Степанова.

"Судячи з того настрою, який я бачу в залі, можу спрогнозувати: сьогодні на табло у Верховній Раді буде більше, ніж 240 голосів за звільнення Степанова", - додав він.

За словами нардепа, "зашкварений" міністр охорони здоров'я повинен був сам написати заяву про відставку, а не чекати, поки рішення прийме прем'єр-міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков на сьогодні скликає позачергове засідання Ради: Розглянуть відставку Степанова, Петрашка та Криклія. ДОКУМЕНТ

"Я сьогодні перевіряв статистику вакцинації. Для розуміння: за неділю в Кіровоградській області - нуль вакцин, в Запорізькій - 10, а в Миколаївській - 15. У мене немає аргументів, якби вирішив, не дай Бог, його (Степанова. - Ред .) захищати", - підкреслив політик.

Нардеп нагадав, в четвер парламент розглядатиме призначення нового глави МОЗ.

"Нехай коаліція виносить і голосує. Це їхнє право", - додав Железняк.

Говорячи про кандидатуру Віктора Ляшка на посаду міністра, він заявив: "Я не вважаю за необхідне його підтримувати. Він, як і Степанов, вже рік відповідає за боротьбу з коронавірусом".

Читайте: На засіданні фракції ми переконалися, що Степанов розпочав свою політичну гру, - "слуга народу" Корнієнко. ВIДЕО