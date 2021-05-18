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Новини Політика України
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ВР (11722) Кабмін (6255) відставка (1203) звільнення (1511) Степанов Максим (2015) Железняк Ярослав (389)

Прогнозую, що сьогодні "зашквареного" міністра Степанова відправлять у відставку. На табло буде понад 240 голосів "за", - Железняк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Прогнозую, що сьогодні

Лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк сподівається, що сьогодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов піде у відставку.

Про це він сказав в інтерв'ю журналістам у ВРУ, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Железняк вважає справедливим рішення про відставку Степанова.

"Судячи з того настрою, який я бачу в залі, можу спрогнозувати: сьогодні на табло у Верховній Раді буде більше, ніж 240 голосів за звільнення Степанова", - додав він.

За словами нардепа, "зашкварений" міністр охорони здоров'я повинен був сам написати заяву про відставку, а не чекати, поки рішення прийме прем'єр-міністр.

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"Я сьогодні перевіряв статистику вакцинації. Для розуміння: за неділю в Кіровоградській області - нуль вакцин, в Запорізькій - 10, а в Миколаївській - 15. У мене немає аргументів, якби вирішив, не дай Бог, його (Степанова. - Ред .) захищати", - підкреслив політик.

Нардеп нагадав, в четвер парламент розглядатиме призначення нового глави МОЗ.

"Нехай коаліція виносить і голосує. Це їхнє право", - додав Железняк.

Говорячи про кандидатуру Віктора Ляшка на посаду міністра, він заявив: "Я не вважаю за необхідне його підтримувати. Він, як і Степанов, вже рік відповідає за боротьбу з коронавірусом".

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Разумков на засіданні толковіща .
Прогнозирую, что сегодня "зашкваренного" министра Степанова отправят в отставку. На табло будет более 240 голосов "За", - Железняк - Цензор.НЕТ 7003. Прогнозирую, что сегодня "зашкваренного" министра Степанова отправят в отставку. На табло будет более 240 голосов "За", - Железняк - Цензор.НЕТ 6225 ..
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18.05.2021 11:05
+2
А у зеленых что, есть не зашкваренные?
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18.05.2021 10:50
+2
Настав час Раду переіменовувати в "толковище", Разумкова в "пахана"....
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18.05.2021 10:58
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Терміни якісь зонівські в цих "голосістих"..... Прогнозирую, что сегодня "зашкваренного" министра Степанова отправят в отставку. На табло будет более 240 голосов "За", - Железняк - Цензор.НЕТ 954
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18.05.2021 10:49 Відповісти
Что за зековские словечки?
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18.05.2021 10:50 Відповісти
А у зеленых что, есть не зашкваренные?
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18.05.2021 10:50 Відповісти
Монобольшинство)
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18.05.2021 11:39 Відповісти
Настав час Раду переіменовувати в "толковище", Разумкова в "пахана"....
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18.05.2021 10:58 Відповісти
Разумков на засіданні толковіща .
Прогнозирую, что сегодня "зашкваренного" министра Степанова отправят в отставку. На табло будет более 240 голосов "За", - Железняк - Цензор.НЕТ 7003. Прогнозирую, что сегодня "зашкваренного" министра Степанова отправят в отставку. На табло будет более 240 голосов "За", - Железняк - Цензор.НЕТ 6225 ..
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18.05.2021 11:05 Відповісти
Прогнозирую, что сегодня "зашкваренного" министра Степанова отправят в отставку. / «Зашкваренный»,- понятие уголовного жаргона, обозначающее человека, занимающего самую низшую ступень в тюремной иерархии, пассивного гомосексуала.
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18.05.2021 11:12 Відповісти
Это слово стало почему то модным в украинском "истиблишменте", его вставляют ведущие и журналисты куда ни попадя, не задумываясь о происхождении и значении. А также "украиномовна молодь" частенько употребляет)
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18.05.2021 11:39 Відповісти
Он шёл на Одессу, а вішел к Херсону Матрос-партізан Желєзняк!
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18.05.2021 11:25 Відповісти
от этого вакцина не появится.
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19.05.2021 01:47 Відповісти
 
 