Сталінські кати втілилися в режимників Путіна і чинять жорстокі злочини над невинними людьми, - Порошенко в День боротьби за права кримськотатарського народу

18 травня 1944 року сталінські кати почали раптову і жорстоку депортацію кримських татар з рідної землі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко.

"Внаслідок цього брутального злочину від голоду, хвороб та виснаження у місцях заслання загинуло понад 30 тисяч кримських татар. І це статистика тільки першого року! Насправді реальний розмір втрат важко встановити, бо ми добре пам’ятаємо, як робилась офіційна статистика в СРСР. Безумовно, це був геноцид — один із найтяжчих злочинів, який може бути вчинений проти людства. Ще за часів мого президентства, 12 листопада 2015 року парламент України нарешті назвав речі своїми іменами і визнав депортацію 1944 року геноцидом", - зазначив Порошенко.

"На жаль, боротьба із примарами червоного терору продовжується і зараз, 77 років потому. Нині сталінські кати втілилися у цілком реальних режимників Путіна і чинять жорстокі і цинічні злочини над невинними людьми — викрадення, катування, позбавлення волі на півострові продовжуються. З болем відчуваю як важко кримським татарам знов виживати у реаліях "русского міра". Звертаюся до братів-татарів: "Європейська Солідарність" з вами. Увесь цивілізований світ з вами! Вірю, український суверенітет неодмінно буде відновлено на Кримському півострові і Крим повернеться до України. Слава незламному і вільнолюбному кримськотатарському народові! Слава Україні", - йдеться в заяві.

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Сьогодні в Україні відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу і пам'яті жертв депортації кримських татар.

Депортація кримських татар почалася 18 травня 1944 року о 3 годині ранку і тривала до початку червня (перша і найбільша хвиля закінчилася 20 травня).

Офіційною підставою для депортації кримськотатарського народу стала таємна постанова Державного комітету оборони № 5859 "Про кримських татар" від 11 травня 1944 року, в якій кримським татарам висувалися претензії в нібито масовому зрадництві і масовому колабораціонізмі за часів окупації Криму гітлерівськими військами.