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Кучеренко (73) премія (293) НКРЕКП (411)

Поліція відкрила провадження щодо членів НКРЕКП через виплати ними собі премій на 2,5 млн грн, - нардеп

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка Суспільство

Поліція відкрила провадження щодо членів НКРЕКП через виплати ними собі премій на 2,5 млн грн, - нардеп

Національна поліція порушила кримінальне провадження за фактом виплати членами НКРЕКП самим собі премій на суму 2,5 млн грн.

Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко.

"Минуло більше місяця, як я звернувся до правоохоронних органів з вимогою розслідувати виплату нелегітимним складом НКРЕКП премій самим собі. Що стосується поліції, то справу відкрито і за це окрема подяка", - повідомив нардеп.

За його словами, НАБУ і ДБР, які також отримали підтвердження незаконності виплати премій, рішення про відкриття кримінального провадження не ухвалили.

Крім того, Кучеренко опублікував копію листа від Рахункової палати, яка почала перевірку витрачання бюджетних коштів на премії членам НКРЕКП, результати якої будуть оголошені 8 червня.

Поліція відкрила провадження щодо членів НКРЕКП через виплати ними собі премій на 2,5 млн грн, - нардеп 01

"По суті, членів та членкинь банально купили за гроші споживачів щоби вони могли й надалі цинічно забезпечувати мільярдні оборудки на енергоринку в інтересах абсолютно конкретних і добре відомих пройдисвітів", - підкреслив нардеп.

Нагадаємо, 7 квітня члени НКРЕКП вирішили виплатити собі квартальну премію в розмірі 200-250 тис. грн кожному, мотивуючи це необхідністю "стимулювати високоінтелектуальну працю". Такі премії чинний склад комісії виписує кожні 3 місяці. Витрати на виплату премій за останні 6 місяців становлять 2,5 млн грн.

У 2020 році члени НКРЕКП підвищили собі зарплату в середньому удвічі до 200 000 грн на місяць. Згідно з даними НАЗК, члени НКРЕКП стали найбільш високооплачуваними чиновниками в країні.

28 квітня НКРЕКП ухвалила рішення про підвищення фонду заробітної плати на 2022 ще на 50 млн грн.

Автор: Наталя Джума
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Почему не прокуратура?
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18.05.2021 10:54 Відповісти
17.05.2021
"Сегодня Украина в очередной раз закупила 100 МВт-часов электроэнергии из России. Это покупка, которая заставила снижать мощности украинских производителей электроэнергии. Что делает независимый регулятор НКРЭКУ? Молча наблюдает и выписывает себе премии "
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18.05.2021 11:00 Відповісти
уточните что НКРЕКП НЕ СУЩЕСТВУЕТ КАК ОРГАН В ПРАВОВОМ ПОЛЕ ВСЕ ЧЛЕНЫ НЕКОНСТИТУЦИОННЫМ СПОСОБОМ ПРИ НАЛИЧИИ РЕШЕНИЯ КСУ О НЕКОНСТИТЦИОННОСТИ СОЗДАНИЯ НКРЕКП НЕЛИГИТИМНЫ СЕЙЧАС КСУ начал новое дело уже по нелегитимности всех членов состава НКРЕКП. а также неконституционность Закона о НКРЕКП принятый в туалете Рады под давлением клованского идиота... а факт такого наглого беспредел только подтверждает мысли что сами члены НКРЕКП понимают- что они поза законом вообще и априори и спешать хоть что то стырить себе на адвокатов и пенсии....
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18.05.2021 11:09 Відповісти
Пенсы получают 2,5 тыс пенсии, а эти 2,5 млн премии.
Может случится революция.
Не хотелось бы. Но наглость служек беспредельна!
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18.05.2021 11:07 Відповісти
Дефебержироавать высокоинтеллектуальных трудящихся.
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18.05.2021 11:10 Відповісти
Все ж таки мафія а не демократія править бал
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18.05.2021 11:21 Відповісти
эта совковая свидомисть,что барин прийдет, и барин рассудит'Нас добьет. Нет больше барина есть временная ОПГ цель которой нацарювать сто рублей и смыться. Передав корыто
слудующим слугам олигархии откупившись от новой ОПГ. Что делать? Сначала поменять свидомость. А завтра будет завтра.
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18.05.2021 11:34 Відповісти
полиция? участковый заявление написал? а прокуратура где? СБУ ГБР? Баканов ты де? ссыся? цирковое шапито 95 .....
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18.05.2021 11:45 Відповісти
это те, которые импорт ээ из раши остановить не хотят?
ну как бы очевидно за что им зп и премии такие платят.
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18.05.2021 12:44 Відповісти
 
 