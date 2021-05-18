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Новини Політика України
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депортація (631) Крим (12752) Порошенко (13228) Сталін (139) кримські татари (1969)

Сталінські кати втілилися в режимників Путіна і чинять жорстокі злочини над невинними людьми, - Порошенко в День боротьби за права кримськотатарського народу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сталінські кати втілилися в режимників Путіна і чинять жорстокі злочини над невинними людьми, - Порошенко в День боротьби за права кримськотатарського народу

18 травня 1944 року сталінські кати почали раптову і жорстоку депортацію кримських татар з рідної землі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко.

"Внаслідок цього брутального злочину від голоду, хвороб та виснаження у місцях заслання загинуло понад 30 тисяч кримських татар. І це статистика тільки першого року! Насправді реальний розмір втрат важко встановити, бо ми добре пам’ятаємо, як робилась офіційна статистика в СРСР. Безумовно, це був геноцид — один із найтяжчих злочинів, який може бути вчинений проти людства. Ще за часів мого президентства, 12 листопада 2015 року парламент України нарешті назвав речі своїми іменами і визнав депортацію 1944 року геноцидом", - зазначив Порошенко.

"На жаль, боротьба із примарами червоного терору продовжується і зараз, 77 років потому. Нині сталінські кати втілилися у цілком реальних режимників Путіна і чинять жорстокі і цинічні злочини над невинними людьми — викрадення, катування, позбавлення волі на півострові продовжуються. З болем відчуваю як важко кримським татарам знов виживати у реаліях "русского міра". Звертаюся до братів-татарів: "Європейська Солідарність" з вами. Увесь цивілізований світ з вами! Вірю, український суверенітет неодмінно буде відновлено на Кримському півострові і Крим повернеться до України. Слава незламному і вільнолюбному кримськотатарському народові! Слава Україні", - йдеться в заяві.

Також читайте: Закликаємо світ визнати депортацію кримських татар геноцидом, - Кулеба

Сьогодні в Україні відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу і пам'яті жертв депортації кримських татар.

Депортація кримських татар почалася 18 травня 1944 року о 3 годині ранку і тривала до початку червня (перша і найбільша хвиля закінчилася 20 травня).

Офіційною підставою для депортації кримськотатарського народу стала таємна постанова Державного комітету оборони № 5859 "Про кримських татар" від 11 травня 1944 року, в якій кримським татарам висувалися претензії в нібито масовому зрадництві і масовому колабораціонізмі за часів окупації Криму гітлерівськими військами.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
Сталинские палачи воплотились в режимников Путина и совершают жестокие преступления над невиновными людьми, - Порошенко в День борьбы за права крымскотатарского народа - Цензор.НЕТ 8945
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18.05.2021 10:55
+15
Сталинские палачи воплотились в режимников Путина и совершают жестокие преступления над невиновными людьми, - Порошенко в День борьбы за права крымскотатарского народа - Цензор.НЕТ 7579
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18.05.2021 11:00
+11
Сталинские палачи воплотились в режимников Путина и совершают жестокие преступления над невиновными людьми, - Порошенко в День борьбы за права крымскотатарского народа - Цензор.НЕТ 4347
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18.05.2021 10:57
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Сталинские палачи воплотились в режимников Путина и совершают жестокие преступления над невиновными людьми, - Порошенко в День борьбы за права крымскотатарского народа - Цензор.НЕТ 8945
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18.05.2021 10:55 Відповісти
Сталинские палачи воплотились в режимников Путина и совершают жестокие преступления над невиновными людьми, - Порошенко в День борьбы за права крымскотатарского народа - Цензор.НЕТ 173
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18.05.2021 10:56 Відповісти
100% правда , так як в мене таке саме відчуття 😊👍🏼
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18.05.2021 14:17 Відповісти
Сталинские палачи воплотились в режимников Путина и совершают жестокие преступления над невиновными людьми, - Порошенко в День борьбы за права крымскотатарского народа - Цензор.НЕТ 4347
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18.05.2021 10:57 Відповісти
Если у тебя рвёт пукан от этого, значит правильно говорит!
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18.05.2021 10:59 Відповісти
Сталинские палачи воплотились в режимников Путина и совершают жестокие преступления над невиновными людьми, - Порошенко в День борьбы за права крымскотатарского народа - Цензор.НЕТ 7579
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18.05.2021 11:00 Відповісти
кому-кому але не Вам звинувачувати безпідставно (без рішення суду) будь кого, тільки на основі потоку бруду з рашалайносмі та щурячого писку безсилих жаб...
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18.05.2021 11:01 Відповісти
Українською "кривавому", У кривавому болоті московського рабства, а не в суворій славі норманської епохи стоїть колиска Росії. (с) Карл Маркс
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18.05.2021 11:01 Відповісти
Тыц и нет ублюдка.Опять андруша лупят по твоей бестолковке,все кому не лень,унижайся дальше😂🌷×××
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18.05.2021 11:02 Відповісти
Сталинские палачи воплотились в режимников Путина и совершают жестокие преступления над невиновными людьми, - Порошенко в День борьбы за права крымскотатарского народа - Цензор.НЕТ 6842Сталинские палачи воплотились в режимников Путина и совершают жестокие преступления над невиновными людьми, - Порошенко в День борьбы за права крымскотатарского народа - Цензор.НЕТ 669Сталинские палачи воплотились в режимников Путина и совершают жестокие преступления над невиновными людьми, - Порошенко в День борьбы за права крымскотатарского народа - Цензор.НЕТ 1528

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18.05.2021 10:58 Відповісти
а як їм ще діяти, коли необмежений віковий досвід лише у цьому напрямку. русские училки, которьіе не видели ничего кроме совка, тоже имеют стиль преподавания и общения как совки. и даже 10 лет вне ссср-зоньі не могут из них вьібить єти установки.
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18.05.2021 11:01 Відповісти
Мародерство передбачає перебування на полі бою, тобто це як мінімум, сміливі люди.
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18.05.2021 11:04 Відповісти
Ти не розумієш... Тут суть в іншому... Просто, діє принцип Геббельса" : "Кидайте в противника більше лайна... Може, щось прилипне...". Кацапи цей принцип "модернізували" - "поки він буде відмиваться від лайна, ми його навалимо ще більше... " Результат ми побачили після 21 квітня 2019 року... А зараз "пожинаємо плоди"...
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18.05.2021 11:14 Відповісти
Сталинские палачи воплотились в режимников Путина и совершают жестокие преступления над невиновными людьми, - Порошенко в День борьбы за права крымскотатарского народа - Цензор.НЕТ 7157
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18.05.2021 11:18 Відповісти
Ты там стасику лайкнул.Он говорит что Порошенко кроваый барыга.А еще стасик говорит,что в Украине гражданская война.Кто вы со стасиком?😂🌷
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18.05.2021 11:07 Відповісти
Исконно гусские :

Сталинские палачи воплотились в режимников Путина и совершают жестокие преступления над невиновными людьми, - Порошенко в День борьбы за права крымскотатарского народа - Цензор.НЕТ 5180
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18.05.2021 11:08 Відповісти
Сталинские палачи воплотились в режимников Путина и совершают жестокие преступления над невиновными людьми, - Порошенко в День борьбы за права крымскотатарского народа - Цензор.НЕТ 7939
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18.05.2021 11:13 Відповісти
Сталинские палачи воплотились в режимников Путина и совершают жестокие преступления над невиновными людьми, - Порошенко в День борьбы за права крымскотатарского народа - Цензор.НЕТ 6364
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18.05.2021 11:07 Відповісти
Сталинские палачи воплотились в режимников Путина и совершают жестокие преступления над невиновными людьми, - Порошенко в День борьбы за права крымскотатарского народа - Цензор.НЕТ 971
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18.05.2021 11:08 Відповісти
дело даже не в Сталине или Путине . желание быть палачом в крови этого народа . а лидеры просто меняются . и Петр 1-й и Иван Грозный ни чем не лучше выше озвученных мудаков
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18.05.2021 11:05 Відповісти
Хм, взагалі то Сталін, фуйло, Петро-1 і Іван Жахливий це представники як мінімум 3, а то і 4 народів.
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18.05.2021 11:08 Відповісти
хорошо . скажем так население этого проклятого места . так годится ?
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18.05.2021 11:10 Відповісти
Сталинские палачи воплотились в режимников Путина и совершают жестокие преступления над невиновными людьми, - Порошенко в День борьбы за права крымскотатарского народа - Цензор.НЕТ 9283
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18.05.2021 11:12 Відповісти
Кацапів постійно тягне на домінування в Європі... А, тим часом, вони "просирають" власний Сибір і Далекий Схід... Етнічно вони його УЖЕ окупували. Економічно - наполовину... Залишилося - політично... Піднять прапори Китаю над державними установами...
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18.05.2021 11:24 Відповісти
 
 